السودان.. تجدد المظاهرات المطالبة بالحكم المدني ودعوات لمواصلة الإضراب (فيديو)

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، مظاهرات جديدة للمطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل” في البلاد.

وتجمع المتظاهرون في أحياء بري والمنشية والرياض والطائف والجريف وسوبا والمجاهدين والمعمورة، قبيل التوجه إلى النقطة الرئيسية للمظاهرة في “الستين”، أكبر شوارع الخرطوم.

وحمل المتظاهرون أعلام السودان، ورددوا هتافات مناوئة لما وصفوه بـ”الحكم العسكري”، وطالبوا بـ”الحكم المدني الديمقراطي الكامل”، وتحقيق أهداف الثورة التي دفعت قيادة الجيش إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019).

كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها “دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وفي وقت سابق الخميس، نشرت قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا)، عبر حسابها على فيسبوك، صورًا قالت إنها لوقفات احتجاجية نفذها عاملون في شركتي “بترو إنرجي” و”بابكو” ومصفاة “الجيلي” شمالي الخرطوم، رفضًا للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، ودعمًا للتحول المدني الديمقراطي.

كما نفذت مجموعة من القضاة وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجهاز القضائي في الخرطوم، رفضًا للانتهاكات في حق المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل.

ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) مقتل متظاهر في الخرطوم برصاص ما سمته “قوات السلطة الانقلابية”، مما رفع عدد القتلى إلى 72 منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت الشرطة، الثلاثاء، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين، بينهم 50 من عناصر الأمن، خلال مظاهرات الاثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى “العنف المنظم” ضد أفرادها ومراكزها.

ونشرت لجنة أطباء السودان، عبر حسابها على فيسبوك الخميس، صورا قالت إنها لوقفة احتجاجية نفذتها كوادر طبية في ولاية شمال دارفور غربي البلاد، تنديدا باقتحام مستشفيات، ودعما للإضراب السياسي والعصيان المدني.

ومنذ أمس الأربعاء، تشهد الخرطوم عصيانا مدنيا دعت إليه كيانات بينها قوى “الحرية والتغيير” و”تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة”.

نجاح العصيان

من جانبه، قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصديق الصادق المهدي إن العصيان قد نجح والبلاد في حالة شلل تام.

وقال المهدي للجزيرة مباشر “مشكلة البلاد ليست في تكليف حكومة، البلاد في حالة شلل وعصيان لرفض الشعب السوداني الانقلاب، ومنذ 25 أكتوبر لم تعد الحياة في السودان لطبيعتها”.

وأضاف “العصيان الذي تمت الدعوة له وإغلاق الحياة وحالة الشلل التام تؤكد أن العصيان حقق نجاحا على مدى اليومين الماضيين بنسبة تصل إلى 70%”.

وتابع “البلاد في حالة عصيان بدرجة ما خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ قدوم الانقلاب، وليس هناك إمكانية لأي حكومة أن تحكم أو تبسط سلطانها على الأرض في ظل المواجهات مع الشعب”.

مساعد رئيس حزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي: العصيان نجح والبلاد في حالة شلل تام pic.twitter.com/WzhLTrIGIu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2022

دعوة للتضامن

وعلى صعيد التطورات الميدانية دعا المكتب الموحد للأطباء المنظمات الطبية والحقوقية والنقابات والأحرار حول العالم للتضامن مع الشعب السوداني والوقوف بقوة مع خياراتهم وهم ينشدون الحرية والسلام والعدالة.

وناشد المكتب في بيان المنظمات مخاطبة حكوماتها وممثليها بضرورة استخدام كافة وسائل الضغط والتأثير التي تمتلكها دولهم ضد “العصابة الانقلابية، ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا، ونزع أي شرعية عنها، والضغط على حلفائها وداعميها من دول الإقليم والعالم”.

وقال إن انتهاكات “القوات الانقلابية” تنوعت لتشمل الاغتصاب، ومنع إسعاف المصابين، ومداهمة المستشفيات، وإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع داخلها، والاعتداء على الكوادر الطبية واعتقال المصابين وهم على أسرة المستشفيات.

وأشار البيان إلى أنه “لعزل السودان عن العالم، وحجب مشاهدة مثل تلك الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية، يتواصل التضييق على الصحافة والإعلام وقطع شبكة الإنترنت والاتصالات بصورة متكررة ومكثفة منذ لحظة وقوع الانقلاب”.

مقاطعة الامتحانات

ودعت لجنة مقاومة طلاب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا القسم الجنوبي كافة الطالبات والطلاب واللجان النقابية بالمجمع إلى مقاطعة الامتحانات المقبلة احتجاجًا على قتل المتظاهرين.

كما دعت تجمع أساتذة الجامعة واللجنة التسييرية لنقابة عمال الجامعة إلى إعلان الإضراب وأكدت دعمها الكامل لهم.

وكان عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية وتجمعات الأساتذة والطلاب قد أعلنوا إضرابا عن مواصلة الدراسة رفضًا لقتل المتظاهرين.

مواكب الجمعة

ودعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الشعب السوداني في العاصمة والولايات إلى مظاهرات غدا الجمعة قالت إنها “لإحياء ذكرى الشهداء عبر يوم جمعة الشهيد”.

وقالت في بيان إن هذا اليوم ينبغي أن “يكون يومًا لتخليد ذكراهم عبر مواكب تسير من المساجد عقب صلاة الجمعة، وتتوجه المواكب القريبة من بيوت الشهداء إلى منازلهم، إحياءً لذكرى الشهداء وإظهارًا لتضامن شعبنا مع أسرهم وتمسكه بمواصلة المسير فيما استشهدوا من أجله وطلبه للعدالة الشاملة والإنصاف لهم ولذويهم”.

وأعلنت أيضا دعمها دعوة لجان مقاومة الخرطوم شرق “لمليونية الشهداء” الخميس.

وأكدت أن “العصيان المدني بمشاركة واسعة من كل قطاعات شعبنا، حيث تصدت لجان المقاومة لدورها كطليعة في مواجهة الاستبداد بالدعوة للعصيان وبالتتريس، وأعلن 60 كيانا مهنيا وأكثر انخراطهم في الإضراب عن العمل وسط مشاركة واسعة”.

وجددت قوى الحرية والتغيير دعوة لجان المقاومة والكيانات المهنية إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة لإحكام التنسيق فيما بينها والتحضير للمعركة الفاصلة التي يسترد فيها الشعب حريته وكرامته.