قناة عبرية: 1000 إسرائيلي انتقلوا للعيش في دبي خلال 2021

قالت القناة 12 العبرية إن نحو 1000 إسرائيلي انتقلوا للعيش في دبي خلال العام المنصرم من بين حوالي 4 آلاف يهودي يعيشون حاليًّا في تلك الإمارة الخليجية.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأنه “منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وقع الإسرائيليون في حب الإمارات وخاصة دبي ونقل عدد منهم حياتهم إليها حيث يعملون في السياحة والمطاعم والعقارات وفي أشياء أقل قانونية”.

وأوضحت القناة أنه “ليس هناك شك في أن (الاتفاقيات الإبراهيمية) الموقعة منذ أكثر من عام بقليل بين إسرائيل والإمارات، إلى جانب العديد من عمليات الإغلاق في إسرائيل، جعلت دبي مركزًا (للحج) بالنسبة للإسرائيليين. ومكث كثيرون هناك فترات طويلة وبعضهم نقلوا حياتهم إليها”.

و(الاتفاقيات الإبراهيمية) هو الاسم الذي اختير عنوانًا لاتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، التي وقعت برعاية الولايات المتحدة.

وتنص الاتفاقية التي وصفتها الأطراف الثلاثة بأنها تاريخية، على تعزيز التعاون في كل المجالات بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضحت القناة أن التقديرات “تشير إلى أن نحو 1000 إسرائيلي انتقلوا إلى الإمارات، وخاصة في دبي، في مراحل مختلفة منذ أن فتحت أمام الإسرائيليين، حيث يعملون في مطاعم، بعضها يديره طهاة إسرائيليون يعيشون في الدولة، وفي السياحة والعقارات وتجارة الألماس والذهب والفنادق وغيرها”.

يشار إلى أنه بعد توقيع الإمارات اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020، وقّع الطرفان عشرات الاتفاقيات في كافة المجالات لتعزيز العلاقات بينهما.