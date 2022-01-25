الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية “العراقيب” الفلسطينية للمرة الـ197 (فيديو)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب بجنوب فلسطين للمرة الـ197 على التوالي، وتركت سكانها في العراء، رغم البرد القارس.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، اليوم، للمرة الأولى في العام الحالي بعدما هُدمت 14 مرة العام الماضي، آخرها كان يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب إن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم.

#شاهد| قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب في النقب المحتل، للمرة الـ 197على التوالي. pic.twitter.com/HfZC3GKofl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 25, 2022

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين وهي تهدمها في كل مرة يعيد السكان بناءها.

ولا تعترف حكومة الاحتلال بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء في أرضهم رغم تكرار هدمها.

لحظة ازالة مأذنة مسجد قرية العراقيب بالنقب

"تاريخ صورة 2014/8/9#انقذوا_النقب pic.twitter.com/1SPRtUGJ92 — زيد العزازمة (@znlr0) January 19, 2022

وفي تقرير سابق، قالت منظمة ذاكرات التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ لنكبة فلسطين عام 1948، إن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

للمرة الـ 197على التوالي.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب في النقب المحتل، صباح اليوم. pic.twitter.com/xJl5oP0fIa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 25, 2022

وتواصل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في النقب من خلال حملات مداهمة تستهدف الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتجريف الأراضي وتشجيرها، كما حصل في قرية الأطرش سعوة، قبل أسبوعين.

وفي هذا السياق، وفي إطار ملاحقة السلطات لأهالي العراقيب، فتحت الشرطة الإسرائيلية حديثًا ملفات تحقيق جديدة ضد عدد من أهالي العراقيب، إضافة إلى ملفات كانت تدار في أروقة المحاكم ضدهم.

وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكية الأرض وتلاحق أهالي العراقيب بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية، وتجرف محاصيلهم الزراعية وتمنعهم من المراعي وتربية المواشي.

وتسكن قرية العراقيب 22 عائلة تضمّ حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية. وقد تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي -بحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية- من إثبات حقهم في ملكية 1250 دونمًا من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وتدحض هذه الإجراءات الشرطية والممارسات السلطوية المزاعم بأن حكومة الاحتلال الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى المسلوبة الاعتراف.

وشهدت البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وأبو سنان وبلدات عربية بالنقب، وغيرها.