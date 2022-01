دافع عن روسيا ومدَح بوتين.. قائد البحرية الألمانية يستقيل من منصبه

استقال قائد القوات البحرية الألمانية الأميرال كاي أخيم شونباخ من منصبه، عقب تعرّضه لانتقادات واسعة بسبب تصريحات دافع فيها عن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أبلغت وزارة الدفاع أعضاء لجنة الدفاع في البرلمان (بوندستاغ) بأن قائد القوات البحرية شونباخ استقال من منصبه.

وفي تصريحات من الهند، أعرب شونباخ عن تفهّمه لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

"Does Russia really wants a small tiny strip of Ukraine soil? Or integrate in the country, no this is nonsense..Putin is probably puting pressure, cz he knows he can do it & it splits the EU..but what he really wants is high level respect", says German Navy Chief in Delhi https://t.co/qDeqQp408X pic.twitter.com/MICZ0O7U78

— Sidhant Sibal (@sidhant) January 21, 2022