ميدل إيست آي: هكذا تفقد فرنسا نفوذها في شمال أفريقيا

استعرض الخبير السياسي المتخصص في شؤون شمال أفريقيا فرانسيس غيليه ملامح فقدان فرنسا نفوذها في منطقة شمال أفريقيا لاسيما في بلدان كانت من بين مستعمراتها السابقة.

وقال في مقال نشره موقع (ميدل إيست آي)، الأربعاء، إن سياسة فرنسا في دول منطقة شمال أفريقيا تشهد تفككا لاسيما في مالي وليبيا.

وأضاف أن تفكك سياسة فرنسا في ليبيا ومالي وسوء إدارتها للعلاقات مع الجزائر، اللاعب العسكري الرئيسي في المنطقة “يعكس فشل الطموحات الأوربية (لفرنسا) ونقصًا في التفكير الاستراتيجي المعني بأفريقيا”.

"The unravelling of French policy in Libya and Mali, and its mishandling of relations with Algeria…illustrate a broader failure of the European imagination and a lack of strategic thinking about Africa" | Francis Ghilès

