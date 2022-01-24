“من شهداء فلسطين”.. غزة تنعى عاملا مصريا توفي أثناء مشاركته في إعمار القطاع (فيديو)

لقى عامل مصري يعمل في مشاريع إعمار قطاع غزة التي تموّلها القاهرة مصرعه الإثنين جراء “صعقة كهربائية”.

وقررت الحكومة في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس اعتبار العامل المصري محمد الشنّاوي “شهيدا من شهداء فلسطين، وتسري عليه كافة الحقوق المترتبة على ذلك”، بحسب بيان صدر عن رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس.

وفاة العامل المصري محمد جلال الشناوي بصعقة كهربائية خلال عمله ضمن فرق الإعمار المصرية شمال قطاع غزة تفاصيل: https://t.co/Hc4VvKDnFv pic.twitter.com/pF9sOGnsw6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 24, 2022

بدوره، نعى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة العامل المصري محمد الشنّاوي.

وقال في بيان إن “الشنّاوي ارتقى خلال عمله ضمن المشاريع المصرية لإعادة الإعمار شمال غزة بصعقة كهربائية”.

وتوجّه بالتعزية “لذوي العامل، واللجنة المصرية للإعمار (تابعة للحكومة المصرية)، ولعموم الشعب المصري”.

رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس ينعى العامل المصري محمد الشناوي ويعلن اعتماده شهيدا ضمن شهداء شعبنا الفلسطيني pic.twitter.com/YZV7ZxtP0D — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 24, 2022

من جانبها، تقدّمت حركة حماس في بيان “بالتعزية من الأشقاء في مصر بوفاة الشنّاوي”.

كما تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “ببالغ الحزن والأسى وأصدق مشاعر المساواة من الأشقاء في مصر قيادةً وجيشاً وحكومةً وشعباً وآل الشناوي الكرام” بوفاة العامل المصري.

وقالت الجبهة في بيان ” تلقت الجبهة وشعبنا بألمٍ وحزنٍ بالغ هذا الخبر والذي أسفر عن استشهاد العامل المصري محمد جلال الشناوي، الذي لبى نداء الواجب والإنسانية والعروبة هو وكوكبة من زملائه المهندسين والعمال من أجل المساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير على القطاع، متمنين أن يحفظ مصر الشقيقة وأبناءها من كل مكروه، ليواصلوا عطاءهم وتقديم واجبهم من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا وخصوصاً في القطاع”.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت اللجنة المصرية لإعمار غزة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية عن بدء مشاريعها في القطاع.

وسبق أن شاركت أطقم هندسية مصرية بمساندة آليات ومعدات ثقيلة وصلت من القاهرة في أعمال إزالة ركام المباني التي دمّرتها إسرائيل خلال عدوانها الأخير الذي استمر 11 يوما، في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي.