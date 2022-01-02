السودان.. رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعلن استقالته من منصبه (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

جاء ذلك في بيان مفاجئ أدلى به حمدوك عقب إمهاله القوى السياسية 24 ساعة للتوافق.

وأضاف خلال خطاب متلفز نقله التلفزيون السوداني إن حل الأزمة السياسية لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة.

وقال حمدوك في خطاب للأمة “حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها… في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق… لكن ذلك لم يحدث”.

وتابع “السودان يمرّ بمنعطف خطير يهدد وجوده”.

وقال حمدوك “قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا. والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية”.

ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وصار حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد الإطاحة بالبشير.

وبعد أن أطاح به الجيش ووضعه رهن الإقامة الجبرية خلال انقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أٌعيد إلى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني.