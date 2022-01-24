الحوثيون يعلنون قصف مواقع حيوية.. الإمارات تؤكد تدمير صاروخين والسعودية تحبط هجوما في الجنوب

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين أن دفاعها الجوي اعترض ودمّر صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية اتجاه الإمارات، في حين دمّرت الدفاعات السعودية صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه ظهران جنوبي المملكة، بينما أكد الحوثيون استهداف مواقع حيوية وحساسة في البلدين.

وأكدت الوزارة الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فجر اليوم، أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية بعدما سقطت بقايا تلك الصواريخ في مناطق متفرقة حول العاصمة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات”.

#عاجل_وام |

وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما #جماعة_الحوثي_الإرهابية تجاه الدولة اليوم الإثنين وتؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة #أبوظبي. pic.twitter.com/Ka5goyXU4C — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 24, 2022

من جانبهم، أكد الحوثيون استهداف مواقع حيوية وحساسة بالعمقين الإماراتي والسعودي، حسبما نقلت قناة المسيرة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في بيان متلفز- إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الإمارات بينها قاعدة الظفرة الجوية جنوبي العاصمة أبو ظبي، وأهدافًا حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة. ودعا الشركات الأجنبية والمستثمرين في الإمارات إلى مغادرتها “كونها أصبحت دولة غير آمنة”.

#المسيرة_عاجل | القوات المسلحة: استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد3#الإمارات_غير_آمنة#عملية_إعصار_اليمن_الثانية — المسيرة – عاجل (@alosbou) January 24, 2022

وأفاد كذلك باستهداف مواقع حيوية في جازان وعسير وقواعد عسكرية بمنطقة شرورة جنوبي المملكة، وزعم إن “الصواريخ الباليستية أصابت أهدافها بدقة عالية” مؤكدًا جاهزية الحوثيين للتصعيد وتوسيع عملياتهم في المرحلة القادمة.

وأفادت بيانات ملاحة جوية بتعطل مؤقت لحركة الطائرات بمطار أبو ظبي بالتزامن مع اعتراض الإمارات صواريخ حوثية.

مجلس التعاون يدين

وأدان مجلس التعاون الخليجي استهداف الحوثيين للإمارات والسعودية بالصواريخ فجر اليوم، وقال المجلس إن استمرار اعتداءات الحوثيين “يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي واستخفافهم بالقوانين والأعراف الدولية”.

وأدانت الخارجية الكويتية الهجمات الحوثية وشددت على “الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني”.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية pic.twitter.com/SRIZ65vla3 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 24, 2022

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الاثنين الماضي أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بأنها نوعية في العمق الإماراتي وأكدت استهداف منشآت حيوية في أبوظبي ودبي بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة.

وقالت الشرطة الإماراتية إن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص (أحدهم باكستاني والآخران هنديان) وجرح 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

ودعت الإمارات بعد هذا الهجوم بيوم إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي. وقالت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفته بأنه هجمات إرهابية على أبوظبي.

استهداف جنوب السعودية

من جهة أخرى، قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، إن الدفاعات السعودية دمّرت صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة.

وأفاد التحالف بسقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب. وذكر التحالف -في بيان- أن التقرير الأولي يفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورشات والمركبات المدنية هناك.

#فيديو | التحالف ينشر مقاطع فيديو وصوراً للاعتداء الحوثي الوحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة.#واس_عام pic.twitter.com/OsqBaJ4lF6 — واس العام (@SPAregions) January 23, 2022

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه سيرد على استهداف المنطقة الصناعية في منطقة “أحد المسارحة” بجازان جنوبي السعودية بصاروخ باليستي.

وقال بيان للتحالف إن مقيما بنغاليا وآخر سودانيا أصيبا في الهجوم الذي وصفه بأنه وحشي.

#فيديو | التحالف ينشر مقاطع فيديو وصوراً للاعتداء الحوثي الوحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة.#واس_عام pic.twitter.com/haYs6rTljl — واس العام (@SPAregions) January 23, 2022

وأضاف أن هذا الهجوم هو ثالث هجوم بصاروخ باليستي تتعرض له المنطقة الصناعية، يُستهدَف به مدنيون من جنسيات مختلفة.

كما أعلن التحالف اعتراضَ وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، وذلك ضمن عملية عسكرية ضد المواقع الحوثية قال إنه بدأها ردًّا على التهديدات.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه يتابع نشاطًا عدائيًّا باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف، واتهم الحوثيين بأنهم يعملون على تصعيد الموقف باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين، وقال إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

من جهته، قال المركز الإعلامي لجماعة الحوثي اليمنية إن طائرات التحالف شنت غارتين في وقت متأخر مساء أمس الأحد على منطقة المهاذر في مديرية سَحَار التابعة لمحافظة صعدة شمالي اليمن. ولم يذكر الحوثيون نتائج تلك الغارات وما نجم عنها من خسائر بشرية أو مادية.