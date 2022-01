التزلج على الدماء.. رسام صيني للجزيرة مباشر: هذا هو واقع الإيغور والتبت الذي لن تظهره أولمبياد بيجين (فيديو)

كشف الرسام الصيني باتيد ساو -الذي يعرّف نفسه بأنه ناشط حقوقي مناهض لمختلف أشكال العنصرية- للجزيرة مباشر خفايا الرسوم المثيرة للجدل التي صممها ضمن حملة لفضح انتهاكات الحكومة الصينية بحق أقلية الإيغور المسلمة وعرقية التبت، والدعوة إلى مقاطعة الأولمبياد الشتوية في بيجين التي تبدأ 4 فبراير/شباط المقبل.

وقال باتيد ساو لبرنامج (هاشتاج) السبت، إن الرسوم “تذكير بقمع وغطرسة” الحكومة الصينية و”غياب” الديمقراطية في البلاد.

وتركز الرسوم على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تعكف بيجين علي الترويج لها في ظل دعوات للمقاطعة بينها الصادرة عن باتيد ساو ومنظمة (حقوق الإنسان) الراعية لمشروعه الفني المناهض لحكومة الصين.

وأوضح الرسام الصيني للجزيرة مباشر أن جميع الرسوم التي نشرها -وبينها التي تُظهر لاعبًا أولمبيًّا في الرماية يحمل بندقيته لكنه يصوبها نحو شخص من المسلمين الإيغور أو عرقية التبت- هي انعكاس للواقع وتذكير بهؤلاء الضحايا.

1/ Chinese dissident artist @Badiucao and #HRF’s Art in Protest program launches a poster campaign to say “No” to @Beijing2022.

The 2022 Beijing Winter Olympics are slated to start in February of next year. #ArtBasel #NoBeijing2022 https://t.co/RWeRLyVI2b 🧵 pic.twitter.com/JS0PGQvWjg

— Human Rights Foundation (@HRF) November 29, 2021