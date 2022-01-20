الولايات المتحدة: لن نستأنف مساعداتنا للسودان دون عودة الحكومة المدنية ووقف العنف

قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشرته، اليوم الخميس، إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد الأوامر العسكرية “الاستثنائية” التي صدرت عن الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف، وعودة حكومة يقودها المدنيون.

وقالت السفارة في بيان، نشر خلال زيارة مبعوثين أمريكيين بارزين للسودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد، وعن الإخفاق في “استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدمًا”، ولم يذكر البيان طبيعة هذه الإجراءات.

ودعت مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على القرارات العسكرية منذ 25 أكتوبر.

وقال البيان إنهما “أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي”.

تعديل الوثيقة الدستورية

بدوره، أفاد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، أن المجلس اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.

وأضاف في بيان أن الاجتماع أسفر أيضًا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم براين شوكان.

عاجل| #مجلس_السيادة السوداني: اتفقنا مع الوفد الأمريكي على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل للقوى السياسية والمجتمعية بالبلاد وتشكيل حكومة مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال الفترة الانتقالية وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) January 20, 2022

مظاهرات مستمرة

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، مظاهرات جديدة للمطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل” في البلاد.

وتجمع المتظاهرون في أحياء بري والمنشية والرياض والطائف والجريف وسوبا والمجاهدين والمعمورة، قبيل التوجه إلى النقطة الرئيسة للمظاهرة في “الستين”، أكبر شوارع الخرطوم.

وكانت قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقًا)، نشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورًا قالت إنها لوقفات احتجاجية نفّذها عاملون في شركتي “بترو إنرجي” و”بابكو” ومصفاة “الجيلي” شمالي الخرطوم، رفضًا للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، ودعمًا للتحول المدني الديمقراطي.

كما نفّذت مجموعة من القضاة وقفة احتجاجية، أمام مقر رئاسة الجهاز القضائي في الخرطوم، رفضًا للانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل، وفق وكالة الأناضول.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعده قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”، في مقابل نفي الجيش لذلك.