تحرير جميع رهائن كنيس يهودي في تكساس ومقتل محتجزهم دون كشف هويته (فيديو)

أعلنت السلطات بولاية تكساس الأمريكية تحرير جميع الرهائن الذين احتجزهم مسلح في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل، دون إصابة أحد منهم بأذى.

جاء ذلك بعد أكثر من 10 ساعات من قيام المسلح بتعطيل صلوات يوم السبت وبدء مواجهة مشوبة بالتوتر مع الشرطة.

واقتحم أعضاء من فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي الكنيس لتحرير الرهائن الـ3 المتبقين. وقال مايكل ميلر قائد شرطة كوليفيل في مؤتمر صحفي إن المسلح سقط قتيلًا.

'The situation was ended by the #FBI Hostage Rescue Team,' says i24NEWS Correspondent @Mike_Wagenheim pic.twitter.com/RTtloAEAA0

وذكر مسؤولون أن المسلح احتجز في البداية 4 أشخاص داخل مجمع (بيت إسرائيل) منهم الحاخام. وتم إطلاق سراح أحد الرهائن دون إصابته بأذى بعد 6 ساعات من الأزمة.

وقال مراسلون محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات وربما قنابل صوت وأصوات إطلاق نار قبل وقت قصير من إعلان حاكم تكساس جريج أبوت انتهاء الأزمة.

وقال أبوت على تويتر “استجيبت الدعوات. جميع الرهائن على قيد الحياة وسالمون”.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه تأكد من هوية المسلح، لكنه ذكر أنه لن يكشف النقاب عنها حاليًّا.

وامتنع المكتب عن تأكيد سبب وفاته قائلًا إن الأمر لا يزال قيد التحقيق.

Prayers are being answered.

One of the hostages in the synagogue has been released uninjured.

3 more to go.

I talked with the Colleyville Mayor and offered the full assistance of the State of Texas. pic.twitter.com/y0g3gXgRbC

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022