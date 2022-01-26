إسلاموفوبيا هندوسية.. متطرفون يقتحمون فصلا دراسيا أثناء أداء طلاب للصلاة (فيديو)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الهندية في الأيام الماضية، فيديو لمجموعة من المتطرفين الهندوس يقتحمون مدرسة حكومية في ولاية كارناتاكا جنوب البلاد، للاعتراض على السماح للطلاب المسلمين بأداء صلاة الجمعة داخل أحد الفصول الدراسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المدرسة تسمح لطلابها بأداء صلاة الجماعة داخل أحد الفصول الدراسية في يوم الجمعة من كل أسبوع.

After Hijab now Namaz in classroom stirs controversy in K'taka. Hindu groups protest against a govt school in Kolar for allowing Muslim students to offer Namaz inside a classroom. The DC has also sought a report on the matter from the education dept officials. pic.twitter.com/bAYL68G01M — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) January 24, 2022

ونقلت صحيفة “إنديا توداي” على لسان أحد الطلاب قائلًا “نحن نصلي كل جمعة منذ إعادة فتح المدرسة قبل شهرين، وحصلنا على إذن مدير المدرسة بالصلاة داخل أحد الفصول”.

وفي تصريح للصحيفة نفت إدارة المدرسة “أن تكون قد منحت الطلاب إذن الصلاة، وأنهم قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم”، مضيفة أنها فوجئت بالأمر بعد اتصال أحد المسؤولين الهنود.

وكذّبت صحيفة “إنديا توداي” مدير المدرسة، وأفادت أنها تواصلت مع مصادر أخرى أكدت إعطاء مدير المدرسة الإذن لطلابه بالصلاة حتى لا يضطرون لمغادرتها يوم الجمعة من أجل الصلاة.

يذكر أن العديد من الولايات الهندية شهدت طوال الأشهر القليلة الماضية، أحداثًا ومواقف رافضة لوجود المسلمين في البلاد.

وتعهد متطرفون هندوس يعتنقون أيديولوجية “هندوتفا” بإيذاء المسلمين إذا لزم الأمر لجعل الهند “أمة هندوسية فقط”، بينما لم يحرّك زعماء الهند ساكنًا وسط تزايد المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد.

والـ”هندوتفا” تمثّل السياسة السائدة والمعتمدة للقومية الهندوسية في الهند، وهي عقيدة عنصرية متطرفة تعتنقها قيادة البلاد، ويسهم رئيس حكومتها ناريندرا مودي في ازدياد سطوتها منذ وصوله للحكم في عام 2014.