سياسة|السعودية

الحوثيون يعلنون قصف مواقع حيوية.. الإمارات تؤكد تدمير صاروخين والسعودية تحبط هجوما في الجنوب

صور نشرها التحالف بقيادة السعودية لآثار الهجوم الحوثي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي المملكة (واس)
24/1/2022

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين أن دفاعها الجوي اعترض ودمّر صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية اتجاه الإمارات، في حين دمّرت الدفاعات السعودية صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه ظهران جنوبي المملكة، بينما أكد الحوثيون استهداف مواقع حيوية وحساسة في البلدين.

وأكدت الوزارة الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فجر اليوم، أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية بعدما سقطت بقايا تلك الصواريخ في مناطق متفرقة حول العاصمة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات”.

من جانبهم، أكد الحوثيون استهداف مواقع حيوية وحساسة بالعمقين الإماراتي والسعودي، حسبما نقلت قناة المسيرة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في بيان متلفز- إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الإمارات بينها قاعدة الظفرة الجوية جنوبي العاصمة أبو ظبي، وأهدافًا حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة. ودعا الشركات الأجنبية والمستثمرين في الإمارات إلى مغادرتها “كونها أصبحت دولة غير آمنة”.

وأفاد كذلك باستهداف مواقع حيوية في جازان وعسير وقواعد عسكرية بمنطقة شرورة جنوبي المملكة، وزعم إن “الصواريخ الباليستية أصابت أهدافها بدقة عالية” مؤكدًا جاهزية الحوثيين للتصعيد وتوسيع عملياتهم في المرحلة القادمة.

وأفادت بيانات ملاحة جوية بتعطل مؤقت لحركة الطائرات بمطار أبو ظبي بالتزامن مع اعتراض الإمارات صواريخ حوثية.

مجلس التعاون يدين

وأدان مجلس التعاون الخليجي استهداف الحوثيين للإمارات والسعودية بالصواريخ فجر اليوم، وقال المجلس إن استمرار اعتداءات الحوثيين “يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي واستخفافهم بالقوانين والأعراف الدولية”.

وأدانت الخارجية الكويتية الهجمات الحوثية وشددت على “الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني”.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الاثنين الماضي أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بأنها نوعية في العمق الإماراتي وأكدت استهداف منشآت حيوية في أبوظبي ودبي بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة.

وقالت الشرطة الإماراتية إن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص (أحدهم باكستاني والآخران هنديان) وجرح 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

ودعت الإمارات بعد هذا الهجوم بيوم إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي. وقالت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفته بأنه هجمات إرهابية على أبوظبي.

استهداف جنوب السعودية

من جهة أخرى، قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، إن الدفاعات السعودية دمّرت صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة.

وأفاد التحالف بسقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب. وذكر التحالف -في بيان- أن التقرير الأولي يفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورشات والمركبات المدنية هناك.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه سيرد على استهداف المنطقة الصناعية في منطقة “أحد المسارحة” بجازان جنوبي السعودية بصاروخ باليستي.

وقال بيان للتحالف إن مقيما بنغاليا وآخر سودانيا أصيبا في الهجوم الذي وصفه بأنه وحشي.

وأضاف أن هذا الهجوم هو ثالث هجوم بصاروخ باليستي تتعرض له المنطقة الصناعية، يُستهدَف به مدنيون من جنسيات مختلفة.

كما أعلن التحالف اعتراضَ وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، وذلك ضمن عملية عسكرية ضد المواقع الحوثية قال إنه بدأها ردًّا على التهديدات.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه يتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف، واتهم الحوثيين بأنهم يعملون على تصعيد الموقف باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين، وقال إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

من جهته، قال المركز الإعلامي لجماعة الحوثي اليمنية إن طائرات التحالف شنت غارتين في وقت متأخر مساء أمس الأحد على منطقة المهاذر في مديرية سَحَار التابعة لمحافظة صعدة شمالي اليمن. ولم يذكر الحوثيون نتائج تلك الغارات وما نجم عنها من خسائر بشرية أو مادية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات