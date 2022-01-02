كورونا.. أوربا تواصل تسجيل إصابات ضخمة ووزير الصحة البريطاني يدعو إلى “التعايش” مع الجائحة

واصلت عدة دول أوربية تسجيل أرقام ضخمة من الإصابات بفيروس كورونا، مما دفع دولا إلى فرض مزيد من الإجراءات لمكافحة الجائحة، التي دعا وزير الصحة البريطاني إلى “التعايش” معها.

وتجاوزت الإصابات في دول القارة الأوربية عتبة 100 مليون إصابة بفيروس كورونا تم رصدها منذ ظهور الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

فرنسا

أصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ اكتشاف الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نُشرت، اليوم السبت.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، تسجيل 219126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 200 ألف إصابة.

وعدد الإصابات المسجل، السبت، هو ثاني أعلى عدد حتى الآن بعد تسجيل 232200 حالة، أمس الجمعة.

وحذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون صعبة بسبب زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة.

وارتفع متوسط الحالات الجديدة في فرنسا على مدى سبعة أيام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق إذ بلغ 157651، ليقفز إلى نحو خمسة أضعاف في شهر واحد.

وأعلنت السلطات الفرنسية عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة طفرة الإصابات بفيروس كورونا.

ووفق مرسوم نشر، السبت، في الجريدة الرسمية، سيجب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما فوق، وضع الكمامة بشكل إلزامي بدءًا من الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، في وسائل النقل والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات.

وبحسب المرسوم سيُمنَع بيع واستهلاك الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات بدءًا من نفس اليوم وحتى الـ23 يناير الجاري، مع استثناء المطاعم الموجودة داخل السفن من الإجراء الجديد.

وأوضح متحدث باسم وزارة النقل الفرنسية أن “الإجراء سيطبق في الرحلات الطويلة مع تمييز كل حالة على حدة، وخصوصا بالنسبة إلى الأطفال، مع السماح للأفراد بشرب الماء”.

وأكد المرسوم ما ورد في إعلان حكومي من منع المطاعم وأماكن بيع الكحول من استقبال الأشخاص بدءًا من الثالث وحتى الـ23 يناير الجاري “إلّا إذا توفرت مقاعد لمن يدخلون المكان”.

وأعلنت العديد من المناطق والمدن، مثل باريس ومحيطها ومدينة ليون، إعادة فرض إلزامية الكمامة في الشارع بدءًا من أمس الجمعة.

ورغم تسجيل فرنسا لأرقام قياسية من الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فإن السلطات ترفض اتخاذ إجراءات حاسمة مثل الإغلاق العام أو حظر التجول على مستوى البلاد أو إغلاق الحانات والمطاعم.

أصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ اكتشاف الجائحة (الفرنسية)

إنجلترا

أظهرت البيانات الرسمية تسجيل إنجلترا 162572 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ارتفاعا من 160276 إصابة في اليوم السابق.

كما أظهرت البيانات تسجيل 154 حالة وفاة مقارنة مع 178 وفاة، أمس الجمعة.

وعادة ما تشمل البيانات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إلا أنها لم تكن كذلك يوم السبت، للاختلاف في مواعيد الإبلاغ بسبب عطلة العام الجديد.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، السبت، إن فرض قيود جديدة سيكون “ملاذا أخيرا” في إنجلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون)، مشددا على ضرورة “التعايش” مع فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة، وهي إحدى الدول الأكثر تضررا، أكثر من 148 ألف وفاة بسبب الوباء، وترصد يوميا عددا قياسيا من الإصابات إذ أعلنت، الجمعة، تسجيل أكثر من 189 ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة.

وقال الوزير البريطاني إن السلطات لن تفرض قيودا جديدة في إنجلترا على عكس اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بسبب “الوضع القوي” بها نتيجة تكثيف حملة التطعيم.

وأشار جاويد في مقال بإحدى الصحف المحلية إلى “التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق” داعيا إلى “التعايش مع الفيروس” عبر التطعيم وترسانة من العلاجات والفحوص المكثّفة.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيغيب عن مواجهة فريقه ضد مضيفه تشيلسي بعد نتيجة إيجابية مشتبه فيها.

وقد أعلن كلوب، أمس الجمعة، إصابة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم التدريبي بالعدوى وأضاف أنه من المبكر طلب تأجيل المباراة.

وقامت رابطة الدوري بتأجيل 18 مباراة، من بينها مواجهة ليفربول مع ليدز يونايتد في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منذ الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابات في الأندية.

وغاب فيرجيل فان دايك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول بسبب كورونا. وعاد الرباعي إلى التدريب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

مركز فحوص سريعة لفيروس كورونا (رويترز)

إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 141262 إصابة بفيروس كورونا، السبت، مقارنة مع 144243 إصابة في اليوم السابق، في حين تراجع عدد الوفيات من 155 إلى 111.

وسجلت إيطاليا 137513 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ فبراير/ شباط 2020 كما تجاوز عدد حالات الإصابة المسجلة أكثر من 6 ملايين وربع مليون إصابة.

وقالت وزارة الصحة إنها أجرت أكثر من مليون فحص للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين.

الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات، السبت، نقلا عن وزارة الخارجية إن الوزارة قررت منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19 بدءًا من 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقررت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أيضا اشتراط تلقي الجرعة التنشيطية للمطعمين للسماح لهم بالسفر. ولا يطبق القرار على الفئات المستثناة لأسباب طبية أو إنسانية.

"الخارجية والتعاون الدولي" و"الطوارئ والأزمات والكوارث": منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح #كوفيد19 اعتباراً من 10 يناير الجاري.#يداً_بيد_نتعافى #وام pic.twitter.com/eY22H9UqeP — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 1, 2022

البحرين

قالت وكالة الأنباء البحرينية في بيان، السبت، إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أجازت استخدام دواء باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.

وأضاف البيان أن القرار جاء بناء على مراجعة وتقييم البيانات التي قدمتها شركة فايزر المصنعة للدواء.