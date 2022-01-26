ثلوج إسطنبول تثير عاصفة انتقادات بحق رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو ومطالبات باستقالته (فيديو)

عاشت مدينة إسطنبول التركية خلال اليومين الماضيين حصارا لم تعهده منذ سنوات بعدما تراكمت الثلوج في الشوارع وفوق أسطح المنازل وزحفت إلي الأدوار الأرضية من المباني لتعصف برئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو المنتمي حزب الشعب الجمهوري المعارض والذي انتخب عام 2019.

وضربت عاصفة ثلجية مدينة إسطنبول، مساء السبت، لتشتد وتيرتها يومي الأحد والإثنين.

وصنفت العاصفة بأنها “الأشد التي تضرب إسطنبول منذ نحو ٥٠ عاما” وتسببت في تكدس السيارات بالشوارع وانقطاع الطرق وإجبار عشرات المواطنين علي النوم في سيارتهم محاصرين وعالقين في الطرقات المتكدسة والمغلقة بفعل الثلوج.

وولّد هذا الوضع غير المعهود في إسطنبول سخطا وغضبا شعبيا عارما تجاه مسؤولي البلدية برئاسة أكرم إمام أوغلو الذي استفز المواطنين لاسيما العالقين في الشوارع ولا يجدون مأوى لهم من البرد والثلوج، بظهوره داخل مطعم للأسماك يتناول العشاء برفقة آخرين.

عاصفة ثلجية في الشارع.. وعاصفة انتقادات عبر تويتر بحق رئيس بلدية #إسطنبول بسبب تواجده في مطعم وقت العاصفة! pic.twitter.com/RA5gpUfFx8 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 25, 2022

واشتد الغضب الشعبي مع كل تغريدة ينشرها أكرم إمام أوغلو يؤكد خلالها علي جاهزية إدارته وتمكنها من رفع الثلوج عن الطرقات بينما يعلن، في الوقت ذاته، والي إسطنبول (علي يرلي قايا) حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع في المدينة حتى ظهر الثلاثاء بسبب كثافة الثلوج.

ومنحت ولاية إسطنبول أيضا يوم أمس الثلاثاء إجازة إدارية للعاملين في الدولة لتقليل الكثافة المرورية المعطلة بفعل تراكم الثلوج وسوء الأحوال الجوية.

وبرر إمام أوغلو وجوده في مطعم للأسماك بينما تعصف الثلوج بالمدينة بأنه كان يأخذ “استراحة لمدة ساعة واحدة من عمل متواصل استمر 19 ساعة”.

3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2022

واعتبر أن الهجوم عليه يأتي من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم علي خلفية خسارة الحزب الانتخابات في بلدية إسطنبول قبل 3 سنوات.

بيد أن الحملة المناهضة لإمام أوغلو شنها ناشطون من تيارات عدة علي مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا باستقالته.

ووصف ناشطون رئيس بلدية إسطنبول بأنه “كاذب” وتعمد البعض نشر مقاطع مصورة من الواقع تكشف زيف ما يعلنه إمام أوغلو عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

عاصفة ثلجية في الشارع.. وعاصفة انتقادات عبر تويتر بحق رئيس بلدية #إسطنبول بسبب تواجده في مطعم وقت العاصفة! pic.twitter.com/RA5gpUfFx8 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 25, 2022

ويصر رئيس بلدية إسطنبول على عدم الاعتراف بأي تقصير في إدارة تلك الأزمة مشيرا إلى أن الثلوج لم تغلق طرق إسطنبول وحدها.

وقال علي تويتر، فجر الأربعاء “تساقط الثلوج لم يكن فقط في إسطنبول ولكن على البلد بأكمله. أغلق أيضا طريق أنقرة إسطنبول السريع”.

Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2022

يشار إلى أن تلك العاصفة تسببت في توقف الرحلات لأول مرة في مطار إسطنبول منذ افتتاحه عام 2018 وإلغاء عشرات الرحلات الجوية.

Approximately 25 thousand people continue to be captive in snow at #Istanbul Airport.pic.twitter.com/FRdddGp2HD — TurkeyBulletin (@TurkeyBulletin) January 25, 2022

ونشرت حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي تكدس المسافرين داخل قاعات المطار وافتراشهم الأرض لمحاصرة الثلوج جميع الطرق المؤدية من وإلي المطار.

مع تزايد هطول الثلوج على #إسطنبول … أتراك يطالبون رئيس بلديتها #أكرم_إمام_أوغلو بالاستقالة من منصبه pic.twitter.com/9B9pV5WRbE — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 25, 2022

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن جرافات الثلوج المكلفة من بلدية إسطنبول كانت نفسها “سببا في حوادث عدة علي الطرق التي ردمت بالثلوج”.

وأضافوا أن العشرات “اضطروا لإبقاء سياراتهم وسط الطرقات المغلقة والتوجه لأقرب فنادق للاحتماء” لاسيما وأن انقطاع الطرق كان عند ظهر الإثنين، حيث كان الكثير من الأطفال برفقة عائلاتهم داخل السيارات.

العشرات سيقضون ليلتهم داخل السيارات في #إسطنبول اليوم بعد ان انقطعت بهم الطرق عقب اشتداد العاصفة الثلجية pic.twitter.com/8NbHFt7iHB — Owis Akkad أويس عقاد (@akkadowis) January 24, 2022

Vatandaş

E5 de yürüyerek geziyor

Tuz yok

Araç yok

Ne yalanmış hayatınız#ekrem_imamoğlu#imamoğluistifa pic.twitter.com/vw0XU0nf0G — KRALLARINOYUNU_1 (@hafiye_2023) January 25, 2022

ووجه إعلاميون انتقادات حادة لرئيس بلدية إسطنبول وقالوا إن المدينة تتمتع ببنية تحتية جيدة وأن ما حدث “لا يليق بها”.

واعتبر الإعلامي جان تاكلي ما شهدته إسطنبول خلال العاصفة الثلجية بأنه دليل علي “عدم الكفاءة”.