سياسة|الصين

التزلج على الدماء.. رسام صيني للجزيرة مباشر: هذا هو واقع الإيغور والتبت الذي لن تظهره أولمبياد بيجين (فيديو)

الرسام الصيني والناشط الحقوقي باتيد ساو (الجزيرة مباشر)
23/1/2022

كشف الرسام الصيني باتيد ساو -الذي يعرّف نفسه بأنه ناشط حقوقي مناهض لمختلف أشكال العنصرية- للجزيرة مباشر خفايا الرسوم المثيرة للجدل التي صممها ضمن حملة لفضح انتهاكات الحكومة الصينية بحق أقلية الإيغور المسلمة وعرقية التبت، والدعوة إلى مقاطعة الأولمبياد الشتوية في بيجين التي تبدأ 4 فبراير/شباط المقبل.

وقال باتيد ساو لبرنامج (هاشتاج) السبت، إن الرسوم “تذكير بقمع وغطرسة” الحكومة الصينية و”غياب” الديمقراطية في البلاد.

وتركز الرسوم على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تعكف بيجين علي الترويج لها في ظل دعوات للمقاطعة بينها الصادرة عن باتيد ساو ومنظمة (حقوق الإنسان) الراعية لمشروعه الفني المناهض لحكومة الصين.

وأوضح الرسام الصيني للجزيرة مباشر أن جميع الرسوم التي نشرها -وبينها التي تُظهر لاعبًا أولمبيًّا في الرماية يحمل بندقيته لكنه يصوبها نحو شخص من المسلمين الإيغور أو عرقية التبت- هي انعكاس للواقع وتذكير بهؤلاء الضحايا.

وأضاف “الرسوم وبينها ما تمثل جائحة كوفيد-19 (كورونا) تعكس جميعها أن هناك قمعًا وغطرسة من حكومة شي جين بينغ (الرئيس الصيني)” لافتًا إلى أن الهدف من إظهار اللاعبين الأولمبيين في الرسوم هو الدلالة على أنهم “لا يمثلون دولة الصين بل الحزب الشيوعي (الحاكم)”.

ووصف باتيد ساو الرسم الخاص بكاميرا المراقبة في الصين بأنه “رمز لطريقة المراقبة والتجسس التي تستخدمها الحكومة الصينية”.

وتابع “توجد كاميرات المراقبة والحراسة في كل ركن وشارع بالمدن الصينية، مما يجعل كل الناس تحت المراقبة الرقمية”.

وفي السياق، سلط باتيد ساو الضوء على معاناة عرقيتي التبت والإيغور في رسمين بارزين، أحدهما للاعب أوليمبي في رياضة الهوكي يوجه الكرة صوب وجه فرد من عرقية التبت، والأخرى للاعب تزلج يمارس رياضته على الدماء بدلًا من الثلج.

وأردف للجزيرة مباشر “نعلم أن دالاي لاما والعديد من المنتمين إلى العرق التبتي تم ملاحقتهم ونفيهم، وكذلك منعهم من ممارسة طقوسهم، وهناك أكثر من 150 شخصًا من أصول تبتية قُتلوا في مظاهرات”.

واستدرك “الرسم يذكر بشرعية نضال أقلية التبت وضرورة استقلالهم”.

وفي السياق، أشار باتيد ساو في حديثه للجزيرة مباشر إلى أن تخصيصه رسمًا يتعلق بجائحة كورونا كان لإظهار “غياب الديمقراطية” في الصين و”تعمد إخفاء المعلومات والبيانات”.

وقال “كلنا نعلم أن بداية هذا الوباء وتفشي الجائحة كان من الصين، وفي المراحل الأولي أخفت الصين كل الأدلة، والأطباء -مثل الطبيب لي وين ليانغ- الذي حاول جذب الانتباه لهذا الفيروس، جرى اعتقاله ثم قتله”.

وصوّر باتيد ساو -في رسمه عن الجائحة- فيروس كورونا بدلًا من الحجر المنزلق في لعبة (الكريلنغ).

 وتابع “لو كان هناك ديمقراطية لما أُخفيت المعلومات، ولما حدثت هذه التراجيديا التي تسببت في وفاة الملايين من الأشخاص”.

ونشر باتيد ساو رسومه ضمن مشروع فني حقوقي يهدف إلى حث الدول واللاعبين الأولمبيين على مقاطعة دورة الألعاب الشتوية في بيجين.

وسلطت الرسوم -التي نُشرت أول مرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- الضوء بشكل رئيسي على الانتهاكات التي تمارسها بيجين ضد أقليتي الإيغور والتبت، وتعمّد المراقبة الرقمية لملاحقة المواطنين عن كثب بحثًا عن أي سلوك معارض.

المصدر : الجزيرة مباشر