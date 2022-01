اليمن.. التحالف ينفي استهداف مركز احتجاز في صعدة وغوتيريش يدين الغارات

نفى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة ووصف ذلك بـ”النهج التضليلي”، بينما أدان الأمين العام للأمم المتحدة الغارات التي أوقعت عشرات القتلى والمصابين.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، إن تقارير استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة (شمالي اليمن) “غير صحيحة”.

وأوردت الوكالة السعودية الرسمية نقلًا عن المتحدث باسم التحالف الذي يحارب جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أن “القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل”.

وتابع أن “الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف المتفق عليها مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل الصليب الأحمر ولا تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب”.

وكان التحالف قد أعلن أمس تصديه لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية، مضيفًا أن الحوثيين تعمدوا استهداف مركز تجاري هناك، وأعلن استهداف مواقع لجماعة الحوثي في الحديدة ومأرب.

وكثف التحالف -الذي يدعم قوات الحكومة اليمنية في نزاعها مع الحوثيين- غاراته الجوية على مناطق سيطرة الحوثيين منذ الإثنين، بعد الهجمات التي تبناها الحوثيون على أبو ظبي في الإمارات العضو في التحالف.

ودان مجلس الأمن الدولي -أمس الجمعة بالإجماع- الاعتداءات التي ارتكبها الحوثيون في الإمارات، بينما رأت النرويج التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في يناير/كانون الثاني، أن الضربة الجوية التي استهدفت السجن في صعدة “غير مقبولة”.

ودعت الولايات المتحدة أمس الجمعة إلى “وقف التصعيد” في اليمن، متحدثة عن سقوط “أكثر من 100 قتيل في الأيام الأخيرة” بينهم ما لا يقل عن 70 قتيلًا في غارة جوية على سجن في صعدة، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

ونقل البيان عن الوزير أنتوني بلينكن قوله إن “الولايات المتحدة قلقة جدًّا من التصعيد في اليمن”، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى “وقف التصعيد والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن “الغارة الجوية تأتي بعد أيام فقط من هجوم الحوثيين المتعمّد على مدنيين في أبو ظبي”.

من جانبه، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، الغارات الجوية على محافظة صعدة شمالي اليمن، داعيًا إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة لضمان المساءلة، وفق بيان لـ”ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، إن هجومًا تعرضت له مراكز اعتقال في صعدة، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 معتقل، في وقت اتهمت فيه جماعة الحوثي التحالف باستهداف السجن الاحتياطي بالمحافظة.

Facilities used for detention in Sa'ada, #Yemen, were hit early this morning, killing and injuring over a hundred detainees.

Emergency workers were searching for victims amidst the rubble. pic.twitter.com/CdT8qe7wEF

— ICRC (@ICRC) January 21, 2022