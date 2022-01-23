دافع عن روسيا ومدَح بوتين.. قائد البحرية الألمانية يستقيل من منصبه

استقال قائد القوات البحرية الألمانية الأميرال كاي أخيم شونباخ من منصبه، عقب تعرّضه لانتقادات واسعة بسبب تصريحات دافع فيها عن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أبلغت وزارة الدفاع أعضاء لجنة الدفاع في البرلمان (بوندستاغ) بأن قائد القوات البحرية شونباخ استقال من منصبه.

وفي تصريحات من الهند، أعرب شونباخ عن تفهّمه لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

"Does Russia really wants a small tiny strip of Ukraine soil? Or integrate in the country, no this is nonsense..Putin is probably puting pressure, cz he knows he can do it & it splits the EU..but what he really wants is high level respect", says German Navy Chief in Delhi https://t.co/qDeqQp408X pic.twitter.com/MICZ0O7U78 — Sidhant Sibal (@sidhant) January 21, 2022

وقال شونباخ “ما يريده بوتين حقًّا هو الاحترام على مستوى الندّية، ثم إن إظهار الاحترام لشخص ما لا يكلف شيئًا. لذلك قد تسألني: هل من السهل منحه الاحترام الذي يطلبه، والذي يستحقه على الأرجح؟”.

وأضاف شونباخ أن بوتين يرى الخطر الأكبر في الصين “حتى نحن -الهند وألمانيا- نحتاج إلى روسيا، لأننا نحتاجها ضد الصين”، مشيرًا إلى أن روسيا بلد كاثوليكي “وعلى الرغم من أن بوتين ملحد، فهذا أمر لا يهم. إن وجود هذه الدولة الكبيرة إلى جانبنا شريكًا ثنائيًّا، حتى لو لم تكن ديمقراطية، قد يُبعد تقارب روسيا من الصين”.

ورأى أن شبه جزيرة القرم ذهبت ولن تعود أبدًا إلى أوكرانيا، واصفًا اتهام روسيا بالسعي لغزو أوكرانيا بأنه هراء.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

يُذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود عام 2014، ومنذ ذلك الحين يقاتل الانفصاليون الموالون لموسكو الحكومة الموالية للغرب في إقليم دونباس شرقي البلاد.

ومع الانتشار الضخم للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، ثمة مخاوف في الغرب من تخطيط الكرملين لغزو الدولة المجاورة.

ونأت وزارة الدفاع الألمانية بنفسها عن تصريحات شونباخ، وقالت -في بيان لها- إنها لا تتطابق أبدًا مع موقفها من حيث المضمون واختيار الكلمات.

Unbedacht, fehleingeschätzt in der Situation, hätte ich das so nicht tun dürfen. Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler. @BMVg_Bundeswehr #deutschemarine https://t.co/rJhoKqGYUy — chiefdeunavy (@chiefdeunavy) January 22, 2022

وقال شونباخ نفسه أمس السبت عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه وصف تصريحاته بأنها “خطأ واضح ومتهور” وأنه “أساء الحكم على الموقف”.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية لدى كييف (أنكا فيلدجوزين) على خلفية تصريحات شونباخ.