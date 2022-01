بعد مقتل إمام مسلم في أمريكا.. العشرات ينظّمون تظاهرة تطالب بالعدالة (صور)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا صورًا لتظاهرة نظّمها أبناء المجتمع الصومالي والإسلامي في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية بعد مقتل إمام مسلم.

وطالب المتظاهرون بتطبيق العدالة، ومحاسبة قتلة الإمام الذي قُتل في ظروف غامضة، منذ نحو أسبوعين.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عثرت شرطة مدينة كولومبس الأمريكية على محمد حسن آدم -الناشط المسلم وإمام مسجد “أبو هريرة” في المدينة- جثة هامدة، وذلك بعد إبلاغ ذويه عن اختفائه قبلها بيوم، عقب أداء صلاة الجمعة في مسجده.

Friday protest to pressure Columbus Police Department & city officials to not stereotype or shelve #ImamMohamedHassanAdam murder case.

*30 other Somalis murdered bwn 2017-2021 are declared cold cases. #JusticeForImamMohamedHassan pic.twitter.com/QGZCLiX4kF

— Abukar Arman (@Abukar_Arman) January 1, 2022