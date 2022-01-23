“بدنا مازوت”.. مناشدات إنسانية مؤثرة من أطفال ونساء مخيمات عرسال (فيديو)

تزداد معاناة سكان مخيمات اللجوء السورية في الشتاء لا سيما مع غياب أدنى متطلبات العيش ومواجهة الصقيع، الذي يهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأطلق ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي مناشدات متكررة بضرورة تأمين وسائل تدفئة للاجئين الذين حاصرت الثلوج خيامهم داخل مخيمات عرسال في محافظة البقاع (وسط لبنان).

وتضرب لبنان موجة برد قارس في اليومين المقبلين، ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة لدرجات غير مسبوقة.

وعبر مقاطع مصوّرة من داخل مخيمات عرسال، ناشد أطفال ونساء بشكل عفوي الأيادي البيضاء لمساعدتهم على مقاومة البرد، مطالبين بمواد غذائية ووقود.

وبطريقة مؤثرة، أدّت الطفلة لجين قصيدة تروي فيها مرارة العيش في المخيمات والظروف القاسية بها، وفق مقطع وثّقه الناشط سامر عامر أبو عدي.

وغرّد الناشط محمد خلف “ما أسهل التضامن والتنديد عندما تكون مراقبًا خارجيًا لحال أهل الخيام، وما أصعب الحال عندما تكون أنت داخل هذه الأقمشة المهترئة”.

#عرسال_تستغيث ما أسهل التضامن والتنديد عندما تكون مراقباً خارجياً لحال أهل الخيام وما أصعب الحال عندما تكون أنت داخل هذهِ الاقمشة المهترئة فمن سمع ورأى ليس كالذي عاش هذهِ المعاناة.

مخيمات #عرسال و #مخيمات_الشمال_السوري

معاناة متجددة باستمرار كل عام

صورهم أبلغ من الكلام. https://t.co/p1UjNNztHu — خَلف مُحمد//khalaf (@khalaf__mohamed) January 23, 2022

وغرّد الكاتب درويش خليفة “عندما نناشد مسؤولي الحكومات والمنظمات من أجل أهلنا في مخيمات الشمال السوري أو حتى في عرسال فإننا نناشد ضمائرهم وإنسانيتهم وليس مناصبهم”.

عندما نناشد مسؤولي الحكومات والمنظمات من أجل أهلنا في #مخيمات_الشمال_السوري أو حتى في #عرسال فأننا نناشد ضمائرهم وإنسانيتهم وليس مناصبهم. ضعوا أطفالكم مكان هؤلاء الأطفال الذين يتراقصون من البرد والجوع، وحكموا ضمائركم. #عرسال_تستغيث — Darwish khalifa (@darwiesh78) January 22, 2022

إما أن تموت تحت الأنقاض قصفاً ، أو تحت ركام الخيام برداً ، فلا خيارات أمام الشعب السوري الذي اختار حريته على حكم العصابة.

لو كانت هذه العاصفة ضربت إحدى الدول الكبرى لهرع العالم لمؤازرتها،أما أهالي المخيمات عشر سنوات يفترشون العراء.#مخيمات_الشمال_السوري #عرسال #العاصفة_هبة pic.twitter.com/LA81hXAR1F — مارية الشيخ (@Maria_Alsheikh) January 23, 2022

فيما، أوصلت مؤسسة “قطر الخيرية” مساعدات أهل قطر استجابة لمعاناة النازحين المتضررين من العاصفة الثلجية في المخيمات.

عبر عدد من اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال عن شكرهم وتقديرهم لأهل الخير في قطر الذين بادروا بإرسال معونات عاجلة لهم على وقع العواصف الثلجية المتواصلة، وأوضحوا أن المساعدات التي قدمت أسهمت في إدخال الدفء عليهم وعلى أفراد أسرهم.https://t.co/pM9bCy6D1m#قطر_الخيرية pic.twitter.com/vsrNW63dL7 — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) January 23, 2022

موجة برد قاسية يتعرض لها اللاجئون في #عرسال وكافة مخيمات اللجوء والنزوح

أغثهم وكن لهم الدفء

وخفف من معاناتهمhttps://t.co/xBDicH0lZI#قطر_الخيرية pic.twitter.com/6O7qXZ9DYs — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) January 23, 2022

وشهدت المنطقة خلال الأيام الماضية تساقط الثلوج التي طمرت أجزاء من مخيمات اللجوء المفتقدة لمقومات الحياة الأساسية.

واللاجئون في سكان مخيمات عرسال ينتمون إلى مناطق سورية مختلفة، لكنّ أغلبيتهم من مدينة القصير بريف حمص الغربي ومحافظة دير الزور شرقي سوريا.

كان ليلاً قاسياً بشكل لا يوصف على أهالي المخيمات ،الوضع مأساوي انهارات فيه العديد من الخيم بسبب العاصفة و خرجت الكثير من نداءات الاستغاثة لفتح الطرقات عن المخيمات المحاصرة بسبب الثلج.

حتى البكاء لم يعد يليق بكل هذا الألم 💔#مخيمات_الشمال_السوري #عرسال_تستغيث #مخيمات_الموت pic.twitter.com/6eAcsE30it — مارية الشيخ (@Maria_Alsheikh) January 19, 2022

عندما نناشد مسؤولي الحكومات والمنظمات من أجل أهلنا في #مخيمات_الشمال_السوري أو حتى في #عرسال فأننا نناشد ضمائرهم وإنسانيتهم وليس مناصبهم. ضعوا أطفالكم مكان هؤلاء الأطفال الذين يتراقصون من البرد والجوع، وحكموا ضمائركم. #عرسال_تستغيث — Darwish khalifa (@darwiesh78) January 22, 2022