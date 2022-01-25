بينهم مصريون.. 7 قتلى على مركب يقل مهاجرين أثناء توجهه إلى جزيرة إيطالية

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 7 أشخاص توفوا على ظهر مركب كان يحمل مهاجرين معظمهم من مصر وبنغلاديش أثناء إبحاره إلى جزيرة لامبيدوزا في البحر المتوسط نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم.

وقال رئيس بلدية لامبيدوزا (سالفاتور مارتيلو) إن المركب كان يحمل 280 مهاجرا معظمهم من مصر وبنغلاديش مؤكدا عدد الوفيات.

وأوضحت (أنسا) أن قوات خفر السواحل شاهدت المركب على بعد 50 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة خلال الليل وعثرت على 3 جثث على متنه، بينما توفي 4 آخرون قبيل وصول المركب إلى الميناء.

وتُعد إيطاليا طريقا رئيسيا لمئات الآلاف من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين للسفر إلى أوربا، وقد شهدت زيادة في عدد المراكب التي تقل مهاجرين خلال الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات حكومية أن 1751 مهاجرا نزلوا إلى الموانئ الإيطالية منذ بداية العام الجاري.

ويحاول عشرات الآلاف من الأشخاص الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط فينطلقون من ليبيا أو تونس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على جثامين لمهاجرين حاولوا الوصول إلى أوربا من دول عبر البحر المتوسط.

لكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تم العثور على جثث 10 مهاجرين من المرجح أنهم ماتوا اختناقا على متن قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية، وفق ما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية.

وتحمّل الأمم المتحدة دول الاتحاد الأوربي المسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص، بسبب تنفيذها سياسة ضد المهاجرين وترحيلهم وعدم الرد على مكالمات الطوارئ وتعطيل جهود الإنقاذ.