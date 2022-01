الاحتلال يحاول طردها.. عائلة مقدسية تتحصن في منزلها وتهدد بإحراقه (فيديو)

تحصنت عائلة مقدسية في منزلها، اليوم الإثنين، وهددت بإحراقه ردا على محاولة شرطة الاحتلال الإسرائيلية طردها منه.

وكانت بلدية الاحتلال الإسرائيلية في القدس قد أعلنت قرارها إجلاء عائلة صالحية من مشتل ومنزل يعودان إليها في حي الشيخ جرّاح، لصالح إقامة مدرسة.

وحاولت العائلة منع قرار الإخلاء، لكن المحاكم الإسرائيلية رفضت -في السنوات والأشهر الماضية- الالتماسات التي تقدمت بها ضد طردها من المشتل والمنزل.

ووصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية إلى المشتل، حيث أخلته بالقوة.

واستخدمت البلدية الإسرائيلية جرافة لهدم المشتل بعد تفريغه من محتوياته.

وعقب ذلك، حاولت السلطات إخلاء المنزل، لكن مالكه محمود صالحية صعد مع أفراد أسرته إلى سطحه، مهددا بإضرام النار في نفسه وعائلته إذا تم الإخلاء.

وقال صالحية وهو يحمل وعاءً من البنزين “الذي يخرج من بيته يكون خائنا، لن نخرج من هنا، فإما أن نموت أو أن نعيش”.

وأضاف “أنا سأحرق نفسي مع أولادي في المنزل ولن نخرج من المنزل”.

وتابع “بلدية الاحتلال تريد إخراج عائلة من منزلها من أجل إقامة مدارس، لمن المدارس؟ مدارس لهم، لليهود”.

وقال “من يقترب فأنا سأحرق المنزل، المنزل مليء بأنابيب الغاز، سأفجر المنزل بمن فيه”.

وسكب بعض الشبان الموجودون من أصدقاء العائلة البنزين على سطح المنزل.

وقال صالحية “لن يأخذوا الدار إلا وهي محترقة”.

وما زالت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية تحاصر المنزل في محاولة لإجلاء عائلة صالحية منه.

وتضامن دبلوماسيون أوربيون، الإثنين، مع عائلة صالحية.

وذكر مكتب الاتحاد الأوربي في القدس، أن ممثل الاتحاد سفين كون فون بورغسدورف وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وصلوا إلى الشيخ جراح اليوم.

وقال في تدوينة على فيسبوك “يوجَد الآن ممثل الاتحاد الأوربي وممثلو عدد من الدول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل، في حي الشيخ جراح أثناء إجلاء عائلة صالحية من منزلها”.

وأضاف “تهدّد الأسرة المكونة من 12 شخصًا بينهم 5 أطفال بإشعال النار في المنزل وأنفسهم، ويطالبون بتأجيل قرار إجلائهم حتى جلسة المحكمة في 23 يناير/كانون الثاني”.

وتابع “من الضروري التهدئة والسعي إلى حل سلمي، فعمليات الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعيق بشكل كبير آفاق السلام وتؤجج التوترات على الأرض”.

2/2 Imperative to deescalate the situation and seek a peaceful resolution. Evictions/demolitions are illegal under international law and significantly undermine the prospects for peace as well as fuel tensions on the ground.

