كورونا يتفشى في سجون الاحتلال.. إصابة 110 أسرى بينهم “العميد” نائل البرغوثي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني إصابة 110 أسرى -بينهم نائل البرغوثي- بفيروس كورونا في سجنَي إيشل وعوفر الإسرائيليين.

وأوضح أن نحو 100 أسير في سجن عوفر أصيبوا بفيروس كورونا في قسمي (22، و17)، وأشار إلى أن 10 أسرى أصيبوا أيضًا بالفيروس في سجن (إيشل – بئر السبع) بينهم عميد الأسرى نائل البرغوثي.

ويقضي الأسير البرغوثي أطول مدّة اعتقال في تاريخ الأسر بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث دخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عامًا متصلة. وكان من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، ثم أُعيد اعتقاله في 2014.

وأوضح نادي الأسير أنه منذ بداية انتشار الوباء استخدمت إدارة سجون الاحتلال الفيروس أداة قمع وتنكيل للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية أبرزها العزل المضاعف.

يُشار إلى أنّه وفقًا للمتابعة فإن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار كورونا، وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي حتى اليوم، وصلت إلى أكثر من 530 إصابة، حيث سُجلت مؤخرًا إصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات في سجون (النقب، وعوفر، وإيشل، وريمون، ودامون).

وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، 4 منهم مصابون بالسرطان، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة قد ناشدت في وقت سابق المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية ضرورة التحرك الفوري والعاجل لـ”إنقاذ حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي”. وأضافت أن “الاحتلال لا يأبه لصحة الأسرى ويتعمد الإهمال الطبي بحقهم”.