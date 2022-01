آلاف الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب بلينكن بالتدخل لإيقاف “التطهير العرقي” في النقب المحتل

وقّع نحو 2700 أمريكي عريضة تطالب وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، بالتدخل لإيقاف حملات التطهير العرقي بحق فلسطينيي النقب داخل أراضي عام 1948 (الخط الأخضر).

وجاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (كود بينك CODEPINK) الأمريكية المؤيدة لحقوق فلسطين “منذ عام 1948، يقوم الصندوق القومي اليهودي (JNF) بزراعة الأشجار لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهم ينفذون حاليًّا مشروع تشجير في النقب (جنوبي الأراضي المحتلة) على أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية للزراعة، ويهدفون إلى طرد البدو من أراضيهم”.

وقالت العريضة “يجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها”.

For over 120 years, the Jewish National Fund (@JNF) has helped Israel displace Palestinians.

Today, the JNF is driving Bedouins from their lands through an afforestation project that sabotages Bedouin agriculture.

Demand they CEASE & DESIST! #StopTheJNF https://t.co/Tg78nyngb9

— CODEPINK (@codepink) January 21, 2022