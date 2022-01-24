إدانات دولية لهجمات الحوثي على السعودية والإمارات.. وأمريكا تنصح رعاياها بتوخي الحذر

أدانت دول ومنظمات عربية -عبر بيانات رسمية- استهداف الحوثيين السعودية والإمارات مجددا بصواريخ باليستية، الإثنين، أسفر أحدها عن إصابة مقيمين اثنين في المملكة، بينما نصحت السفارة والقنصلية الأمريكيتان بدولة الإمارات رعاياها “بالحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني”.

وصباح اليوم، أعلن بيان لوزارة الدفاع الإماراتية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه أراضيها، وأعلنت لاحقا قصف منصة صواريخ في محافظة الجوف اليمنية أُطلق منها الصاروخان.

كما أعلن بيان للدفاع المدني السعودي إصابة مقيمين اثنين صباحًا، جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على منطقة جازان، وأفاد بيان للتحالف العربي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر استهدف منطقة عسير جنوبي المملكة.

وردا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن “بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية” صوب أراضي السعودية والإمارات، مجددة دعمها الكامل “لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما”.

وفي عمّان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية “استمرار مليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي استهدف المنطقة الصناعية في جازان”.

واستنكر متحدث الوزارة هيثم أبو الفول “هذه الأفعال والممارسات الإرهابية واستهداف أمن السعودية واستقرارها”، معربا عن تضامن عمّان مع الرياض “في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق”.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية “بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة باتجاه السعودية والإمارات”.

واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية بشدة “الهجمات الغادرة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على السعودية الإمارات”.

وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر رفض بلاده “للإرهاب” ووقوفها مع الإمارات، مضيفا أن بلاده تؤيد الإمارات “في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الأعمال الإرهابية” بعد استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية إماراتية.

وعلى مستوى المنظمات الإقليمية، أعرب مجلس التعاون الخليجي عن إدانته واستنكاره “استهداف مليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات”، مطالبا المجتمع الدولي بـ”تحمّل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي”.

وأدان البرلمان العربي بشدة “قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه الإمارات صباح الإثنين، حيث تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح من قبل وزارة الدفاع الإماراتية”.

تهديد حوثي و”نصيحة” أمريكية

وهدّد الحوثيون، الإثنين، بـ”توسيع” نطاق هجماتهم ضد الامارات والسعودية.

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في تصريح صحفي إن قوات الحوثيين “تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد”.

وتحدّث سريع عن “عملية عسكرية واسعة” استهدفت “العمقين السعودي والإماراتي” وذلك “ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي”، وفق البيان الذي نقلته قناة “المسيرة”.

وأضاف أن المتمردين استهدفوا “مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيّرة”، وقاعدة الظفرة الجوية “وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدو الاماراتي (أبو ظبي) بعدد كبير من الصواريخ الباليستية”.

وفي الأثناء، نصحت السفارة والقنصلية الأمريكيتان في دولة الإمارات رعاياها “بالحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني” في بيان صدر عقب ورود أنباء عن هجوم صاروخي محتمل وأنشطة دفاعية صاروخية مصاحبة له فوق أبو ظبي، في وقت سابق اليوم.

وتُعد مثل هذه البيانات نادرة إذ يُنظر إلى الإمارات -إلى حد كبير- على أنها واحدة من أكثر الأماكن أمنا في الشرق الأوسط، لكن السفارة الأمريكية أصدرت تحذيرا أمنيا مشابها الأسبوع الماضي عندما استهدفت حركة الحوثي اليمنية العاصمة الإماراتية أبو ظبي.