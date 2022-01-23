وزيرة بريطانية سابقة: استُبعدت من حكومة بوريس جونسون بسبب عقيدتي الإسلامية

نقلت صحيفة (صنداي تايمز) عن نائبة بريطانية قولها إنها استُبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، وذلك إلى حد ما بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية.

وأوضحت نصرت غني (49 عامًا) التي فقدت منصبها وزيرة دولة للنقل في فبراير/شباط 2020 للصحيفة، أن مسؤولًا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها بأن ديانتها الإسلامية طُرحت للمناقشة خلال إقالتها.

ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن كبير مسؤولي الانضباط الحزبي مارك سبنسر قال إنه كان الشخص المقصود في “مزاعم” نصرت غني.

وكتب على تويتر “هذه الاتهامات باطلة تمامًا، وأنا أعدّها تشهيرًا”. وأضاف “لم أستخدم أبدًا تلك الكلمات المنسوبة إليّ”.

To ensure other Whips are not drawn into this matter, I am identifying myself as the person Nusrat Ghani MP has made claims about this evening. These accusations are completely false and I consider them to be defamatory. I have never used those words attributed to me — Mark Spencer (@Mark_Spencer) January 22, 2022

وتأتي تصريحات نصرت غني بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين إنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة حاولوا “ابتزاز” نواب يُشتبه بمحاولتهم إجبار جونسون على ترك منصبه بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت بمكتبه في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن نصرت غني “قيل لي إن ديانتي الاسلامية أثيرت خلال اجتماع التعديل الوزاري في داونينغ ستريت، وإن كوني وزيرة مسلمة جعل زملائي يشعرون بعدم ارتياح”.

🔺 EXCLUSIVE: A Conservative MP has accused a party whip of telling her she was fired from her ministerial job because her Muslim faith was “making colleagues uncomfortable” https://t.co/5ppNltXtDh — The Sunday Times (@thesundaytimes) January 22, 2022

وقالت “لن أتظاهر بأن هذا لم يهز إيماني بالحزب، وقد فكرت بجدية أحيانًا في ما إذا كنت سأستمر نائبًا (عضوًا في البرلمان)”.

وقال سبنسر في رده إن نصرت غني امتنعت عن طرح الأمر في تحقيق داخلي رسمي عندما أثارت القضية للمرة الأولى في مارس/آذار الماضي.

وسبق لحزب المحافظين أن واجه اتهامات بالإسلاموفوبيا، كما انتقد تقرير في مايو/أيار الماضي الحزب بشأن طريقة تناوله لشكاوى التمييز ضد المسلمين.

ودفع التقرير أيضًا جونسون إلى إعلان اعتذار مشروط عن أي إهانة تسببت فيها تصريحاته السابقة عن الإسلام، بما فيها مقال بإحدى الصحف وصف فيه النساء اللاتي يرتدين النقاب بأنهن “يتجولن كأنهن صناديق بريد”.

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن على المحافظين التحقيق على الفور في ما قالته نصرت غني.