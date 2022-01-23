بعد غضب اجتاح المنصات.. مفوضية اللاجئين تتراجع عن تقسيم مبالغ تبرعات حملة “أبو فلة” (فيديو)

أثارت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها أن المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان (أبو فلة)، سيُخصص نصفه لجهود المنظمة الدولية وموظفيها.

وكانت مفوضية اللاجئين قد كتبت على تويتر “بعد 11 يومًا من البث المتواصل نجح أبو فلة في جمع مبلغ 11 مليون دولار لدعم مبادرة (لنجعل شتاءهم أدفأ)”، وأضافت “نصف هذا المبلغ سيُخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة”.

11 يوم من البث المتواصل نجح خلالها @AboFlah_1 في جمع

11 مليون دولار لدعم مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة. 💙شكراً @GalaxyRacerDxb @MBRInitiatives ولكل المتبرعين والداعمين. pic.twitter.com/iDSLn0DF2h — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) January 20, 2022

وقوبل هذا الإعلان بسخط واسع على مواقع التواصل، حيث فوجئ ناشطون بالمبلغ المقتطع لصالح “جهود المفوضية”، واعترضوا على اقتطاع 5 ملايين و500 ألف دولار من أموال المتبرعين للاجئين.

وطالب مغردون بنشر التقارير المالية عن آلية صرف المبالغ المقتطعة لجهود المنظمة.

5.5 مليون للاجئين

4.5 مليون ياخذهم النظام

يضل مليون ل100 الف عائلة يعني 1٫000٫000 ÷ 100,000 = 10 دولار لكل عائلة 10 دولار ما تشتري سندوش شاورما لعيلة كاملة! — المخلل عم الجميع𓂆 (يعرق عالثريد) (@4lm0k) January 21, 2022

توضيح بعد السخط

وتحت عنوان “توضيح هام”، تراجعت المفوضية عن تصريحها الأول وأصدرت توضيحًا قالت فيه “كامل التبرعات التي نجح أبو فلة في جمعها لصالح العائلات المحتاجة عبر حملة (لنجعل شتاءهم أدفأ) سيتم تخصيصها للاجئين والنازحين والمحتاجين”.

وتابعت “نصفها من خلال برامج المساعدات للمفوضية، والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الإقليمية”.

بعد الغضب العارم تجاه تقسيم مبالغ تبرعات حملة #أبوفلة.. #مفوضية_اللاجئين تتراجع وتوضّح.. ومدونون: "التوضيح طامة أكبر" pic.twitter.com/HJ1Tbuwnqf — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 22, 2022

وكان “أبو فلة” قد بدأ البث المباشر مساء 7 يناير/كانون الثاني من غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، متعهدًا بعدم الخروج منها حتى اكتمال المبلغ المطلوب البالغ 10 ملايين دولار، تحقيقا لهدف المبادرة، ونجح أبو فلة في جمع 11 مليون دولار، خلال 11 يومًا من وجوده بالغرفة الزجاجية.

أنتم يا من غردتم ضد سرقتها أموال المساكين والفقراء، أجبرتموها على رضوخ لم تقدر عليه دول … لا تستهينوا بالكلمة والتغريدة…كونوا نصراً للمظلومين ولربيعهم العربي… فأوكار الظالمين بيوت عنكبوت.#ربيع_عربي_واحد pic.twitter.com/LVCWGP16TQ — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) January 23, 2022