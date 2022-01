كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين: لا اتفاق مع إيران دون الإفراج عن مواطنينا السجناء

قال كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين أمس الأحد إن من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي ما لم تفرج طهران عن 4 مواطنين أمريكيين تقول واشنطن إنها تحتجزهم رهائن.

وكرر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي الموقف الأمريكي الثابت منذ فترة طويلة بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ولكنه اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي.

وقال مالي في مقابلة مع وكالة رويترز “إنهما (قضيتان) منفصلتان ونحن نتابع كلاهم، لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران 4 أمريكيين أبرياء”.

وأضاف في فيينا، حيث تجري محادثات لإعادة التزام واشنطن وطهران بالاتفاق بشكل كامل، “حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد، بشكل غير مباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا”.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون، وتنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.

وكان مالي يتحدث في مقابلة مشتركة مع الدبلوماسي الأمريكي السابق باري روزن البالغ من العمر 77 عامًا المضرب عن الطعام في فيينا للمطالبة بالإفراج عن سجناء أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وألمان ونمساويين وسويديين في إيران وعدم إبرام اتفاق نووي دون إطلاق سراحهم.

Day 5 of my hunger strike – feeling very weakened now but buoyed by my fellow hunger-strikers @ZakkaNA #anooshehashoori @JamshidBarzegar and others. All hostages, former hostages and their families stand in solidarity #FreetheHostages pic.twitter.com/ZsahhoszxG — Barry Rosen (@brosen1501) January 23, 2022

وكان روزين واحدًا من بين أكثر من 50 دبلوماسيًا أمريكيًا تم احتجازهم خلال أزمة الرهائن الإيرانية فيما بين عامي 1979 و1981.

وقال مالي “لقد تحدثت إلى عدد من عائلات الرهائن الذين يشعرون بامتنان غير عادي لما يفعله السيد روزين، لكنهم يناشدونه أيضا أن يوقف إضرابه عن الطعام، مثلما أناشده أنا أيضًا، لأن الرسالة وصلت”.

وقال روزين إنه يشعر بالوهن بعد 5 أيام من عدم تناول الطعام وإنه سيستجيب لهذه الدعوات.

ودخلت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول إعادة البلدين إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 جولتها الثامنة.

وأدى الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية أدت إلى تمديد الوقت الذي ستحتاجه للحصول على مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية إذا اختارت ذلك. وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وردت إيران بخرق قيود نووية كثيرة واردة في الاتفاق إلى حد أن القوى الغربية تقول إن الاتفاق سيتم إفراغه بالكامل من محتواه قريبًا.

وقال مالي لدى سؤاله عما إذا كانت إيران والولايات المتحدة قد تجريان مفاوضات مباشرة “لم نسمع شيئا بهذا المعنى، ونحن نرحب بذلك”.

ومن بين المواطنين الأمريكيين الأربعة رجل الأعمال الإيراني الأمريكي سياماك نمازي (50 عامًا) ووالده باقر (85 عامًا) وكلاهما أدين “بالتعاون مع حكومة معادية”.

وما زال نمازي مسجونًا، وتم الإفراج عن والده لأسباب طبية في 2018 وخُففت عقوبته لاحقًا إلى المدة التي قضاها، وعلى الرغم من أن نمازي الأب لم يعد مسجونًا يقول محامي الأسرة إنه ممنوع فعليًا من مغادرة إيران.

For 4 years the Iranian government has held Morad Tahbaz – a UK and US citizen – in Evin Prison. Morad is a father, an environmentalist, and a cancer victim. Iran should release him, the Namazis, Emad Shargi, and Morad's fellow UK citizens immediately. pic.twitter.com/jcjFyQJSE0 — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) January 10, 2022

وقال جاريد جينسر محامي عائلة نمازي إن “كبار المسؤولين في إدارة بايدن أخبرونا مرارًا أنه على الرغم من أن الاتفاق النووي الإيراني المحتمل وصفقات الرهائن مستقلان ويجب التفاوض بشأنها على مسارات متوازية فإنهم لن يبرموا الاتفاق النووي وحده “. وأضاف “وبغير ذلك سيتم خسارة كل النفوذ للإفراج عن الرهائن”.

والسجناء الآخرون هم مراد طهباز (66 عامًا) الناشط في مجال البيئة وهو يحمل الجنسية البريطانية أيضًا ورجل الأعمال عماد شرقي (57 عامًا).