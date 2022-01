تعهدت بالرد.. هل تأثرت سمعة الإمارات بعد تعرض عاصمتها للقصف؟ (فيديو)

أثار قصف جماعة الحوثي اليمنية للعاصمة الإماراتية أبوظبي تعليقات المراقبين عالميا، وجدلا عبر منصات التواصل عن مدى تأثر سمعة الإمارات خاصة بعد تعهدها بحق الرد.

وشن الحوثيون هجوما بطائرات مسيرة على مطار أبوظبي ومنطقة مصفح التي تبعد 20 كيلومترا عن وسط العاصمة الإماراتية مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصعيد جديد تشهده الحرب في اليمن.

وقالت جماعة الحوثي على لسان المتحدث العسكري العميد يحيى سريع إنها نفذت عملية “إعصار اليمن” التي استهدفت مطاري دبي وأبوظبي وعددا من المواقع الحيوية في الإمارات، متوعدة بأضرار على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات إذا استمر ما تصفه بالعدوان.

الصواريخ التي تم استخدامهافي #عملية_إعصار_اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس٢ استهدفت مصفاةالنفط في المصفح ومطارأبوظبي بأربعةصواريخ.

فيماصاروخ ذوالفقار الباليستي استهدف مطار أبوظبي.

أماالطيران المسيرفقد استهدف عددامن الأهداف الحساسةوالهامةإضافةإلى الأهداف السابقةبطائرات صماد3 المسيرة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 18, 2022

في المقابل أقرت الإمارات بوقوع الهجوم الحوثي وقالت في بيان إنها “تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي”، واصفة تلك الهجمات بأنها “جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية”.

وزير خارجية دولة الإمارات: ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الدولة اليوم.https://t.co/XLhlzxXARh — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) January 17, 2022

وأثار قصف الحوثيين للعاصمة الإماراتية تعليقات المراقبين عالميا، وغرد مراسل الإيكونومست جريغ كارلستورم قائلا “هناك زاوية مهمة لأحداث اليوم في أبوظبي واستجابة الدولة لها وهي السمعة، فقد اعتمدت صورة الإمارات واقتصادها على تصور أنها تجلس خارج صراعات المنطقة، حتى في الوقت الذي اتبعت فيه سياسة خارجية نشطة أشركتها بعمق في تلك الصراعات”.

وأضاف “حوادث تخريب الناقلات قبل بضع سنوات لم تؤثر حقا على سمعة الإمارات وصورتها. لقد حدثت في البحر ولم يرها أحد، هجمات الطائرات بدون طيار القاتلة في أبوظبي مختلفة من حيث الحجم لاسيما إذا حدث أي شيء مشابه مرة أخرى”.

There's a reputational angle to today's events in Abu Dhabi, and the country's response. The UAE's image (and economy) has relied on a perception that it sits outside the region's conflicts, even as it pursued an activist foreign policy that enmeshed it deeply in those conflicts. — Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) January 17, 2022

أما الأكاديمي السويدي أشوك سوين فقد غرد قائلا “إنه لعالم معقد. مقتل هنديين وباكستاني على يد متمردي الحوثي جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية على أبوظبي الإماراتية! ملاحظة: تيغراي تلوم الإمارات منذ أسابيع على استخدام طائراتها بدون طيار من قبل النظام الإثيوبي لقصف المدنيين”.

A complicated world!

Two Indians and one Pakistani have been killed by the Yemeni Houthi rebels supported by Iran's drone attack on UAE's Abu Dhabi!

PS: For weeks now, Tigray has been blaming UAE for its drones being used by the Ethiopian regime to bomb civilians. — Ashok Swain (@ashoswai) January 17, 2022

وغرد حساب القنصلية الإسرائيلية في دبي عقب الهجوم الحوثي وقال “رب اجعل هذا البلد آمنا اللهم احفظ الإمارات وشعبها”.

رب اجعل هذا البلد آمنًا

اللهم احفظ #الإمارات وشعبها ❤️🇦🇪 — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) January 17, 2022

وكان حق الرد الذي قالت الإمارات إنها تحتفظ به مثار نقاش عربي عبر تويتر، وغرد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله قائلا “أحييكم من أبو ظبي عاصمة الإمارات الآمنة المستقرة والمستمرة في مسيرة النماء والبناء ولا خوف على أمنها واستقرارها وتعرف كيف ومتى ترد على جريمة حوثية إرهابية لا تتعدى كونها فهلوة وفرقعة إعلامية تسببت في مقتل 3 أشخاص أبرياء وأضرار مدنية طفيفة. توقعوا الرد يا أدوات إيران الجبناء”.

احييكم من #ابوظبي عاصمة #الإمارات الآمنة المستقرة والمستمرة في مسيرة النماء والبناء ولا خوف على أمنها واستقرارها وتعرف كيف ومتى ترد على جريمة حوثية إرهابية لا تتعدى كونها فهلوة وفرقعة إعلامية تسببت بمقتل 3 أشخاص ابرياء وأضرار مدنية طفيفة. توقعوا الرد يا أدوات ايران الجبناء 😡 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 17, 2022

أما أمين الكوباتي فغرد قائلا “سياسة الاحتفاظ بحق الرد هذه مؤشر ضعف تذكرنا بيانات نظام بشار ضد إسرائيل، تدركون أن من ضربكم هي إيران لكنكم تواصلون الاحتفاظ بحق الرد الذي لن يأتي”.

من جانبه خاطب الناشط الإماراتي حسن سجواني الرئيس الأمريكي جو بقوله “آمل أن تدرك إدارتك الآن الخطأ الصارخ الذي ارتكبته بشطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

.@JoeBiden I hope your administration @POTUS now realizes on what a glaring mistake you guys did by delisting the Houthis from Foreign Terrorist Organization designation. — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) January 17, 2022

محمد الشريف رد على الأكاديمي الإماراتي وقال “لا يوجد داع للانتقام من أدوات إيران الأفضل لكم الذهاب إلى إيران بنفسها ستجدونها في جزركم الثلاث”.

لايوجد داعي للأنتقام من أدوات إيران الافضل عليكم الذهاب الى إيران بنفسها ستجدونها في جزركم الثلاث. — محمد حسن شريف (@Moh_shariif) January 17, 2022

وقال السياسي الجنوبي أحمد صالح “استهداف أبوظبي عملية إيرانية بحتة وما الحوثي إلا شماعة، إيران بعد الانكسارات والهزائم التي تلقتها تلك المليشيات في شبوة ومأرب. الرد سيكون في الميدان من خلال استمرار دعم جبهات القتال على الأرض في مواجهة أذناب إيران”.

استهداف #ابوظبي عملية ايرانية بحته وما الذنب الحوثي الا شماعة تمسح بها إيران قذارتها بعد الانكسارات والهزائم التي تلقتها تلك الميليشيات في شبوة ومأرب.

{عاشق الويل يفرح بالتهمة}

الرد سيكون في الميدان من خلال استمرار دعم جبهات القتال على الارض في مواجهة أذناب إيران .. — احمد الصالح (@Ahmedalsaleh_SY) January 17, 2022

وعلق المدون عمر أفندي متسائلا “إيران! أنتم مش كنتم هناك من شهور قليلة وعقدتم معهم الصفقات؟ ربنا يحفظ الإمارات وشعبها من كل سوء”.

ايران !!! انتم مش كنتم هناك من شهور قليله وعقدتم الصفقات !! ربنا يحفظ الامارات وشعبها من كل سوء — ‏﮼عمر،افندي،وشركاه ‏𓋹 ‏𓂀‏𓀁𓁅 ‏𓆃 ‏ (@TheOmarGR) January 17, 2022

وكانت شرطة أبوظبي قد قالت في بيان أمس الاثنين، إن حريقا أدى إلى انفجار 3 صهاريج لنقل المحروقات في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب منطقة خزانات شركة أدنوك. وأوضحت أن الحريق أودى بحياة باكستاني وهنديين اثنين.

وتصاعدت هجمات الحوثيين في الآونة الأخيرة ضد أهداف سعودية وإماراتية، بسبب الحرب في اليمن المستمرة منذ نحو 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.