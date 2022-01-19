سياسة

شاهد: نازحة سورية احترقت يدها أثناء محاولتها تدفئة أحفادها تستغيث طلبا للمساعدة

جدة سورية تحرق يدها أثناء محاولتها إيجاد وسيلة لتدفئة أحفادها (مواقع التواصل)
19/1/2022

سردت مسنة سورية نازحة في أحد مخيمات مدينة عرسال أقصى الشمال الشرقي لمحافظة البقاع اللبنانية الظروف المعيشية المتدهورة التي تعيشها مع أحفادها والتي تسببت في احتراق يدها عندما حاولت توفير التدفئة لصغارها.

وقالت الجدة باكية (للجزيرة مباشر) إنها حاولت بذل ما في وسعها وقدرتها لتوفير الدفء لأحفادها الذين كانوا يستغيثون بها لحمايتهم من البرد بينما عصفت الثلوج بمخيمهم.

وأوضحت أنها لجأت إلى جمع العبوات البلاستيكية وغيرها من المواد القابلة للاشتعال من الطرقات لاتخاذها مصدرًا للدفء لكنها كانت سببًا في احتراق يدها.

واستغاثت الجدة لتوفير ما يحميها وأحفادها الثلاثة من برد الشتاء بينما يعيش النازحون في مهب طقس عاصف وثلوج وأمطار لا تهدأ.

وتابعت بحرقة “ليس لدينا شيء أتمنى أن يساعدنا أحد”.

وبدأت اليوم الأربعاء عاصفة ثلجية جديدة بضرب مخيمات النازحين التي تفتقد البنية التحتية الأساسية ويعيش من فيها في خيام مهترئة بلا تدفئة.

ويسعى العديد من اللاجئين خلف ما تيسّر من حطب وأكوام قش وأكياس بلاستيكية وكراتين فارغة إضافة إلى الثياب والأحذية القديمة لإشعالها درءًا لبرد العواصف.

ولفت فريق (ملهم) التطوعي، الأربعاء، إلى أن الثلوج غمرت تمامًا آلاف الخيام بمخيمات عرسال بعد العاصفة اللي بدأت منذ يومين.

وأضاف “حجم الكارثة حاليا كبير جدًّا”.

المصدر : الجزيرة مباشر