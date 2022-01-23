سياسة

بعد غضب اجتاح المنصات.. مفوضية اللاجئين تتراجع عن تقسيم مبالغ تبرعات حملة “أبو فلة” (فيديو)

استطاع أبو فلة جمع 11 مليون دولار خلال 11 يوما من وجوده بغرفة زجاجية في دبي (مواقع التواصل)
23/1/2022

أثارت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها أن المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان (أبو فلة)، سيُخصص نصفه لجهود المنظمة الدولية وموظفيها.

وكانت مفوضية اللاجئين قد كتبت على تويتر “بعد 11 يومًا من البث المتواصل نجح أبو فلة في جمع مبلغ 11 مليون دولار لدعم مبادرة (لنجعل شتاءهم أدفأ)”، وأضافت “نصف هذا المبلغ سيُخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة”.

وقوبل هذا الإعلان بسخط واسع على مواقع التواصل، حيث فوجئ ناشطون بالمبلغ المقتطع لصالح “جهود المفوضية”، واعترضوا على اقتطاع 5 ملايين و500 ألف دولار من أموال المتبرعين للاجئين.

وطالب مغردون بنشر التقارير المالية عن آلية صرف المبالغ المقتطعة لجهود المنظمة.

توضيح بعد السخط

وتحت عنوان “توضيح هام”، تراجعت المفوضية عن تصريحها الأول وأصدرت توضيحًا قالت فيه “كامل التبرعات التي نجح  أبو فلة في جمعها لصالح العائلات المحتاجة عبر حملة (لنجعل شتاءهم أدفأ) سيتم تخصيصها للاجئين والنازحين والمحتاجين”.

وتابعت “نصفها من خلال برامج المساعدات للمفوضية، والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الإقليمية”.

وكان “أبو فلة” قد بدأ البث المباشر مساء 7 يناير/كانون الثاني من غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، متعهدًا بعدم الخروج منها حتى اكتمال المبلغ المطلوب البالغ 10 ملايين دولار، تحقيقا لهدف المبادرة، ونجح أبو فلة في جمع 11 مليون دولار، خلال 11 يومًا من وجوده بالغرفة الزجاجية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل