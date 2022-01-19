وزير خارجية قطر يدين في اتصال مع نظيره الإماراتي هجوم الحوثيين

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان للخارجية القطرية أن الوزير أعرب خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت مناطق مدنية في دولة الإمارات، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف البيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أعرب عن “تعازيه لذوي الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعبًا، بالأمان والاستقرار”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت مناطق مدنية في دولة الإمارات. #قنا pic.twitter.com/jv80cjqxKF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 18, 2022

خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد .. وزير خارجية قطر يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات#وام https://t.co/pB5Q0dxUfz pic.twitter.com/yp3mgWMJ2a — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2022

وقُتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون أمس الإثنين، عندما انفجرت ثلاث شاحنات لنقل الوقود في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال متحدث عسكري حوثي إن الحركة أطلقت “عددًا كبيرًا” من الطائرات المسيّرة و5 صواريخ باليستية في الهجوم.

دعوة لاجتماع طارئ

ودعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي شنها الحوثيون على أبو ظبي.

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة (لانا نسيبة) في رسالة إلى الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن إن “دولة الإمارات تدعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنت بتجاهل تام للقانون الدولي” وطالبت باجتماع طارئ للمجلس.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، أمس الاثنين، أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بالنوعية في العمق الإماراتي، وأكدت استهداف منشآت حيوية في كل من أبو ظبي ودبي بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة، مما أسفر عن مقتل 3 عاملين من الجنسيتين الهندية والباكستانية.

وسقط القتلى جراء انفجار في صهاريج لنقل المواد النفطية بمنطقة مصفح الصناعية، كما أفادت السلطات باندلاع حريق قرب مطار أبو ظبي.

وقالت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفتها بالهجمات الإرهابية على أبو ظبي.