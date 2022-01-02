سياسة|قطاع غزة

“غزة تحت القصف”.. إسرائيل تستهدف مواقع لـ”حماس” ووزير سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار (فيديو)

وسم "غزة تحت القصف" يتصدر في مصر ودول عربية عدة (منصات فلسطينية)
2/1/2022-|آخر تحديث: 2/1/202211:02 AM (مكة المكرمة)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، غارات على مواقع بقطاع غزة زعم أنها جاءت ردًّا على إطلاق صاروخين من القطاع صباح السبت سقطا في عرض البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى.

ونفّذت مقاتلات الاحتلال نحو 10 غارات على موقع تابع لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يُطلق عليه اسم القادسية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية 4 نقاط تستخدمها قوات أمنية تابعة لحركة حماس في مراقبة الشريط الحدودي مع إسرائيل شمالي قطاع غزة. ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات جراء الغارات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال -خلف الشريط الحدودي شرق بيت حانون وشمال بيت لاهيا شمالي القطاع- أطلقت 6 قذائف على موقعين وأراض زراعية مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وأشارت إلى استهداف الموقع في خان يونس بأربعة صواريخ مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتسبب بإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة بجانب بث الخوف والذعر بين الأطفال.

وقال بيان لجيش الاحتلال “شنت طائرات ومروحيات حربية قبل قليل غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في (مدينة) خان يونس، كما قصفت دبابات نقاط عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة”.

وأضاف “يعتبر حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق الصاروخين (صباح السبت) من قطاع غزة نحو شواطئ البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى”.

وقالت فضائية (الأقصى) التابعة لحركة حماس إن المقاومة استهدفت طائرات مروحية إسرائيلية بصاروخين من نوع (سام7) غرب غزة. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي أو أي مصادر أخرى ما ذكرته القناة الفضائية.

وفي وقت سابق، قالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية إن الجيش قرر تنفيذ هجمات على أهداف في غزة ردًّا على إطلاق صاروخين من القطاع وسقوطهما في البحر قبالة شواطئ وسط البلاد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني -لم تسمّه- أن الجيش الإسرائيلي قرر مهاجمة أهداف في غزة ردًّا على إطلاق الصاروخين.

وعقب القصف الإسرائيلي تصدّر وسم (#غزة_تحت_القصف) منصات التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية أخرى.

دعوة لاغتيال هنية والسنوار

من جهته، دعا وزير المواصلات الإسرائيلي السابق أيوب القرا، أمس السبت، لاغتيال القيادييْن في حركة حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

وبحسب قناة 14 الإسرائيلية (خاصة) قال الوزير “حان الوقت لإرسال إسماعيل هنية ويحيى السنوار للقاء (عبد العزيز) الرنتيسي و(أحمد) ياسين” في إشارة إلى القيادييْن اللذين اغتالتهما إسرائيل عام 2004.

وأضاف القرا الذي ينتمي إلى حزب الليكود (يمين) “إذا لم ترد إسرائيل على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه غوش دان فستكون هذه ضربة قاتلة لقوة الردع لدولة إسرائيل”.

وتابع “سيشجع ذلك حركة حماس والمنظمات في غزة لمواصلة إطلاق النار على المواطنين الإسرائيليين”.

وكان جيش الاحتلال قد قال -صباح أمس السبت- إن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل منطقة غوش دان وسط البلاد التي تضم مدينة تل أبيب.

وفي قطاع غزة، لم تُصدر أي جهة تعقيبًا بشأن الحدث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، توصلت الفصائل الفلسطينية في غزة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يومًا شن خلالها جيش الاحتلال مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مما تسبب باستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات