سياسة

مقتل وإصابة العشرات بانفجار شاحنة متفجرات في غانا (فيديو)

جانب من آثار الانفجار الذي دمر جزءًا من مدينة أبياتسي الغانية (رويترز)
21/1/2022

قالت وسائل إعلام في غانا إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 59 آخرين بعضهم في حال حرجة جراء انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات، أمس الخميس، أدت إلى وقوع أضرار مادية بالغة بمجمع سكني جنوب غرب البلاد.

ودمر الانفجار جزءًا من مدينة (أبياتسي) التي تبعد بنحو 300 كيلومتر عن أكرا، عاصمة الدولة الغنية بالموارد المعدنية الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت بيان صادر عن الحكومة إن الانفجار نتج عن اصطدام بين شاحنة تحمل مواد متفجرة ودراجة نارية.

وقال سيجي ساجي أميدونو نائب المدير العام للمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث إن الانفجار أدى لتدمير 500 مبنى.

وكشف مسؤول طوارئ لوسائل الإعلام المحلية إنه رأى عشر جثث على الأقل.

وأضاف أنه تم تفعيل خطة إجلاء لنقل المصابين إلى مرافق طبّية في مدينة أخرى ليتلقوا العلاج.

وقالت الشرطة في بيان “ننصح السكان بمغادرة المنطقة إلى البلدات القريبة من أجل سلامتهم، ونطلب من البلدات القريبة فتح الأماكن العامة مثل الفصول الدراسية والكنائس لاستقبال الناجين”.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل إعلام محلية حجم الأضرارالذي تسبب فيه الانفجار ومظاهر الخراب الذي طال أرجاء المدينة.

وعبر رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، عن حزنه لسقوط ضحايا في هذه الحادثة، وقال في منشور له على فيسبوك إنها “حادثة مأساوية”، باعثا بتعازيه لأسر الضحايا .

وأكد أن السلطات بما فيها الجيش والشرطة والمؤسسة الوطنية لإدارة الكوارث تعمل على احتواء الموقف وتوفير الإغاثة السريعة للمتضررين.

وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروما في بيان إن العناصر الأولى للتحقيق أظهرت أن الأمر يتعلق “بحادث بين شاحنة تنقل مواد متفجرة لشركة تعدين، ودراجة نارية وآلية ثالثة، وقع بالقرب من محوّل كهربائي وأدى إلى الانفجار”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + خدمة سند