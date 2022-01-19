قوات الاحتلال منعتها من احتضان ابنها واعتدت عليها.. تضامن واسع مع والدة الأسير محمد أبو غنام (فيديو)

تضامن عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع والدة الأسير الفلسطيني محمد علي أبو غنام التي تعرضت لاعتداء وحشي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما حاولت احتضان ولدها لثانية واحدة أثناء توجهه إلى المحكمة.

وأعرب ناشطون على تويتر عن أسفهم لحال الأم الذي يعكس واقع أمهات الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الاحتلال يمنع والدة الأسير المقدسي علي أبو غنام من احتضان نجلها ويعتدي عليها أثناء نقله للمحكمة#فلسطين #القدس pic.twitter.com/QGNqbYo7tT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2022

ووصف كثيرون الاعتداء بأنه “وحشي” فالأم لم ترتكب أي تهمة سوى أنها حاولت احتضان صغيرها المعتقل في سجون الاحتلال.

وكتب حساب باسم (مقدسي) على تويتر “كم من أم ثكلى وكم من أسير أثقله الشوق. والدة الأسير محمد ابو غنام وبسبب الحضن ذي الثانية مُنعت من حضور محكمته القادمة”.

ونقل مغردون عن الأم قولها “فشيت قلبي والله. دفعتهم وحضنت ابني إللي محرومة منه من سنة و5 أشهر”.

فشيت قلبي والله 💔 – والدة الأسير محمد أبو غنام خلال محاكمة ولدها. #الاسير_مش_رقم pic.twitter.com/b7z5joE0Jl — MariaMe Fneiche (@mariame_fneiche) January 18, 2022

وعلقت شذى حماد على تويتر “عن القبلة والعناق التي تنتزع انتزاعا. والدة الأسير محمد علي أبو غنام تواجه وتتصدى لاعتداء قوات الاحتلال عليها لأنها قبلت ابنها”.

عن القبلة والعناق التي تنتزع انتزاعاً… والدة الأسير محمد علي أبو غنام تواجه وتتصدى لاعتداء قوات الاحتلال عليها لأنها قبلت ابنها. pic.twitter.com/SL77ql4ZsV — shatha hammad | شذى حماد (@shathahammad4) January 18, 2022

يشار إلى أن مصادر محلية تحدثت عن تمديد محكمة الاحتلال العسكرية اعتقال كل من محمد أبو غنام ومحمد أبو جمعة حتى 26 يناير/كانون الثاني الجاري.