شاهد: نازحة سورية احترقت يدها أثناء محاولتها تدفئة أحفادها تستغيث طلبا للمساعدة

سردت مسنة سورية نازحة في أحد مخيمات مدينة عرسال أقصى الشمال الشرقي لمحافظة البقاع اللبنانية الظروف المعيشية المتدهورة التي تعيشها مع أحفادها والتي تسببت في احتراق يدها عندما حاولت توفير التدفئة لصغارها.

يدها تعرضت للاحتراق سعياً لتدفئة أطفالها! pic.twitter.com/BkPM7S5WVY — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 18, 2022

وقالت الجدة باكية (للجزيرة مباشر) إنها حاولت بذل ما في وسعها وقدرتها لتوفير الدفء لأحفادها الذين كانوا يستغيثون بها لحمايتهم من البرد بينما عصفت الثلوج بمخيمهم.

وأوضحت أنها لجأت إلى جمع العبوات البلاستيكية وغيرها من المواد القابلة للاشتعال من الطرقات لاتخاذها مصدرًا للدفء لكنها كانت سببًا في احتراق يدها.

واستغاثت الجدة لتوفير ما يحميها وأحفادها الثلاثة من برد الشتاء بينما يعيش النازحون في مهب طقس عاصف وثلوج وأمطار لا تهدأ.

وتابعت بحرقة “ليس لدينا شيء أتمنى أن يساعدنا أحد”.

وبدأت اليوم الأربعاء عاصفة ثلجية جديدة بضرب مخيمات النازحين التي تفتقد البنية التحتية الأساسية ويعيش من فيها في خيام مهترئة بلا تدفئة.

ويسعى العديد من اللاجئين خلف ما تيسّر من حطب وأكوام قش وأكياس بلاستيكية وكراتين فارغة إضافة إلى الثياب والأحذية القديمة لإشعالها درءًا لبرد العواصف.

جدة سورية ترسل استغاثتها من مخيم عرسال في لبنان، بعدما أحرقت يديها في محاولة لإشعال النار وتدفئة أحفادها الذين استيقظوا يرتجفون، لتجمع بعض الأحذية القديمة وما يمكن أن يشتعل داخل تنكة💔 pic.twitter.com/DCV9PvGQAW — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 18, 2022

ولفت فريق (ملهم) التطوعي، الأربعاء، إلى أن الثلوج غمرت تمامًا آلاف الخيام بمخيمات عرسال بعد العاصفة اللي بدأت منذ يومين.

وأضاف “حجم الكارثة حاليا كبير جدًّا”.

لأول مرة لا يبهجنا منظر الثلوج

هنا مخيمات عرسال اليوم pic.twitter.com/qxnWTFtjcG — ward najjar (@wardnajjar2) January 18, 2022