حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا التاريخي وتخوف من وصول النيران لأقدم قاعاته (فيديو)

اندلع حريق، فجر الأحد، في مقر برلمان جنوب أفريقيا، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من سقف أحد المباني وتصاعد معها الدخان الذي تمكنت عدسات الكاميرات من التقاطه على بُعد أميال.

واستمر الدخان في التصاعد لمدة ساعات من أحد مباني مجمع البرلمان بالعاصمة التشريعية كيب تاون.

Breaking: #Fire has gutted the South African Parliament in Cape Town on a Sunday morning, firefighters are already at the scene. #ChimpReportsNews

🎥 Courtesy https://t.co/gpD2Zp5Gj4 pic.twitter.com/lXuRphDHCL

— ChimpReports (@ChimpReports) January 2, 2022