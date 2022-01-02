حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا التاريخي وتخوف من وصول النيران لأقدم قاعاته (فيديو)

اندلع حريق، فجر الأحد، في مقر برلمان جنوب أفريقيا، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من سقف أحد المباني وتصاعد معها الدخان الذي تمكنت عدسات الكاميرات من التقاطه على بُعد أميال.

واستمر الدخان في التصاعد لمدة ساعات من أحد مباني مجمع البرلمان بالعاصمة التشريعية كيب تاون.

Breaking: #Fire has gutted the South African Parliament in Cape Town on a Sunday morning, firefighters are already at the scene. #ChimpReportsNews

🎥 Courtesy https://t.co/gpD2Zp5Gj4 pic.twitter.com/lXuRphDHCL — ChimpReports (@ChimpReports) January 2, 2022

وقال البرلمان في بيان “تم احتواء الحريق في الجناح القديم، بينما يحاول رجال الإطفاء السيطرة عليه في الجناح الجديد، حيث أثّر على قاعة الجمعية الوطنية”.

وقالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية باتريشيا دي ليل للصحفيين “لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، ولم يُعرف بعد سبب الحريق”.

PARLIAMENT CONFIRMS FIRE BREAKOUT AT THE PRECINCT pic.twitter.com/eQ7KovPwsL — Parliament of RSA (@ParliamentofRSA) January 2, 2022

وقال مسؤول خدمات الإنقاذ والحرائق في المدينة جان بيار سميث للصحفيين “السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضًا”.

وأضاف “لم تتم السيطرة على الحريق، بينما لوحظت تشققات في جدران المبنى” مشيرًا إلى أن “الحريق صعد إلى الطابق الثالث وبدأ من المكاتب ثم امتد إلى الصالة الرياضية”.

وعبّر مسؤول الإنقاذ والحرائق في كيب تاون عن قلقه من احتمال وقوع “أضرار جسيمة”، وأشارت تقارير إعلامية إلى التخوف من وصول الحريق إلى القاعات القديمة المزينة بسجاد وستائر فاخرة.

Speaker Mapisa-Nqakula saddened by the fire at Parliament pic.twitter.com/gB5fekDbA7 — Parliament of RSA (@ParliamentofRSA) January 2, 2022

وللمبنى دلالة تاريخية مهمة في تاريخ جنوب أفريقيا، إذ أعلن فيه آخر رئيس بعهد نظام الفصل العنصري فريديريك دو كليرك في شباط/فبراير 1990 نهاية النظام العنصري.

ويكتسب المبنى الضخم طابعًا جماليًّا عريقًا إذ بُني على الطراز الفكتوري بواجهة من الطوب الأحمر والأبيض.

وتضم المدينة مقر برلمان جنوب أفريقيا بمجلسيه الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للمقاطعات، بينما يقع مقر الحكومة في بريتوريا.

ويقع مجلسا البرلمان في 3 مبان بما فيها المبنى الأصلي والأقدم الذي انتهى تشييده في العام 1884، بينما يقع مجلس النواب ضمن المباني الأحدث المشيّدة في عشرينيات وثمانينيات القرن العشرين.

وحاول 30 رجل إطفاء أولًا إخماد النيران لساعات عدة، قبل اضطرارهم إلى التراجع أمام شدة ألسنة اللهب واستدعاء تعزيزات.

ويعمل حاليًّا نحو 90 رجل إطفاء على الأرض، وهم مجهزون برشاش للمياه من أعلى رافعة.