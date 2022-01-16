الأردن.. الجيش يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباك مع مهرّبين على حدود سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الأحد، مقتل أحد ضباطه وإصابة 3 جنود خلال اشتباك مسلح مع مهرّبين على الحدود مع سوريا.

وقال مصدر مسؤول في الجيش -حسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية- إنه “في الساعة الرابعة من فجر الأحد (2:00 بتوقيت غرينتش) وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهرّبين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهرّبين إلى الفرار داخل العمق السوري”.

وأضاف المصدر العسكري أن الاشتباك أسفر عن “استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة 3 أفراد (جنود) تم نقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجارٍ متابعة حالتهم الصحية”.

وبيّن أنه بعد تفتيش المنطقة “تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة”.

وأشار إلى أن الجيش “يتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.