إذاعة إسرائيلية: وصول وفد مصري لبحث ملف غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى تل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث ملفات خاصة بقطاع غزة.

وأضافت “وصل وفد من الضباط المصريين إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، ومحاولة دفع قضية الأسرى والمفقودين إلى الأمام”.

ولم تكشف الهيئة الإسرائيلية عن هوية أعضاء الوفد المصري، في حين أشارت إلى أن زيارته تستمر يوما واحدا.

وتضطلع مصر بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، كما مارست دورا رئيسيا للتوسط في اتفاقات للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في جولات عدة من القتال.

ومصر هي أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.

ولم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي أو مصري عن هذه الزيارة.