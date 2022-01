مقتل وإصابة العشرات بانفجار شاحنة متفجرات في غانا (فيديو)

قالت وسائل إعلام في غانا إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 59 آخرين بعضهم في حال حرجة جراء انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات، أمس الخميس، أدت إلى وقوع أضرار مادية بالغة بمجمع سكني جنوب غرب البلاد.

ودمر الانفجار جزءًا من مدينة (أبياتسي) التي تبعد بنحو 300 كيلومتر عن أكرا، عاصمة الدولة الغنية بالموارد المعدنية الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت بيان صادر عن الحكومة إن الانفجار نتج عن اصطدام بين شاحنة تحمل مواد متفجرة ودراجة نارية.

وقال سيجي ساجي أميدونو نائب المدير العام للمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث إن الانفجار أدى لتدمير 500 مبنى.

وكشف مسؤول طوارئ لوسائل الإعلام المحلية إنه رأى عشر جثث على الأقل.

وأضاف أنه تم تفعيل خطة إجلاء لنقل المصابين إلى مرافق طبّية في مدينة أخرى ليتلقوا العلاج.

وقالت الشرطة في بيان “ننصح السكان بمغادرة المنطقة إلى البلدات القريبة من أجل سلامتهم، ونطلب من البلدات القريبة فتح الأماكن العامة مثل الفصول الدراسية والكنائس لاستقبال الناجين”.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل إعلام محلية حجم الأضرارالذي تسبب فيه الانفجار ومظاهر الخراب الذي طال أرجاء المدينة.

𝗔𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗔𝗚𝗘

Watch the extent of damage caused by the huge explosion in Apiate near Bogoso in Ghana's Western Region – 500-1000 residents.@gyaigyimii @ameyaw112 #FactSpace #RespectBogosoDead

𝘋𝘳𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘵 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵: 𝘒𝘸𝘢𝘴𝘪 𝘈𝘮𝘢𝘯𝘬𝘸𝘢𝘩 𝘎𝘺𝘦𝘣𝘪 pic.twitter.com/a16vjXuILA

— GhanaFact (@ghana_fact) January 21, 2022