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قوات الاحتلال منعتها من احتضان ابنها واعتدت عليها.. تضامن واسع مع والدة الأسير محمد أبو غنام (فيديو)

اعتداء وحشي على والدة الأسير محمد أبو غنام عندما حاولت احتضان ابنها في محكمة الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة مباشر)
19/1/2022

تضامن عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع والدة الأسير الفلسطيني محمد علي أبو غنام التي تعرضت لاعتداء وحشي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما حاولت احتضان ولدها لثانية واحدة أثناء توجهه إلى المحكمة.

وأعرب ناشطون على تويتر عن أسفهم لحال الأم الذي يعكس واقع أمهات الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ووصف كثيرون الاعتداء بأنه “وحشي” فالأم لم ترتكب أي تهمة سوى أنها حاولت احتضان صغيرها المعتقل في سجون الاحتلال.

وكتب حساب باسم (مقدسي) على تويتر “كم من أم ثكلى وكم من أسير أثقله الشوق. والدة الأسير محمد ابو غنام وبسبب الحضن ذي الثانية مُنعت من حضور محكمته القادمة”.

ونقل مغردون عن الأم قولها “فشيت قلبي والله. دفعتهم وحضنت ابني إللي محرومة منه من سنة و5 أشهر”.

وعلقت شذى حماد على تويتر “عن القبلة والعناق التي تنتزع انتزاعا. والدة الأسير محمد علي أبو غنام تواجه وتتصدى لاعتداء قوات الاحتلال عليها لأنها قبلت ابنها”.

يشار إلى أن مصادر محلية تحدثت عن تمديد محكمة الاحتلال العسكرية اعتقال كل من محمد أبو غنام ومحمد أبو جمعة حتى 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي