بسبب جهوده في علاج المشردين.. طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل شاب في أستراليا لعام 2022 (فيديو)

حصل الطبيب المصري دانيال نور على جائزة أفضل شاب في أستراليا لعام 2022، وذلك بعد تأسيس خدمة طبية متنقلة لعلاج المشردين.

وقاد نور فريقًا قوامه 145 متطوعًا ضمن مبادرة “أطباء في الشوارع” انتشروا في أنحاء مدينة “نيو ساوث ويلز”، وقدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد.

Congratulations to your 2022 Young Australian of the Year, Dr Daniel Nour!@streetsidemed pic.twitter.com/SaFjP9RKZC — AusoftheYearAwards (@ausoftheyear) January 25, 2022

وقال نور الذي يعمل طبيبًا في مستشفى رويال نورث شور في تغريدة على حسابه الخاص، “تهانينا الكبرى لجميع الفائزين الآخرين من الولايات والأقاليم لكل فرد قصة مذهلة ومهمة رائعة ومستقبل مشرق”.

وأضاف “شكرًا جزيلًا لمئات المرضى الذين يثقون في مبادرتنا لرعايتهم، ومجلس الإدارة على دعمهم، ومئات المتطوعين المتفانين وغير الأنانيين، لالتزامهم وجميع داعمينا الذين يجعلون ما نقوم به ممكنًا”.

WOW – this genuinely was unexpected. First of all – a huge congratulations to all the other state and territory recipients. Each and everyone has an amazing story, an outstanding mission and a bright future. pic.twitter.com/36kZZcS1Xl — Daniel Nour (@DanielNour1) January 25, 2022

وأوضح نور “هذه مجرد بداية، خدمتنا مطلوبة في جميع أنحاء أستراليا”.

وتابع “116 ألف متشرد أسترالي يستحقون الوصول إلى الرعاية الصحية، وهذا أمر بالغ الأهمية ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل”.

وعلّق السفير الأسترالي في القاهرة، جلين مايلز، في تغريدة له قائلًا “مبروك دانيال نور لفوزك بجائزة أفضل شاب في أستراليا 2022. لقد تمكنتم من إنجاز عيادة طبية متنقلة للمشردين ولضمان وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر ضعفًا”.

Mabrouk @DanielNour1 🇦🇺🇪🇬on being named Young #AustralianOfTheYear2022 for your work in establishing @StreetSideMed, a mobile medical clinic for the homeless and for ensuring even the most vulnerable have access to medical services. https://t.co/w68ofqhsgb — Glenn Miles 🇦🇺🇪🇬 🇸🇩 🇪🇷 (@AusAmbEgy) January 26, 2022

وفي بيان لها عبر صفحة وزارة الهجرة المصرية على فيسبوك، هنأت الوزيرة نبيلة مكرم الطبيب المصري على فوزه بتلك الجائزة المرموقة.

وعبّرت عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى.