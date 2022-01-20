في ظل توتر الأجواء السياسية.. ماذا يفعل وفد إسرائيلي في السودان؟ (فيديو)

كشف مصدر عسكري سوداني للجزيرة تفاصيل حول زيارة غير معلنة لوفد إسرائيلي، الأربعاء، للعاصمة السودانية الخرطوم، في ظل التوترات السياسية الجارية.

وقال المصدر إن الزيارة “تمت بالتنسيق مع القائد الثاني لقوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو”.

وأعلن التلفزيون الإسرائيلي الرسمي أن الوفد “التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقادة عسكريين كبارا”، ولم يصدر توضيح رسمي من السلطات السودانية بشأن الزيارة حتى صباح الخميس.

ومساء الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الوفد الإسرائيلي وصل “بعد أن عرجت الطائرة التي كانوا يستقلونها وهبطت قبل ذلك في مدينة شرم الشيخ المصرية”.

פרסום ראשון: משלחת ישראלית נחתה לפני זמן קצר בחרטום בירת סודאן@kaisos1987 @ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2022

وتأتي الزيارة في خضم توترات سياسية واحتجاجات شعبية تهز عددا من الولايات السودانية تنديدا بسياسات المجلس العسكري، رافقها مطالبات دولية بالعودة إلى مسار الديمقراطية والحل التفاوضي السلمي للأزمة.

وندد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة الوفد الإسرائيلي وبالعلاقات القائمة بين المجلس العسكري في الخرطوم وتل أبيب.

وتساءل حساب لشخص يدعى حسن دكسن على تويتر قائلا “وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى يزور رئيس المجلس العسكري السوداني؟ عجيب والله في هذا الوقت بالذات؟ والمظاهرات والاحتجاجات مستمره بالشارع؟ ماذا يريد السوداني من الإسرائيلي؟

👀

حسب الاخبار..

وفد عسكري اسرائيلي رفيع المستوى.. يزور رئيس المجلس العسكري السوداني؟؟

عجيب والله في هذا الوقت بالذات؟..

و المظاهرات والاحتجاجات مستمره

بالشارع.. ؟؟

ماذا يريد السوداني من الاسرائيلي — حسن دكسن (@hasan_duxen) January 20, 2022

وكتب عمار الوسيلة على تويتر “الله يستر وفد إسرائيلي ووفد من الدول العربية الله يستر الناس دي عايزين من الشعب السوداني شنو؟”.

الله يستر وفد اسرائيلي و فد من الدول العربيه الله ي ستر الناس دي عايزين من الشعب السوداني شنو #العصيان_المدني_الشامل — عمار الوسيلة (@486tP5x2fpyDp7c) January 19, 2022

وفي هذا السياق، سخر حساب لشخص باسم أبوقاريس من الزيارة وقال “قالوا اليوم في وفد إسرائيلي زار الخرطوم أكيد هذه علامة نصر لك في الدنيا والآخرة وإن شاء الله سوف تزداد قوة الحكومة. شالوم عبد الله”.

قالوا اليوم في وفد اسرائيلي زار الخرطوم اكيد هذا علامة نصر لك في الدنيا و الآخرة و ان شاء الله سوف تزداد قوة الحكومة.شالوم عبدالله. — A A B (@abukaris2020) January 19, 2022

وكتب عمر عبد الحي “وفد إسرائيلي يقابل العميل الخائن البرهان حميدتي. محتل يقابل محتل”.

وفد إسرائيلي يقابل العميل الخائن البرهان حميدتي..

"محتل يقابل محتل"

عاش كفاح الشعبين السوداني والفلسطيني. لا والف لا للتطبيع..

نتوحد.نتنظم.ثورة مستمرة — OMER ABDULLAHI (@omerabdullahi) January 19, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها وفد إسرائيلي السودان في ظل ما يعانيه من توترات سياسية.

الوفود الاسرائيليه زادت تحركاتها في الشرق الاوسط حاليا من صباح اليوم وفد اسرائيلي موجود عندنا في السودان تخيل بس — khaled (@khaled_raw) January 19, 2022

فقد كشفت صحيفة (والا) أن وفدا إسرائيليا ضم عناصر من جهاز الاستخبارات (الموساد) زار العاصمة الخرطوم سرا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن أعلن الجيش استيلاءه على السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الوفد الذي ضم ممثلين عن الموساد التقى مسؤولين في الجيش السوداني “لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد (في ٢٥ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)”.

وفد ديبلوماسي إسرائيلي يزور السودان لِمُقابلة البُرهان و حميدتي، سعياً منهم لحل أزمة البلاد! و قبل زيارتهم السودان زاروا شَرم الشيخ بمِصر. ربنا يقلع العسكر و من والاهُم و يجعل كيدهم في نحرهم.

و يكفينا شر عدو بني جلدتنا و الخارِج.#العصيان_المدنى_الشامل pic.twitter.com/GICITOJQ9N — Noon Salah Eldin (@NoonbitNour) January 19, 2022

كما ذكرت (والا) أن حميدتي زار إسرائيل مع وفد عسكري سوداني، قبل أسابيع قليلة من استيلاء الجيش على السلطة والتقى بكبار أعضاء هيئة أركان الأمن القومي ومسؤولين آخرين في مكتب رئيس الوزراء في تل أبيب.

وفي السياق، قال موقع أكسيوس (Axios) الأمريكي في نوفمبر الماضي، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية استخدام “علاقاتها الوثيقة مع زعيم الانقلاب السوداني والرئيس الفعلي الفريق عبد الفتاح البرهان لحث الجيش على إعادة الحكومة المدنية”.

وفد إسرائيلي في السودان يطلب منهم مقاتليين في صفوف التحالف

(مرتزقة)..

الأولين خلصوا… — د.فواز الوجيه (@wajeehfawaz1) January 19, 2022

وأوضح الموقع أن البرهان “كان شخصية محورية في عملية التطبيع بين تل أبيب والخرطوم، على مدار العامين الماضيين”.

يشار إلى أن الخرطوم اتفقت مع تل أبيب على تطبيع العلاقات في إطار اتفاقيات (أبراهام) التي تم التوصل إليها برعاية الولايات المتحدة عام 2020.

اي سافل فهو ساقط لا محالة!

يا ريت يعني تسقطوا بكرامتكم بدل الصفاقة والمرمطة دي!

وبالله لما اي وفد اسرائيلي يزوركم كلمونا بالتلفزيون والاذاعة وما تفتكرو الموضوع ممكن التكتتم عليه!

لأن الاعلام الاسرائيلي حتما سيعلن عن اي زيارة لوفوده الامنية اليكم!

سيعلن ذلك كإنجاز استخباراتي — 𝓪𝓭𝓲𝓵 𝓼𝓾𝓵𝓲𝓶𝓪𝓷 𝓱𝓪𝓶𝓶𝓪𝓻 (@wadalsultan9999) January 19, 2022

ومنذ 25 أكتوبر، يفور السودان باحتجاجات، ردا على إجراءات “استثنائية” اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.