مصر.. حبس راكب طائرة سودانية هبطت في الأقصر وزوجته تحمّل السلطات مسؤولية سلامته

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، قرارًا بحبس المواطن حسام سلام على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، الخميس، فور هبوط طائرته التابعة لشركة طيران سودانية اضطراريًّا في مطار الأقصر جنوبي البلاد.

وأعلنت الداخلية -في بيان مقتضب- حبس المعارض المصري على ذمة التحقيقات الجارية معه في قضايا متهم فيها.

#وزارة_الداخلية حبس الإخوانى حسام منوفى فى القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات pic.twitter.com/Xi5H7X3wCC — وزارة الداخلية (@moiegy) January 15, 2022

وأشارت تقارير إعلام محلية إلى أن سلام مطلوب لدى جهات التحقيق في السلطات المصرية منذ عام 2017 على ذمة قضية، وأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات “محظورة”.

زوجته تحمّل السلطات مسؤولية سلامته

وفي قت سابق، أدانت رفيدة مدكور زوجة الشاب المصري حسام سلام إلقاء السلطات المصرية القبض عليه بعد هبوط طائرته التابعة لشركة طيران سودانية اضطراريًّا في مطار الأقصر جنوبي مصر.

وحمّلت رفيدة السلطات المصرية مسؤولية سلامة زوجها وطالبت المعنيّين بإبلاغها “بأسباب اختفائه في مطار الأقصر ومعرفة مكانه الآن للاطمئنان عليه”.

وقالت على فيسبوك “زوجي حسام منوفي محمود سلام خرج من مصر منذ خمس سنوات لأنه صاحب رأي ومضطهد في بلده بحثًا عن الأمان. استقر في السودان بشكل قانوني وحاول إيجاد فرصة عمل لتوفير حياة كريمة لي ولأطفاله الصغار وعاش فيها سالمًا مُسالمًا ويشهد بذلك كل من تعامل معه”.

وأوضحت أنه يوم الأربعاء الماضي، اتجه سلام إلى مطار الخرطوم الدولي للسفر إلى مدينة إسطنبول التركية على خطوط شركة (بدر للطيران) لرحلة عمل وتم إيقافه من قبل جوازات الخرطوم لمدة تزيد على ساعة ثم سمحوا له باستكمال الرحلة.

وأضافت “عرفنا بعدها الرواية التى ادعتها شركة بدر للطيران التي نشرت منشورين متناقضين يثيران القلق حيال حقيقة ما حدث. أنا بحمل الأمن الوطني والسلطات المصرية سلامة زوجي وأطالبهم بمعرفة أسباب اختفائه في مطار الأقصر ومعرفة مكانه الآن والاطمئنان عليه”.

#ارحل_يا_سيسي

اتهامات لشركة "بدر للطيران" السودانية بتسليمه.. اعتقال حسام سلام الشاب المصري المقيم في السودان أثناء سفره على طائرة متجهة إلى تركيا هبطت "اضطراريًا" في الأقصر — مغرد (@mogard22) January 16, 2022

وأشارت إلى أن زوجها تواصل معها وأخبرها بأنه حدث هبوط اضطراري في مطار الأقصر نتيجة إخطار من كابتن الطائرة بوجود إنذار حريق، ثم أخبرها لاحقًا بسحب جواز سفره وإجباره على التوقيع أنه دخل الأراضي المصرية بمحض إرادته.

وتابعت “انقطع الاتصال به من وقتها وحتى الآن لم نستدل على مكان اختطافه وسط مخاوف من تعرضه لعمليات تعذيب قد تهدد حياته وسلامته”.

وأثارت واقعة توقيف المواطن المصري حسام سلام ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد اتهام شركة الطيران السودانية بالتواطؤ مع الأمن المصري لاستهداف المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Egypt Coup's regime, has arrested the dissident(Hosam Salam Menofi)during aircraft emergency landing of Sudanese Badr airline in Luxor city.

It looks as if cooperation between Sudan/Egypt authorities took place,before his arrival to Istanbul😳 @hrw @amnesty #حسام_سلام #حسام_منوفي pic.twitter.com/uRyZzNbvuk — سيس عنخ أمون (@SisAnkhAmon) January 14, 2022

من جهته، علّق الممثل المصري المقيم خارج مصر خالد أبو النجا على توقيف حسام عبر تويتر “إلى متى هذا العك” مرفقًا تغريدته بوسم (كفاية عك) المستخدم من ناشطي تويتر لانتقاد سياسات النظام المصري.

وفي السياق، دعا ناشطون إلى الثورة مجددًا على ممارسات الأمن المصري.

Save Egypt from the killer dictator#ارحل_يا_سيسي #كفاية_عك — Egyptian citizen المواطن مصري (@mirhaf5) January 15, 2022

من جهتها، تجاهلت شركة بدر للطيران الإشارة إلى واقعة إلقاء القبض على المواطن المصري في مطار الأقصر واكتفت بالحديث عن التفاصيل الفنية الخاصة بهبوط الطائرة “الاضطراري”، وهو ما دفع بعض الناشطين إلى اتهام الشركة بالتنسيق مع الأمن المصري.

وقالت الشركة في بيان إن إنذارًا صدر من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع أثناء الرحلة.

منذ عقود ونحن نحذر المعارضين والاحرار المطاردين، لا تامنوا لنظام عربي فالانظمة العربية عند بعضها البعض، لا تدخلوا سفاراتهم لا تشربوا قهوتهم ولا تاكلوا من زادهم..انظمة باعت أقرب الناس اليها باعت الأرض والعرض فمن انت حتى لا يبيعوك ايها المسكين! #قاطعوا_بدر_للطيران#حسام_سلام pic.twitter.com/RdwBMHegtj — Mohammed Alwalidi محمد الوليدي (@mdalwalidi) January 16, 2022

وأضافت “كإجراء روتيني في هذه الحالات وحرصًا على سلامة الركاب بما تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار حيث تمت عمليه الهبوط بكل سلاسة بمطار الأقصر الدولي بجمهورية مصر العربية”.

وأكدت القيام بعمل تفتيش مفصل ومراجعات أدت إلى التأكد من أنها كانت إشارة خاطئة من نظام الكشف عن الدخان في منطقة كابينة البضائع.

أن تتحول شركة طيران إلى عصابة قرصنة، وتسهم في عميلة اختطاف الشاب المصري #حسام_سلام وتمكن قوات الأمن من اعتقاله في مطار الأقصر ثم تعود للسودان، هذه جريمة دولية لا ينبغي أن تمر دون عقاب وهذا دور المحامين، ويجب مقاطعة السفر عليها لأنها غير مأمونة على سلامة الركاب #قاطعوا_بدر_للطيران https://t.co/NbxV1KRjg5 — صائد الخنازير (@Gamalkhattab11) January 16, 2022

وأوضحت الشركة أنها أرسلت طائرة بديلة إلى الأقصر لنقل الركاب ومواصلة بقية الرحلات وعودة الطائرة إلى الخرطوم.

السلطات المصرية تعلن عن القبض على حسام منوفى محمود سلام الملفق له عدة قضايا بدعوى انتمائه لحركة حسم بعد ان استقل الطائره من السودان لتركيا حيث هبطت طائرته اضطرارياً بمطار الاقصر وذلك بالتواطؤ مع قائد الطائره والسلطات بمطار السودان حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من شارك فى إعتقاله pic.twitter.com/GvgT7GiQRd — احلام2 (@AHLAAM___2020) January 13, 2022

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من أسرة سلام للجزيرة مباشر، إنه كان من الطلاب المعارضين للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي -أول رئيس مدني انتخب ديمقراطيًّا في مصر- منذ عام 2013 حتى 2016 عندما كان طالبًا في كلية الهندسة بجامعة المنوفية.