بسبب إساءته إلى الإسلام.. دعوات لمقاطعة برنامج تحقيقات في قناة “إم 6” الفرنسية (فيديو)

أطلق ناشطون مناهضون للإسلاموفوبيا في فرنسا حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة برنامج “المنطقة الممنوعة” الخاص بالتحقيقات الذي يُعرض عبر قناة “إم 6” الفرنسية، بعد تناول إحدى حلقاته انتشار الإسلام في البلاد، ومحاولة تشويه صورته لدى الأجيال القادمة.

وأظهر التحقيق عمليات المراقبة التي تنفذها قوات الأمن لعدد ممن تحوم حولهم شبهات “الإسلام المتطرف” بينما عرض شهادة لناشط يدعى “أمين” أبدى فيها قلقه من انتشار المحلات التي تبيع الحجاب والمكتبات الإسلامية.

À Roubaix, certains magasins de jouets vendent des poupées sans visage afin de respecter une version ultra-radicale de l’Islam qui interdit la représentation des êtres humains. « Face au danger de l’Islam radical, les réponses de l’État »

📺 Demain à 21h10 sur M6 pic.twitter.com/3sHf2S95sR — Zone Interdite (@ZoneInterdite) January 22, 2022

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل إن هذا البرنامج يسيء إلى الإسلام بشكل مباشر، في حين أكد آخرون أن فرنسا غرقت في الإسلاموفوبيا بشكل نهائي خاصة بالفترة الأخيرة.

Certains musulmans au lieu de dénoncer les dérives de leur religion qui frappent aussi les pays musulmans, dénoncent #ZoneInterdite C’est à plus rien n’y comprendre ! — Zohra Bitan #SoutienFD0🇫🇷 (@ZohraBitan) January 23, 2022

#ZoneInterdite Faut pas croire tout ce qu'on dit… On est gentil, il nous arrive même de sourire. — Elias d'Imzalène (@imzalene) January 23, 2022

ويعتقد آخرون أن الإسلام هو طريقة تستعملها القنوات الفرنسية من أجل تجنب الحديث عن المشكلات الاجتماعية وفشل سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

Les renseignements territoriaux suivent les islamistes considérés comme potentiellement dangereux. Un travail qui a permis de déjouer 37 attentats en France.

📺 "Face au danger de l’Islam radical, les réponses de l’État", dimanche à 21.10 dans #ZoneInterdite pic.twitter.com/XyWFP6d1Ic — M6 (@M6) January 23, 2022

وتقول الناشطة المناهضة للإسلاموفوبيا الصحفية فايزة بن محمد إن التحقيق عاد مرة أخرى لكي ينشر دعاية مثيرة للاشمئزاز تجاه الإسلام والمسلمين في فرنسا.

Alors que depuis plusieurs semaines, l’Islam était plutôt absent de la sphère médiatique, #ZoneInterdite se lance corps et âmes dans une propagande à vomir. Ce reportage illustre à merveille comment les médias fabriquent « le problème musulman » pour servir le politique. — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) January 23, 2022

في المقابل، أكد سياسيون من اليمين المتطرف أن البرنامج عرض واقعًا يعيشه الفرنسيون جميعهم مع انتشار الإسلام في مختلف مدن البلاد.

Ce qui se passe à #Roubaix et ailleurs est une honte et un crime contre notre civilisation. La colonisation islamiste doit être combattue avec radicalité. Il faut interdire cette idéologie, expulser les adeptes étrangers, traquer judiciairement les collabos. #ZoneInterdite — Julien ODOUL (@JulienOdoul) January 23, 2022

Cela fait des années qu'on nous parle de « fantasme », qu'on nous dit que tout ça « n'existe pas ». Et maintenant tous les Français peuvent le voir en quelques minutes sur #ZoneInterdite. Que disent ce soir les lâches et les menteurs qui ont mis la France dans cet état ? — Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) January 23, 2022

وفي السياق، تساءل المرشح لانتخابات الرئاسة إريك زمور “كيف للمسؤولين الفرنسيين السماح لكابوس مثل الإسلام بالسيطرة على حياة الشعب الفرنسي؟”.

#ZoneInterdite ce soir, une émission difficile à regarder pour tous les Français. Comment les politiciens ont-ils pu laisser ce cauchemar s'installer dans notre pays ? Nous allons reconquérir la France ! — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 23, 2022

يُذكر أن قناة “إم 6” الفرنسية معروفة بتاريخها العدائي للإسلام والمسلمين. وسبق لها أن عرضت كثيرًا من المواد الإعلامية المنحازة في برنامج “ملف تابو” الذي تناولت خلاله موضوع الإسلام في فرنسا وتشعباته الأيديولوجية إلى حركة المساجد وتأثيرها وصولًا إلى الحالة الجهادية.

وخلّف هذا البرنامج انقسامًا في الوسط السياسي والإعلامي.

ففي الوقت الذي عدّه البعض اجترارًا لمفاهيم سلبية داخل حلقة مفرغة، رأى آخرون أن البرنامج أعاد طرح الأسئلة مجددًا بشأن مأسسة الإسلام وعلاقته بالجمهورية ومدى قدرته على الالتزام بمبادئها.

وقال المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا -مدير الأبحاث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي- إن “الإسلاموفوبيا في فرنسا أصبحت ظاهرة رسمية حكومية منذ انضمام الرئيس ماكرون إلى خطاب اليمين المتشدد”.

وأضاف أن “تغذية الإسلاموفوبيا في فرنسا جاءت نتيجة قرار الرئيس ماكرون توجيه نظره إلى اليمين واليمين المتشدد، بعد أن تبين أنه لن يستطيع إعادة انتخابه من قبل أنصار تيار الوسط واليسار كما حدث في 2017”.

وتابع “ماكرون يعرف جيدًا أن التيار الأكثر شعبية في المشهد السياسي الفرنسي حاليًّا هو اليمين واليمين المتطرف، لذلك يصطف معهم ويتبنى كثيرًا من أفكارهم عن الإسلام والمسلمين تحت ذريعة حرية الاعتقاد وحرية الرأي”.