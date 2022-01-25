تحالف فايزر/بايونتيك يعلن بدء تجربة سريرية على لقاح مضاد للمتحور أوميكرون

أعلن تحالف فايرز/بايونيتك أنه بدأ استقبال متطوعين لتجربة سريرية تهدف إلى اختبار السلامة والاستجابة المناعية للقاح مضاد لأوميكرون المتحور من فيروس كورونا، على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 55 عاما.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا قد أعلن في بداية يناير/كانون الثاني أن المختبر الأمريكي قد يكون جاهزا لطلب التصاريح اللازمة للقاح جديد يستهدف هذا المتحور، لإطلاقه في وقت مبكر من مارس/آذار.

My fellow Pfizer colleagues continue the important work of addressing #Omicron & preparing for potential future variants. Today, with BioNTech we announced the initiation of a study evaluating an Omicron-based #COVID19 vaccine in adults 18 through 55. https://t.co/VdQY8g1Hg8 — Albert Bourla (@AlbertBourla) January 25, 2022

وقالت المسؤولة عن اللقاحات في شركة فايرز كاثرين جانسن إنه في وقت تفيد المعطيات الحالية أن الجرعات المعززة من اللقاح الأصلي تحمي من الأعراض الخطيرة لأوميكرون، فإن الشركة تفضل التصرّف بحذر أكبر.

وأضافت “نحن ندرك أهمية الاستعداد في حال تراجعت نسبة الحماية بمرور الوقت، والمساعدة في مواجهة أوميكرون والمتحورات الأخرى في المستقبل”.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بايونتيك الألمانية أوغور شاهين، أن فاعلية اللقاح الأساسي ضد الأشكال الخفيفة أو المعتدلة من كوفيد-19، تتضاءل بسرعة أكبر مع قوة أوميكرون.

وقال “الدراسة التي نحن بصددها جزء من نهجنا العلمي الذي يهدف إلى تطوير لقاحات تستهدف المتحورات وتمكّن من تطوير مستويات حماية مماثلة ضد أوميكرون، كما هي الحال بالنسبة إلى المتحورات السابقة، لكن مع مدة حماية أطول”.

وتشمل التجربة السريرية 1420 شخصا متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.

وقال ناطق باسم فايزر إن التجربة لا تشمل أشخاصا تزيد أعمارهم على 55 عاما، لأن هدف الدراسة يتمثل في قياس الاستجابة المناعية للمشاركين وليس تقدير فعالية اللقاح.

وتُجرى التجربة في كل أنحاء الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، وتم إعطاء الحقنة الأولى لمشارك في ولاية نورث كارولاينا.

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وقُسم المشاركون في التجربة إلى ثلاث مجموعات:

تشمل المجموعة الأولى أشخاصا تلقوا جرعتين من لقاح فايزر/بايونتيك قبل 90 إلى 180 يوما من التجربة، وسيتلقى هؤلاء جرعة أو جرعتين من اللقاح الجديد.

وتضم الثانية أفرادا تلقوا جرعتهم الثالثة أو الجرعة المعززة قبل الفترة نفسها، وسيحصل هؤلاء إما على جرعة جديدة من اللقاح الأساسي أو جرعة من اللقاح المطور ضد أوميكرون.

أما المجموعة الثالثة، فتشمل أشخاصا لم يتلقوا أي لقاح ضد كوفيد-19، وسيحصلون على ثلاث جرعات من اللقاح المصمم ضد المتحور أوميكرون.

وكان اللقاح الذي طورته فايزر وبايونتيك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر بالدول الغربية في ديسمبر/كانون الأول 2020.

ومنذ ظهورالمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشاره السريع في العالم بسرعة أكبر من المتحورات الأخرى. وبناءً على المعلومات المتاحة، توقعت المنظمة أن يفوق انتشار أوميكرون المتحور دلتا خاصة في المجتمعات التي تعرف انتشارا كثيفا لكوفيد-19.

وشددت المنظمة على أولوية تلقّي اللقاحات واتخاذ احتياطات تشمل تجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على مسافة من الآخرين وارتداء كمامة، كإجراءات مساعدة في منع انتشار كوفيد-19، وفعالة ضد المتحورات الأخرى.