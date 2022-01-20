الناشط المقدسي صالح دياب: ما يحدث في حي الشيخ جراح نكبة جديدة (فيديو)

قال الناشط المقدسي صالح دياب أحد أهالي حي الشيخ جراح بالقدس إن ما يجري في الحي نكبة جديدة تحدث في 2022 أمام أنظار العالم دون أن يحرك ساكنا.

جاء ذلك في حديثه للجزيرة مباشر تعقيبا على هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة صالحية بحي الشيخ جراح.

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل عائلة صالحية بـ #حي_الشيخ_جراح ووزير شؤون #القدس يقول إن جريمة إخلاء وهدم المنزل تجمع ما بين التهجير القسري والتطهير العرقي pic.twitter.com/FRhHbbAE0e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2022

وقال دياب “هدمت قوات الاحتلال يوم الأحد المشتل ومعرض السيارات وبعد يومين اقتحم 500 جندي المكان كأنهم لصوص في الثالثة فجرا”.

وأضاف “هجموا على العائلة بعنف وضربوهم، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز، وضربوا المتضامنين واعتقلوا 26 شخصا بينهم أطفال، واقتحموا البيت على المرأة المسنة وكان معها أطفال ألقوهم بالشارع وسط البرد القارس”.

وتابع “استغل جنود الاحتلال قلة عدد المتضامنين ليلا وتعاملوا بوحشية لم نتعود عليها، هذه نكبة جديدة تحدث في عام 2022 أمام أنظار العالم دون أن يحرك ساكنا”.

وبشأن حكم المحكمة الإسرائيلية بإخلاء البيت وهل هناك إجراء قضائي في مواجهة ذلك، قال دياب “المحامي قدم استئنافا سينظر يوم 23 من الشهر الجاري، لأن كل ادعاءاتهم بشأن بيوت الشيخ جراح كذب، وفي كل مرة يأتي الإسرائيليون بصفة جديدة، المحاكم الإسرائيلية، الجمعيات الاستيطانية، واليوم بلدية القدس تقوم بهدم البيوت والمصادرة والاستيلاء على الأراضي”.

وأضاف “منذ رفضنا التسوية مع المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ونحن نتعرض لضغوط عديدة من مخالفات واعتقالات وإبعادات واستيلاء على الأراضي”.

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل عائلة صالحية بـ #حي_الشيخ_جراح في #القدس واعتقال الموجودين فيه pic.twitter.com/ftMQw8GkcC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2022

يذكر أن قوات الاحتلال حاصرت يوم الإثنين الماضي منزل عائلة صالحية وأغلقت الطرق المؤدية إليه لإجبارها على إخلائه.

وهدد أفراد العائلة بإضرام النار في أنفسهم والمنزل، بينما أخلت بلدية الاحتلال الأرض المحاذية لمنزل العائلة بحماية قوات الشرطة.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارًا يقضي بإجلاء العائلة من مساحة 6 دونمات تضم منزلًا ومشتلًا، وأمهلت العائلة حتى 25 يناير/كانون الثاني الجاري لتنفيذ قرار إخلاء الأرض.

ورغم التحذيرات المتواصلة من قِبل الرئاسة الفلسطينية وحركات المقاومة هَدَمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجرَ أمس منزل عائلة صالحية بحي الشيخ جراح في القدس واعتقلت الموجودين فيه. وكانت تقطن بهذا المنزل عائلتان من 12 فردا هم محمود صالحية وزوجته وأطفاله الـ5 وشقيقته وأطفالها ووالدته.