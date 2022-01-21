السودان: طالب يوثق اقتحام قوات الأمن لمدرسة وسط الخرطوم واستنكار عبر المنصات (فيديو)

وثّق طالب في منطقة بري وسط العاصمة السودانية الخرطوم اقتحام قوات الأمن لمدرسته، صباح أمس الخميس.

وكشفت مشاهد الفيديو المصور وحدات من قوات الأمن والشرطة والجيش لحظة مداهمتها لساحة المدرسة واقتحام بعض أفرادها لفصول الدرس وإتلاف بعض محتوياتها واعتقال عدد من التلاميذ.

الخرطوم | فيديو يوثق اقتحام المليشيات الإنقلابية صباح اليوم الخميس لمدرسة قرنفلي وترويع الطلاب والمعلمين. ٢٠ يناير ٢٠٢٢م #مليونية20يناير#تتريس_الطرق_القومية #العصيان_المدني_الشامل#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية pic.twitter.com/kuPIS78Xrf — Eltayeb Elmosharaf (@Elmosharaf_E) January 20, 2022

وبحسب ما ذكر أحد أولياء الأمور، فقد قامت قوة مشتركة من قوات الشرطة والدعم السريع باقتحام مدرسة “قرنفلي” بمنطقة بري وأطلقت الغاز المسيل للدموع وروعت الطلاب والمعلمين داخل المدرسة وحاولت اعتقال بعض الطلاب لولا تدخل الإدارة.

ووجدت الحادثة استنكارا واسعا من قبل رواد منصات التواصل في السودان الذين وصفوا تطورات الوضع في البلاد بالكارثي، داعين إلى إغلاق المدارس والدخول بعصيان مدني ردا على هذه الحادثة.

دا الانفلات والانزلاق الامني اللي العسكر خايفين البلد توصل ليه؟ https://t.co/Or5viPloAm — A z o z 🇸🇩 (@azoz_alves) January 20, 2022

الوضع ف السودان بقى كارثي

القوات الأمنيه

تسرق الأموال

تدخل المدارس

يقابضو البنات ويحاولو يختطفوهم

ينهبوك في الشارع حتى حذاءك الله يعزكم ساعتك او اي حاجه، دخول المساجد واعتداء ع بيوت الله، الحاصل دا غزوه عديل واحتلال عسكري#مليونية20يناير https://t.co/6ac21Z9aUu — 🖤ماريا 🖤 (@kando200) January 20, 2022

هذا وقد شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، اليوم الجمعة، حالات من الشلل عقب العصيان المدني الذي دعت إليه قوى المعارضة بالسودان خلال الاسبوع الجاري، ما أثّر بنسب متفاوتة في القطاعات الحكومية والخاصة بالعاصمة الخرطوم.

وطالب ناشطون سودانيون رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بالتنحي “فورًا” عن السلطة، في حين تتوالى الإدانات الدولية للسلطة العسكرية في السودان على خلفية سقوط ضحايا بينهم قتلى في الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أوضحت -في عدد من تقاريرها الأخيرة- تراجع وضعية حقوق الإنسان في السودان خلال المرحلة الانتقالية، ولجوء قوات الأمن والجيش للعنف أثناء تفريق المظاهرات والمسيرات التي تشهدها شوارع الخرطوم.