تراكم ثلوج وإلغاء رحلات.. موجة صقيع تضرب المنطقة العربية وتركيا ومآسٍ بمخيمات النزوح (فيديو)

تعيش دول المنطقة العربية وتركيا موجة صقيع غير مسبوقة إثر منخفض جوي بدأ يشتد مع ساعات مساء الجمعة، ونتج عنها تراكم الثلوج على الطرق وداخل مخيمات النازحين في سوريا والعراق الذين يعيشون بالأساس ظروفًا معيشية صعبة تفتقد مقومات الحياة الأساسية.

ووثق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عبر منصات التواصل الاجتماعي، محاصرة الثلوج للنازحين لا سيما الأطفال منهم داخل مخيمات الشمال السوري وتراكمها بين الخيام المهترئة.

وعبّرت الخوذ البيضاء عن العجز الذي يعيشه النازحون في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وكتبت عبر تويتر “لما سمع الأهالي صوت الآليات (المعنية بإزاحة الثلوج وتجريفها) طلعوا. شفت القهر والعجز بعيونهم شفت الأطفال عم ينفخوا بأيديهم ليدفّوها بنَفس تعبان ومنهك. الكبار ما كان لهم دموع بس كان صوت قلوبهم وهي عم تبكي مسموع”.

في السياق، يعيش النازحون في مخيمات العراق ظروفًا مماثلة تحت تهديد الموت تجمدًا.

وكانت الثلوج قد بدأت بمحاصرة المخيمات في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق، الأربعاء، وتسببت بوفاة طفلين في مخيم آشتي.

وحمّل ناشطون الحكومة العراقية الأوضاع المأساوية للنازحين في المخيمات وأطلقوا وسم (أنقذوا النازحين من البرد) لتسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها هؤلاء النازحون في مخيمات تفتقر إلى البنية الأساسية.

والخميس، قالت عضو البرلمان العراقي عن المكون الإيزيدي فيان دخيل إن 700 عائلة محاصرة بمحافظة نينوى (شمال) جراء الثلوج وتعاني نقص المواد الغذائية.

وأوضحت في بيان أن “هناك أكثر من 700 أسرة إيزيدية تعاني بسبب الثلوج التي هطلت بكثافة على جبل سنجار حيث يقطنون بمخيم سردشت في حضن الجبل ممن تهدمت بيوتهم وهُجّروا جراء هجمات تنظيم الدولة عام 2014”.

وأضافت أن “جميع العائلات محاصرة بالثلوج فضلًا عن البرد القارس والرياح الباردة ويعانون من نقص حاد في المؤن وخاصة النفط الأبيض (وقود للتدفئة) والأغطية الشتوية والمواد الغذائية وغيرها”.

وتشير التوقعات الجوية، الجمعة، إلى استمرار تأثر المناطق العراقية بالموجة القطبية الباردة وتسجيل درجات برودة دون الصفر في أغلب المحافظات.

لبنان تعاني العاصفة “هبة”

فاقمت العاصفة الثلجية (هبة) والبرد القارس الأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطن اللبناني الذي يعيش منذ أشهر في ظل تدهور اقتصادي وانهيار للعملة الوطنية، فحرمت عائلات عدة من شراء الوقود لتدفئة بيوتهم.

وبلغت العاصفة ذروتها الخميس، وبدأت في الانحصار مخلفة وراءها صقيعًا وجليدًا، وفقا لمركز الأرصاد الجوية اللبناني.

وحملت العاصفة معها أمطارًا غزيرة وثلوجًا على مرتفعات متدنية تلامس 600 متر، ورياحًا شديدة تقترب من 100 كيلومتر في الساعة.

ثلوج الخير في الأردن وتركيا

وفي المقابل، رحّب كل من الأردن وتركيا بالعاصفة الثلجية وسط جهود من الموطنين لتوفير التدفئة لمن يحتاجونها، وتأهب للجهات الرسمية لمواجهة أي تداعيات سلبية لظروف الطقس السيئة.

وبدأت الثلوج في السقوط على أجزاء من المملكة الأردنية منذ الأربعاء، بينما اشتدت العاصفة على تركيا منذ مساء أمس، لا سيما مدينة إسطنبول (شمال غرب).

وبينما عنونت وكالة الأناضول التركية (رسمية) قائلة “استقبلت إسطنبول زائرها الأبيض” أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 46 رحلة مجدولة ليوم السبت من وإلى (مطار صبيحة غوكشن الدولي) بالطرف الآسيوي من ولاية إسطنبول، بسبب هطول الثلوج.

وألغت الشركة الرحلات احترازيًّا بسبب أحوال الطقس التي يُتوقع أن تزداد سوءًا في إسطنبول، وأوصت المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر بالشركة للأناضول إن إلغاء الرحلات من وإلى (مطار إسطنبول الدولي) الموجود في الطرف الأوربي من المدينة “غير وارد حاليًّا”.

والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول بدءًا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

تحذيرات في مصر والسعودية

وتشهد المدن السعودية انخفاضًا حادًّا في درجات الحرارة وطقسًا غير مسبوق منذ سنوات، حيث وصل في بعض الأماكن إلى 3 درجات تحت الصفر بينما تغطي الثلوج 6 مدن شمالي المملكة.

وقال المتحدث باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني، الخميس، إن السعودية ستشهد “انخفاضًا حادًّا لدرجات الحرارة في نهاية الأسبوع بالمناطق الشمالية والوسطى”.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تسجل (العاصمة) الرياض ما بين درجة و3 درجات تحت الصفر”.

والأربعاء، سجلت مدينة طريف شمالي السعودية 6 درجات تحت الصفر، وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عامًا.

منظر مبهر لجري الإبل وسط الثلوج، تبوك شمال المملكة العربية #السعودية 🇸🇦

🐪 ❄️

Camels running in the snow, North of #Saudi Arabia

pic.twitter.com/rYJRXhxAlv

— د.أحمد البدر (@DrAlbdr) January 20, 2022