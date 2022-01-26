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بسبب جهوده في علاج المشردين.. طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل شاب في أستراليا لعام 2022 (فيديو)

الطبيب المصري دانيال نور الحاصل جائزة أفضل شاب في أستراليا لعام 2022 (مواقع التواصل)
26/1/2022

حصل الطبيب المصري دانيال نور على جائزة أفضل شاب في أستراليا لعام 2022، وذلك بعد تأسيس خدمة طبية متنقلة لعلاج المشردين.

وقاد نور فريقًا قوامه 145 متطوعًا ضمن مبادرة “أطباء في الشوارع” انتشروا في أنحاء مدينة “نيو ساوث ويلز”، وقدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد.

وقال نور الذي يعمل طبيبًا في مستشفى رويال نورث شور في تغريدة على حسابه الخاص، “تهانينا الكبرى لجميع الفائزين الآخرين من الولايات والأقاليم لكل فرد قصة مذهلة ومهمة رائعة ومستقبل مشرق”.

وأضاف “شكرًا جزيلًا لمئات المرضى الذين يثقون في مبادرتنا لرعايتهم، ومجلس الإدارة على دعمهم، ومئات المتطوعين المتفانين وغير الأنانيين، لالتزامهم وجميع داعمينا الذين يجعلون ما نقوم به ممكنًا”.

وأوضح نور “هذه مجرد بداية، خدمتنا مطلوبة في جميع أنحاء أستراليا”.

وتابع “116 ألف متشرد أسترالي يستحقون الوصول إلى الرعاية الصحية، وهذا أمر بالغ الأهمية ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل”.

وعلّق السفير الأسترالي في القاهرة، جلين مايلز، في تغريدة له قائلًا “مبروك دانيال نور لفوزك بجائزة أفضل شاب في أستراليا 2022. لقد تمكنتم من إنجاز عيادة طبية متنقلة للمشردين ولضمان وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر ضعفًا”.

وفي بيان لها عبر صفحة وزارة الهجرة المصرية على فيسبوك، هنأت الوزيرة نبيلة مكرم الطبيب المصري على فوزه بتلك الجائزة المرموقة.

وعبّرت عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل