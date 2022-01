تحالف فايزر/بايونتيك يعلن بدء تجربة سريرية على لقاح مضاد للمتحور أوميكرون

أعلن تحالف فايرز/بايونيتك أنه بدأ استقبال متطوعين لتجربة سريرية تهدف إلى اختبار السلامة والاستجابة المناعية للقاح مضاد لأوميكرون المتحور من فيروس كورونا، على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 55 عاما.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا قد أعلن في بداية يناير/كانون الثاني أن المختبر الأمريكي قد يكون جاهزا لطلب التصاريح اللازمة للقاح جديد يستهدف هذا المتحور، لإطلاقه في وقت مبكر من مارس/آذار.

My fellow Pfizer colleagues continue the important work of addressing #Omicron & preparing for potential future variants. Today, with BioNTech we announced the initiation of a study evaluating an Omicron-based #COVID19 vaccine in adults 18 through 55. https://t.co/VdQY8g1Hg8

— Albert Bourla (@AlbertBourla) January 25, 2022