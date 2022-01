“غزة تحت القصف”.. إسرائيل تستهدف مواقع لـ”حماس” ووزير سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، غارات على مواقع بقطاع غزة زعم أنها جاءت ردًّا على إطلاق صاروخين من القطاع صباح السبت سقطا في عرض البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى.

ونفّذت مقاتلات الاحتلال نحو 10 غارات على موقع تابع لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يُطلق عليه اسم القادسية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية 4 نقاط تستخدمها قوات أمنية تابعة لحركة حماس في مراقبة الشريط الحدودي مع إسرائيل شمالي قطاع غزة. ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات جراء الغارات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال -خلف الشريط الحدودي شرق بيت حانون وشمال بيت لاهيا شمالي القطاع- أطلقت 6 قذائف على موقعين وأراض زراعية مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وأشارت إلى استهداف الموقع في خان يونس بأربعة صواريخ مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتسبب بإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة بجانب بث الخوف والذعر بين الأطفال.

وقال بيان لجيش الاحتلال “شنت طائرات ومروحيات حربية قبل قليل غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في (مدينة) خان يونس، كما قصفت دبابات نقاط عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة”.

وأضاف “يعتبر حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق الصاروخين (صباح السبت) من قطاع غزة نحو شواطئ البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى”.

وقالت فضائية (الأقصى) التابعة لحركة حماس إن المقاومة استهدفت طائرات مروحية إسرائيلية بصاروخين من نوع (سام7) غرب غزة. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي أو أي مصادر أخرى ما ذكرته القناة الفضائية.

Gaza is being bombed right now. #GazaUnderAttack #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/qs6wqVLS6a

— اصالة 𓂆 (@falastiniya_) January 1, 2022