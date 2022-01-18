علاء مبارك يهاجم عمرو أديب على خلفية تصريحاته بعد وفاة وائل الإبراشي

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، مواطنه ‏الإعلامي عمرو أديب، على خلفية تصريحاته الأخيرة بعد وفاة زميله وائل الإبراشي.

ووصف علاء مبارك، الإعلامي المصري المثير للجدل بأنه “ذو وجهين”، وقال في تغريدة على تويتر علق فيها على تصريحات أديب: “من عاش بوجهين مات لا وجه له.. نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين”.

من عاش بوجهين مات لا وجه له .. نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين .. pic.twitter.com/ODiMtw7KhJ — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 17, 2022

وكان أديب أعلن عن وصيته في برنامجه “الحكاية”، الذي يقدمه على قناة “إم بي سي مصر”، بعد إعلان إصابته هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا.

وقال “وصيتي عندما أتوفي هي أن تقفوا إلى جواري، ولا تتركوا (كلاب السكك) تنهش في لحمي”.

وجاء إعلان أديب عن وصيته في تعقيب منه على من وصفهم بالشامتين في وفاة الإبراشي، الذي رحل توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكان علاء مبارك أثار الجدل في عام 2019، بنشره مقطعا يسخر من تبدل المواقف لدى الإعلامي الشهير المقرب من السلطة عمرو أديب؛ بين تأييد مبارك والثناء عليه عندما كان رئيسا، والهجوم الحاد فيما بعد.

وتحت عنوان “بدون تعليق” مع ابتسامة ساخرة، نشر علاء مبارك الفيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، ليلقى تفاعلا واسعا بين النشطاء، بعضهم أيد علاء في السخرية من تحولات عمرو أديب، وبعضهم اتهم نظام مبارك بإنتاج هذا النوع من الإعلام والإعلاميين.

وبعدها علق عمرو أديب في برنامجه على منشور علاء مبارك وقال بلهجة شديدة الغضب “مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمني الأدب”، ليرد نجل الرئيس المصري الراحل بقوله “هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك أنا لا أقصد أعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول أعلمه وافهمه معنى الرجولة”.