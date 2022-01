إسلاموفوبيا هندوسية.. متطرفون يقتحمون فصلا دراسيا أثناء أداء طلاب للصلاة (فيديو)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الهندية في الأيام الماضية، فيديو لمجموعة من المتطرفين الهندوس يقتحمون مدرسة حكومية في ولاية كارناتاكا جنوب البلاد، للاعتراض على السماح للطلاب المسلمين بأداء صلاة الجمعة داخل أحد الفصول الدراسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المدرسة تسمح لطلابها بأداء صلاة الجماعة داخل أحد الفصول الدراسية في يوم الجمعة من كل أسبوع.

After Hijab now Namaz in classroom stirs controversy in K'taka.

Hindu groups protest against a govt school in Kolar for allowing Muslim students to offer Namaz inside a classroom. The DC has also sought a report on the matter from the education dept officials. pic.twitter.com/bAYL68G01M

— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) January 24, 2022