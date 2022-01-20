لجنة حماية الصحفيين: سحب ترخيص الجزيرة مباشر في السودان مؤشر لعودة الدكتاتورية (فيديو)

قال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين بنيويورك شريف منصور إن قرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة مباشر في الخرطوم “خطوة إلى الوراء وعودة لطرق الدكتاتورية” التي كان يمارسها الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال شريف منصور في لقاء عبر الإنترنت من الولايات المتحدة مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر “حرية الصحافة والتعبير هي المكسب الأساسي في السودان بعد تنحية عمر البشير وهي المعركة الأهم التي ستحدد ما إذا كانت السلطة الحالية ستنتقل إلى حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة أم لا”.

وأضاف أن الاعتداء على الجزيرة مباشر بسحب ترخيصها والاعتداء على صحفيين آخريين محليين ودوليين هو “خطوة إلى الوراء باعتبار حرية الصحافة ركيزة التحول الديمقراطي”.

مذيع قناة الجزيرة مباشر للأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات في #السودان: أزعجك تصوير الجثث ولم يزعجك من قتلهم؟! pic.twitter.com/gtvDCJLzZA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2022

واعتبر منصور أن فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو محاصرة العاملين في هذه الوسائل داخل مقر عملهم والاعتداء عليهم “جزء من محاولة إعادة حائط الخوف” حتى لا يستطيع الصحفيون المحليون والدوليون الوصول إلى ما يحدث على الأرض.

وشدد منصور على عدم شرعية اشتراط منح الترخيص من السلطات لوسائل الإعلام في أي دولة ليكون شكلا من أشكال “الرقابة” على الوسيلة الإعلامية كما حدث مع الجزيرة مباشر في السودان.

وندد أيضا بالاعتداء على نحو ٦ صحفيين تولوا مهمة تغطية الاحتجاجات والاعتداء على بعضهم جسديا واحتجاز بعض آخر لافتا إلى أن الاعتداءات “طالت وكالة الأنباء الصينية” وهي التابعة لحكومة “ليست بعيدة عن الحكومة السودانية نفسها”.

هذا العدد الكبير من القتلى وبيان مجلس الدفاع والأمن القومي بإنشاء قوة لمواجهة الإرهاب المحتمل وغلق مكتب #الجزيرة_مباشر مؤشر خطير لما هو قادم حفظ الله #السودان وأهلها من كل شر pic.twitter.com/MCbB8n1tlX — Ahmed Taha (@AhmedTahaAJ) January 17, 2022

وفي السياق، كشف المسؤول في لجنة حماية الصحفيين عن تسجيل شهود عيان “حالات قتل واعتداء واغتصاب وإطلاق مفرط للرصاص” في السودان.

وطالب الحكومة السودانية بإصدار بيان يفسر ما حدث ويتعهد بالتحقيق.

وتابع “عليهم الوعد بإجراء تحقيقات وليس معاقبة وحجب ومنع من يقوم بتصويرها”، في إشارة إلى تبرير السلطات السودانية سحب ترخيص الجزيرة مباشر بحجة “التناول غير المهني” للشأن السوداني و”مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة”.

أمر البرهان بقفل قناة #الجزيرة_مباشر في #السودان ارادو اسكات الشعب ظناً ان الناس لن تسعي للتواصل معها. أيمن عزام خصص رقم لارسال فيديوهات توثق #مليونية17يناير عدد التفاعل والتعليقات مع التغريدة👇🏽👇🏽اكبر دليل علي عجز العسكر @AymanazzamAja #كلنا_الجزيرة_مباشر #العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/n26ZvIUdzV — 🦋SuZan الكنداكة🦋🇸🇩🇩🇿 ‏🇹🇳 (@suzan_musa) January 18, 2022

مسؤولية المجتمع الدولي

ولفت منصور إلى أن المجتمع الدولي والحكومات الصديقة للسودان يمكنها المساعدة في تخفيف القيود المفروضة على حرية الإعلام والصحفيين في دول مثل مصر والسودان.

وقال إن حكومة السودان تعتمد بشكل كبير على الدعم الإقليمي سواء ماليا أو عسكريا أو سياسيا داعيا الحكومات الصديقة لها والولايات المتحدة إلى الضغط “من خلال ربط أي معونة أو منحة بالإفراج عن الصحفيين وتخفيف القيود المفروضة عليهم”.

تعرف على مبررات وزارة الثقافة والإعلام لسحب ترخيص #الجزيرة_مباشر في #السودان pic.twitter.com/tkIbIlRFjB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2022

وأضاف أن هذا النهج في التعامل يمكن أن يعطي فرصة للحكومات الصديقة للسودان بإحراج المسؤولين العسكريين ومحاكمتهم مشيرا إلى حالة عمر البشير الذي سيتم تسلميه للمرة الأولي لمواجهة عقوبات على خلفية ارتكاب جرائم إنسانية وجرائم إبادة.

وتتواصل بشكل مستمر الإدانات الدولية والعربية لقرار السلطات السودانية.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/ أيار 2019 مكتبي قناتي الجزيرة الإخبارية والجزيرة مباشر، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت لهما بالعودة إلى العمل.