في إدلب أيضا ضاءت السماء بحلول 2022.. قصف روسي يقتل الأطفال ليلة رأس السنة (فيديو)

شقّت نيران القصف الروسي سماء الليل في الشمال السوري مع الساعات الأولى من عام 2022، وفي حين أطلق العالم -ومن بينه موسكو- الألعاب النارية احتفالًا بليلة رأس السنة الجديدة، رجّت الغارات الجوية أنحاء إدلب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ شعبة ببدء سنة جديدة، بينما يطلق “لعبة” الحرب والدمار نحو سوريا حيث تسللت رائحة الدم والموت والأشلاء إلى أنوف النازحين مع رحيل عام شاق مكلل بكورونا والصقيع، وبدايات عام جديد لم يتسنَ لهم أن يستقبلوه بهدوء.

توقف الزمن بالنسبة للسوريين منذ سنوات ولم يعد يعنيهم بشيء، لكنه سيبدأ التاريخ مرة أخرى من جديد عندما تبدأ محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

نتمنى أن يعم الفرح والسلام جميع العالم، وأن تنتهي مأساة السوريين، وينتهي القصف والموت والتهجير والنزوح والمخيمات.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/d4JoA7kc6i — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 1, 2022

واستقبل السوريون السنة الجديدة بغارات أطلقتها الطائرات الحربية الروسية استهدفت محيط مدينة إدلب وقرية كنصفرة جنوبها وبلدة الجديدة غربها، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف بلدة كفر تعال غربي حلب، وفق الدفاع المدني.

وفي الساعات الأولى من 2022 باشرت فرق الخوذ البيضاء بانتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض المنازل وخيام النازحين.

بين خيام متهالكة وأمتعة بسيطة لنازحين فروا من الموت مراراً، كانت الطائرات الروسية تمارس طقوسها الإرهابية محتفلة بدخول عام جديد.

من المكان الذي استهدفته الغارات الروسية غربي #إدلب بعد منتصف الليل، 1 كانون الثاني 2022 ما أدى لمقتل طفلين وامرأة، وجرح 10 مدنيين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/0gJNwagkl9 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 1, 2022

نزح الضحايا من منازلهم الأسمنتية في ريف حلب الجنوبي -خوفًا من دكّها فوق رؤوسهم- إلى مخيمات ريف إدلب، لكن الطائرات الروسية لحقت بهم.

وقتلت غارات الطائرات الروسية طفلين وامرأة، وجرحت 10 مدنيين بينهم 6 أطفال بعضهم في حالة حرجة، قرب جسر الشغور غربي إدلب.

لحظات انتشال متطوعي #الخوذ_البيضاء لأحد الأطفال الضحايا الذين قتلوا جراء الغارات الجوية الروسية التي استهدفت بعد منتصف الليل، 1 كانون الثاني 2022، منزلاً وخياماً لنازحين قرب جسر الشغور غربي #إدلب وأدت لمقتل طفلين وامرأة، وجرح 10 مدنيين بينهم 6 أطفال، بينهم حالات حرجة. pic.twitter.com/WSClTXiS0R — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 1, 2022

نامت على أمل فذهبت إلى عالم آخر

ورصد متطوعو الخوذ البيضاء مشاهد مروعة عبر مقاطع مصوّرة التقطوها خلال عمليات الإنقاذ.

وأظهر أحد المقاطع خصلات من شعر الطفلة السورية (مرام) بين سقف المنزل الذي انطبق على أرضيته، بينما ظهرت رجلاها الصغيرتان وقد حاولت تدفئتهما بجوارب دون أن تعلم أن عليها الخوف من القصف وليس من البرد.

"أنا مرام، نمت بكير لفيق شوف سنة 2022، يلي الكل كان عم ينتظرها واسمعهم يقولوا رح تفرج هي السنة علينا ونرجع نعيش حياتنا بدون خوف، نمت على أمل فيق وشوف كل شي متغير، و فعلاً كل شي تغير، صرت بمكان تاني بعيد عن سوريا و القصف والعذاب والخوف يلي كنت عيشه".#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/tNu2M8qVQr — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 2, 2022

نامت مرام وهي تأمل أن تستفيق في سنة جديدة، لكنها استيقظت في عالم آخر لا خوف فيه، بعيدًا عن سوريا والقصف والعذاب.

هون تذكرت بنتي ألاء ويلي هي بعمرها لما صار غارة على بيتي قبل سنتين، أم الطفلة خبرتني أن اسمها مرام، عيوني ما نزّلت دموع بس قلبي كان عم يبكي دم، ما بقى فكرت بالطيارة يلي فوق راسي ويمكن تضربنا، الوقت وقف عندي ووقفت كل الحياة حولي، وهمي بس طالعها ويكون فيها روح. pic.twitter.com/7h0yoij6Io — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 1, 2022

استمرار القصف

وتابعت الطائرات الحربية الروسية غاراتها على شمال غربي سوريا حتى فجر اليوم الأحد، لليوم الخامس على التوالي، واستهدفت قرية معرطبعي جنوبي إدلب، ومحيط مدينة إدلب من الجهة الغربية.

وأعلن الدفاع المدني السوري إصابة 3 مدنيين بجروح في انفجار، وقد دهمتهم الغارة أثناء عملهم في إحدى مزارع بلدة البارة جنوبي إدلب.

إصابة 3 مدنيين بجروح جراء إنفجار مجهول أثناء عملهم في مزارع بلدة البارة جنوبي #إدلب، اليوم الأحد 2 كانون الثاني، فرقنا أسعفتهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/t4dFkrHUzg — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 2, 2022

تصعيد متواصل للغارات الجوية الروسية لليوم الخامس على التوالي، واستهداف ممنهج للمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية، ما يزيد معاناة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار في ظل أوضاع اقتصادية متردية، ويهدد ما بقي من أمن غذائي.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/8baMU5dLfP — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 2, 2022