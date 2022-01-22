تراكم ثلوج وإلغاء رحلات.. موجة صقيع تضرب المنطقة العربية وتركيا ومآسٍ بمخيمات النزوح (فيديو)

تعيش دول المنطقة العربية وتركيا موجة صقيع غير مسبوقة إثر منخفض جوي بدأ يشتد مع ساعات مساء الجمعة، ونتج عنها تراكم الثلوج على الطرق وداخل مخيمات النازحين في سوريا والعراق الذين يعيشون بالأساس ظروفًا معيشية صعبة تفتقد مقومات الحياة الأساسية.

شفت العجز يلي عم يعيشه العالم اليوم أن ينهي معاناة هدول الناس، شفت بقايا إنسانية ممزقة موجودة بس بصفحات الأخبار، بكيت بس خفت حدا من الأهالي يشوفني بهي الحال، حتى ضل ببالهم البطل يلي تحدى الظروف هو ورفقاته حبيت ضل قوي بنظرهم. pic.twitter.com/l11BcEsHkL — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 21, 2022

ووثق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عبر منصات التواصل الاجتماعي، محاصرة الثلوج للنازحين لا سيما الأطفال منهم داخل مخيمات الشمال السوري وتراكمها بين الخيام المهترئة.

وعبّرت الخوذ البيضاء عن العجز الذي يعيشه النازحون في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وكتبت عبر تويتر “لما سمع الأهالي صوت الآليات (المعنية بإزاحة الثلوج وتجريفها) طلعوا. شفت القهر والعجز بعيونهم شفت الأطفال عم ينفخوا بأيديهم ليدفّوها بنَفس تعبان ومنهك. الكبار ما كان لهم دموع بس كان صوت قلوبهم وهي عم تبكي مسموع”.

ولما سمعوا الأهالي صوت الآليات طلعوا، شفت القهر والعجز بعيونهم، شفت الأطفال عم ينفخوا بأيديهم ليدفوها بنَفس تعبان ومنهك، الكبار ما كان في ألهم دموع بس كان صوت قلوبهم وهي عم تبكي مسموع. pic.twitter.com/GDsWEJIgan — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 21, 2022

في السياق، يعيش النازحون في مخيمات العراق ظروفًا مماثلة تحت تهديد الموت تجمدًا.

وكانت الثلوج قد بدأت بمحاصرة المخيمات في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق، الأربعاء، وتسببت بوفاة طفلين في مخيم آشتي.

وحمّل ناشطون الحكومة العراقية الأوضاع المأساوية للنازحين في المخيمات وأطلقوا وسم (أنقذوا النازحين من البرد) لتسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها هؤلاء النازحون في مخيمات تفتقر إلى البنية الأساسية.

#المخيمات في العراق وسوريا ثلوج وأمطار وبرد يقرض الجلود، خيام ممزقة بلا وقود، لا يصلهم دواء ولا غطاء ولا أطباء، بلدات عديدة في العراق تحتلها المليشيات وتمنع سكانها من العودة إليها، ورجال السياسة منشغلون بمناصبهم دون تحريك ساكن لإنقاذ الأسر النازحة..💔#انقذوا_النازحين_من_البرد pic.twitter.com/wogGdSdbDc — إيمان العُمَري (@EmanAl3omari) January 21, 2022

والخميس، قالت عضو البرلمان العراقي عن المكون الإيزيدي فيان دخيل إن 700 عائلة محاصرة بمحافظة نينوى (شمال) جراء الثلوج وتعاني نقص المواد الغذائية.

وأوضحت في بيان أن “هناك أكثر من 700 أسرة إيزيدية تعاني بسبب الثلوج التي هطلت بكثافة على جبل سنجار حيث يقطنون بمخيم سردشت في حضن الجبل ممن تهدمت بيوتهم وهُجّروا جراء هجمات تنظيم الدولة عام 2014”.

وأضافت أن “جميع العائلات محاصرة بالثلوج فضلًا عن البرد القارس والرياح الباردة ويعانون من نقص حاد في المؤن وخاصة النفط الأبيض (وقود للتدفئة) والأغطية الشتوية والمواد الغذائية وغيرها”.

مع موجة البرد في كل شمال العراق، عاصفة ثلجية فوق جبل سنجار وانقاذ عدة عوائل من قبل قوات الجيش العراقي الباسل.

واليوم دعت عضو مجلس النواب فيان دخيل الحكومة الاتحادية إلى ضرورة الإسراع في إغاثة نحو 700 أسرة إيزيدية نازحة تحاصرها الثلوج في مخيم بجبل سنجار. د. حيدر سلمان pic.twitter.com/hmDHx8IKU7 — Dr. Haider Salman (@sahaider75) January 20, 2022

وتشير التوقعات الجوية، الجمعة، إلى استمرار تأثر المناطق العراقية بالموجة القطبية الباردة وتسجيل درجات برودة دون الصفر في أغلب المحافظات.

لبنان تعاني العاصفة “هبة”

فاقمت العاصفة الثلجية (هبة) والبرد القارس الأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطن اللبناني الذي يعيش منذ أشهر في ظل تدهور اقتصادي وانهيار للعملة الوطنية، فحرمت عائلات عدة من شراء الوقود لتدفئة بيوتهم.

نحنا بلا #هبة لا نت ولا كهربا 🤷🏻‍♂️ — 𝙈𝙀𝙉𝘼𝙁 (@MenafMrad1) January 18, 2022

وبلغت العاصفة ذروتها الخميس، وبدأت في الانحصار مخلفة وراءها صقيعًا وجليدًا، وفقا لمركز الأرصاد الجوية اللبناني.

وحملت العاصفة معها أمطارًا غزيرة وثلوجًا على مرتفعات متدنية تلامس 600 متر، ورياحًا شديدة تقترب من 100 كيلومتر في الساعة.

ثلوج الخير في الأردن وتركيا

وفي المقابل، رحّب كل من الأردن وتركيا بالعاصفة الثلجية وسط جهود من الموطنين لتوفير التدفئة لمن يحتاجونها، وتأهب للجهات الرسمية لمواجهة أي تداعيات سلبية لظروف الطقس السيئة.

لفتة إنسانية.. أردني من منطقة #وادي_موسى جنوب #الأردن يقف مع أبنائه على الطريق ليوزّع "شوربة العدس" لتدفئة المارين من برد الشتاء

مصور المقطع: ماهر المناجعة pic.twitter.com/1GFHKXcQ8S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2022

وبدأت الثلوج في السقوط على أجزاء من المملكة الأردنية منذ الأربعاء، بينما اشتدت العاصفة على تركيا منذ مساء أمس، لا سيما مدينة إسطنبول (شمال غرب).

ثلوج الخير من لواء البتراء الآن🇯🇴 pic.twitter.com/XQOyDfzouM — العنود (@al__anoud__) January 15, 2022

وبينما عنونت وكالة الأناضول التركية (رسمية) قائلة “استقبلت إسطنبول زائرها الأبيض” أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 46 رحلة مجدولة ليوم السبت من وإلى (مطار صبيحة غوكشن الدولي) بالطرف الآسيوي من ولاية إسطنبول، بسبب هطول الثلوج.

#إسطنبول تستقبل زائرها الأبيض

تشهد بعض الأقضية في الطرف الأوروبي من إسطنبول هطولًا لـ #الثلج، في مقدمتها بيليك دوزو وأوجيلار وبويوك جكمجة

https://t.co/dRvQqdz3mq pic.twitter.com/d3Qot0VSGs — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 21, 2022

وألغت الشركة الرحلات احترازيًّا بسبب أحوال الطقس التي يُتوقع أن تزداد سوءًا في إسطنبول، وأوصت المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر بالشركة للأناضول إن إلغاء الرحلات من وإلى (مطار إسطنبول الدولي) الموجود في الطرف الأوربي من المدينة “غير وارد حاليًّا”.

والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول بدءًا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

صورة من منطقة باشاك شهير في مدينة #إسطنبول منذ قليل. pic.twitter.com/cSwhNneEeI — تركيا اليوم (@TurkeyToday3) January 15, 2022

تحذيرات في مصر والسعودية

وتشهد المدن السعودية انخفاضًا حادًّا في درجات الحرارة وطقسًا غير مسبوق منذ سنوات، حيث وصل في بعض الأماكن إلى 3 درجات تحت الصفر بينما تغطي الثلوج 6 مدن شمالي المملكة.

فيديو | #الأرصاد: طريف أبرد مدينة في #المملكة.. وخلال الأعوام السابقة حائل وبريدة سجلت درجات أقل من 7 تحت الصفر #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/9cPiNquMo6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2022

وقال المتحدث باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني، الخميس، إن السعودية ستشهد “انخفاضًا حادًّا لدرجات الحرارة في نهاية الأسبوع بالمناطق الشمالية والوسطى”.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تسجل (العاصمة) الرياض ما بين درجة و3 درجات تحت الصفر”.

والأربعاء، سجلت مدينة طريف شمالي السعودية 6 درجات تحت الصفر، وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عامًا.

منظر مبهر لجري الإبل وسط الثلوج، تبوك شمال المملكة العربية #السعودية 🇸🇦

🐪 ❄️ Camels running in the snow, North of #Saudi Arabia pic.twitter.com/rYJRXhxAlv — د.أحمد البدر (@DrAlbdr) January 20, 2022

وتنتظر مصر أيضًا استمرار موجة الصقيع لمدة أسبوع أخر علي الأقل.

وأعرب مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين -في مداخلة تلفزيونية- عن أمله بأن تستقر الأحوال الجوية في البلاد بحلول فبراير/شباط المقبل.

الشتاء ده مش في مصر

ده في صقيع جبال الهيمالايا 🥶🥶 — ahmedmohamed (@ahmedmo36423530) January 20, 2022

وقال “أهم سبب في انخفاض درجات الحرارة الكتلة الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من جنوب شرق أوروبا ومناطق شديدة البرودة تتساقط فيها الثلوج في تلك الأوقات من العام”.

ودعا شاهين المواطنين إلى الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة بينما تنخفض درجات الحرارة إلي أقل من ثمانية.

خبير ارصاد بيقول ان في موجة صقيع جديده هتضرب مصر ابتداء من يوم الأحد القادم ، ودرجة الحراره احتمال تكون تحت الصفر 🥶 — Ahmed EL Amawy ( العماوي ) (@ahmadelamawy) January 21, 2022

وأمس، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس وأعلنت استمرار المنخفض الجوي لمدة أيام قادمة، مشيرة إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة “اضطراب” وأن ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار بينما ترتفع أمواج البحر الأحمر من 1 إلى 1.5 متر.