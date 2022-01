الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: إلغاء ترخيص مكتبكم في السودان “خطوة للوراء بالنسبة لحرية الصحافة”

أدانت الخارجية الأمريكية سحب السلطات السودانية ترخيص مكتب قناة (الجزيرة مباشر) في الخرطوم بذريعة اتهامات مطاطية لمهنية القناة، وعدّت القرار “خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة”.

جاء ذلك في بيان خاص من متحدث باسم الخارجية الأمريكية، للجزيرة مباشر عبر البريد الإلكتروني.

وقال إن واشنطن “تدين الإجراءات الأخيرة في السودان التي تشكك في حرية الصحافة بما في ذلك إغلاق وسائل الإعلام واحتجاز الصحفيين” مشيرًا إلى أن إلغاء ترخيص قناة الجزيرة مباشر في الخرطوم “يُعد خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة التي تمثل حجر الزاوية في التحول الديمقراطي”.

وجدد البيان دعوة الولايات المتحدة والشركاء الدوليين من أصدقاء السودان إلى إنهاء إغلاق وسائل الإعلام والاعتقالات التعسفية والاحتجاز في البلاد.

وذكّر البيان بجهود مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في والمبعوث الخاص ساترفيلد اللذين أثارا مخاوف بشأن حرية الصحافة خلال اجتماعات في الخرطوم.

وأضاف “الولايات المتحدة مستعدة للرد على الذين يعرقلون أو يفسدون بطريقة أخرى انتقال السودان إلى الديمقراطية”.

وفي السياق، شدد البيان على أن واشنطن “تدعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي في بلادهم تحت قيادة مدنية” مذكرًا بإدانة واشنطن المتكررة لاستخدام السلطات العسكرية في البلاد العنف ضد المتظاهرين داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عنه.

وأردف “تسلط أعمال العنف التي وقعت خلال الأسبوع الماضي الضوء على أهمية العملية السياسية التي أطلقها السودانيون مؤخرًا بمساعدة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS)”.

في السياق، قال عضو الكونغرس الأمريكي جيم ماكغفرن للجزيرة مباشر إنه “يتعين على قادة الانقلاب العسكري السوداني الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين ووقف حملات القمع ضد حرية الصحافة بما في ذلك اعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم”.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تستأنف المساعدة المتوقفة للحكومة السودانية قبل إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على فيسبوك إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد أكدا أن الولايات المتحدة لن تستأنف المساعدة لحكومة السودان في غياب إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب.

يُذكر أن سحب ترخيص قناة (الجزيرة مباشر) من السودان حظي بتنديد دولي وحقوقي واسع من الاتحاد الأوربي ولجنة حماية الصحفيين وعدد كبير من المنظمات المعنية بحرية الصحافة والتعبير.

The EU deplores Al-Jazeera Mubasher license withdrawal by Sudanese state authorities.

Freedom of expression and information are fundamental rights that must be guaranteed. Democracy cannot exist without freedom of the press. #AUEU

— European Union In Sudan (@EU_SUDAN) January 17, 2022