وزيرة بريطانية سابقة: استُبعدت من حكومة بوريس جونسون بسبب عقيدتي الإسلامية

نقلت صحيفة (صنداي تايمز) عن نائبة بريطانية قولها إنها استُبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، وذلك إلى حد ما بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية.

وأوضحت نصرت غني (49 عامًا) التي فقدت منصبها وزيرة دولة للنقل في فبراير/شباط 2020 للصحيفة، أن مسؤولًا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها بأن ديانتها الإسلامية طُرحت للمناقشة خلال إقالتها.

ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن كبير مسؤولي الانضباط الحزبي مارك سبنسر قال إنه كان الشخص المقصود في “مزاعم” نصرت غني.

وكتب على تويتر “هذه الاتهامات باطلة تمامًا، وأنا أعدّها تشهيرًا”. وأضاف “لم أستخدم أبدًا تلك الكلمات المنسوبة إليّ”.

To ensure other Whips are not drawn into this matter, I am identifying myself as the person Nusrat Ghani MP has made claims about this evening.

These accusations are completely false and I consider them to be defamatory. I have never used those words attributed to me

— Mark Spencer (@Mark_Spencer) January 22, 2022