بعد الهجوم على كنيس يهودي.. مدون إماراتي يتهم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بتمويل العنف

هاجم الناشط الإماراتي حسن سجواني مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عقب عملية احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية “تكساس” الأمريكية.

وقال سجواني في تغريدة له عبر تويتر “المشكلة ليست في الدين المشكلة مع المتطرفين والإرهابيين مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الذين يدعمون ويمولون ويضخمون العنف باسم الدين والعدالة”.

The problem is not with the religion, the problem is with radicals and terrorists like CAIR who support, fund, and amplify violence in the name of religion and Justice. #colleyville #synagogue — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) January 15, 2022

يأتي ذلك رغم إدانة (كير) عملية احتجاز الرهائن بالكنيس اليهودي، أمس السبت.

وقال نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إدوارد أحمد ميتشل، في بيان، إننا “ندين بشدة عملية احتجاز رهائن في كنيس يهودي في ولاية تكساس الأمريكية”.

وأضاف أن “الهجوم الأخير المعادي للسامية على دار عبادة هو عمل شرير، وغير مقبول”.

تابع ميتشل قائلًا إنه “لا يوجد سبب يمكن أن يبرر هذه الجريمة، ونتضامن مع الجالية اليهودية”.

We stand in solidarity with the Jewish community, and we pray that law enforcement is able to swiftly and safely free the hostages. We are in contact with local community leaders to learn more and provide any assistance that we can. 2/2 — CAIR National (@CAIRNational) January 15, 2022

وشن ناشطون حملة شرسة ضد المجلس (كير)، واتهموه أنه وراء إثارة الفتنة والعنف ضد المجتمع اليهودي بسبب دعمه لناشطة مسلمة تدعى سارة بيلو بعد تعرضها لهجوم مماثل إثر تصريحاتها باتهام أحد المعابد اليهودية الأمريكية أنه ينشر الإسلاموفوبيا.

ظهر ذلك في تغريدة الناشطة والكاتبة الأمريكية دانييلا ديفيس التي قالت فيها “لدي الكثير من الغضب أنا غاضبة من الجاني. أنا غاضبة من (كير) أنا غاضبة من سارة بيلو أنا غاضبة من الناس الذين يلومون السيادة البيضاء. أنا غاضبة من قول وسائل الإعلام إن هذا لم يكن معاداة للسامية. أنا غاضبة”.

I have so much anger. I’m angry at the perpetrator. I’m angry at CAIR. I’m angry at @ZahraBilloo. I’m angry at the people blaming white supremacy. I’m angry at the media saying this wasn’t anti Semitism. I am irate. — Daniella Greenbaum Davis (@DGreenbaum) January 16, 2022

وكتبت الناشطة أنيلا ألي عبر تويتر “(كير) الضحية السامة على الدوام، والقادة مثل إلهان عمر ورشيدة طليب يدعمون هذه العقلية، ويجعلون مسلمي أمريكا يعتقدون أن الحكومات الأمريكية والغربية هي عدوهم الأول، كانت دعوة الجهاد العلنية للجهاد ضد اليهود مقدمة لمهاجمة عائلتنا اليهودية”.

#Cair spews poisonous victimhood & leaders like @Ilhan @RashidaTlaib support the ideology & they make Muslim Americans think America, & the West is their enemy. @ZahraBilloo’s open call for Jihad against Jews was a precursor to attack on our Jewish family. #Texas #texashostage https://t.co/Tfb81grqC0 — Anila Ali (@anilaali) January 16, 2022

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حاكم ولاية “تكساس” الأمريكية غريغ أبوت، في تغريدة عبر تويتر، تحرير الرهائن جميعهم الذي احتجزوا أمس في كنيس يهودي في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة.

وقال أبوت إن “الرهائن جميعهم خرجوا أحياء وسالمين”.

Prayers answered. All hostages are out alive and safe. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022

والسبت، احتجز شخص مسلح، عددًا من الرهائن داخل كنيس يهودي في مدينة “كوليفيل” بولاية تكساس.

وذكرت صحيفة “فورت وورث ستار تلغرام” الأمريكية، أن “فريقًا من شرطة التدخل السريع حاصر المبنى، وطلب من سكان المنطقة إخلاء المنازل المجاورة”.

وبحسب الصحيفة “تم تصوير بداية الحادثة في بث مباشر على فيسبوك، عندما دخل المسلح وبدأ بالصراخ حول أمور دينية (لم توضحها)”.

وقال موقع “ذا ديلي بيست” الأمريكي، أن “البث المباشر استمر لمدة من الزمن، دون التمكن من رؤية أي شخص في المكان، لكن سُمع صوت لرجل بلكنة بريطانية يهدد بإطلاق النار على أي شخص يتدخل”.

يذكر أن المباحث الفيدرالية الأمريكية في ولاية تكساس أعلنت أن الدافع وراء الحادثة لم يكن دينيًا، ولم يكن موجهًا للمجتمع اليهودي بعينه، وطالبت المباحث الجميع بالهدوء حتى تنتهي التحقيقات.