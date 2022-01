المتحدث باسم الاتحاد الأوربي: ندعم السودانيين نحو الديمقراطية وفرض عقوبات أمر وارد

أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط لويس ميغل عن استيائه، وقال إن الاتحاد “قلق للغاية” بشأن العنف بحق المتظاهرين السلميين في السودان.

وجدد ميغل -عبر برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر- دعوته السلطات العسكرية في السودان إلى الامتناع عن العنف، وأوضح أن اللهجة الشديدة التي جاء بها بيان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، بسبب عدم التجاوب مع هذه الدعوات.

وذهب إلى أن فرض عقوبات على السلطات العسكرية السودانية وارد، في حال الإجماع عليه من الأعضاء في الاتحاد.

ووصف المتحدث باسم الاتحاد الأوربي ما حدث في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ”الانقلاب العسكري” وأن هذا التاريخ كان “بداية لانتهاك الحقوق والحريات في السودان”.

وبحسب ميغل، فقد سجّل الاتحاد “قتل أكثر من 70 مواطنا سودانيا في مظاهرات سلمية تطالب بالديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد”.

وشكك ضيف المسائية في “جدية السلطات العسكرية السودانية في التعامل مع الفترة الانتقالية التي يمر بها البلد”، ووجد في “العنف مؤشرا على أنها لا تستطيع إيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة”.

وقال المسؤول إن الاتحاد الأوربي يستخدم أدوات دبلوماسية من أجل الوصول إلى حل عبر التواصل مع جميع الأطراف في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد الأوربي سيناقش الإثنين المقبل الملف السوداني.

ورأى لويس ميغل أن الحلول في أيدي السودانيين أنفسهم، وأن خيار الشعب كان واضحا في الوثيقة الدستورية قبل سنتين، عندما شدد على سلطة يقودها مدنيون، واستكمال الفترة الانتقالية بانتخابات حرة ونزيهة.

وأفاد بأن الاتحاد الأوربي يدعم هذا المسار بجميع الأدوات التي يملكها، وأنه سيواصل دعم الشعب السوداني.

وعن انتقادات تحيز الاتحاد الأوربي لجهة على حساب أخرى في الملف السوداني، قال ميغل إن موقف الاتحاد واضح جدا من خلال البيانات التي يصدرها.

ومضى إلى أن “الموقف الأوربي راسخ وثابت بدعم تطلعات الشعب السوداني والمسار نحو الديمقراطية واستكمال الفترة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها”.

وأدان ميغل على (المسائية) سحب السلطات السودانية ترخيص الجزيرة مباشر، وقال إنه أمر مؤسف لحرية التعبير، وقال إن “الصحافة لا تضر بالسلطات العسكرية في السودان بل هي تنقل بشفافية ما يحدث”.

وذكرت السفارة الأمريكية في الخرطوم في تغريدة على تويتر أن “إلغاء ترخيص قناة الجزيرة أمس خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة، التي هي حجر الزاوية في التحول الديمقراطي”.

Yesterday's revocation of Al Jazeera's license is a step backward for freedom of the press, a cornerstone of the democratic transition.

