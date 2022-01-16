تحرير جميع رهائن كنيس يهودي في تكساس ومقتل محتجزهم دون كشف هويته (فيديو)

أعلنت السلطات بولاية تكساس الأمريكية تحرير جميع الرهائن الذين احتجزهم مسلح في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل، دون إصابة أحد منهم بأذى.

جاء ذلك بعد أكثر من 10 ساعات من قيام المسلح بتعطيل صلوات يوم السبت وبدء مواجهة مشوبة بالتوتر مع الشرطة.

واقتحم أعضاء من فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي الكنيس لتحرير الرهائن الـ3 المتبقين. وقال مايكل ميلر قائد شرطة كوليفيل في مؤتمر صحفي إن المسلح سقط قتيلًا.

🔴 Hostages freed after #Texas synagogue stand-off 'The situation was ended by the #FBI Hostage Rescue Team,' says i24NEWS Correspondent @Mike_Wagenheim pic.twitter.com/RTtloAEAA0 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 16, 2022

وذكر مسؤولون أن المسلح احتجز في البداية 4 أشخاص داخل مجمع (بيت إسرائيل) منهم الحاخام. وتم إطلاق سراح أحد الرهائن دون إصابته بأذى بعد 6 ساعات من الأزمة.

وقال مراسلون محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات وربما قنابل صوت وأصوات إطلاق نار قبل وقت قصير من إعلان حاكم تكساس جريج أبوت انتهاء الأزمة.

وقال أبوت على تويتر “استجيبت الدعوات. جميع الرهائن على قيد الحياة وسالمون”.

امتناع عن كشف هوية المسلح

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه تأكد من هوية المسلح، لكنه ذكر أنه لن يكشف النقاب عنها حاليًّا.

وامتنع المكتب عن تأكيد سبب وفاته قائلًا إن الأمر لا يزال قيد التحقيق.

Prayers are being answered. One of the hostages in the synagogue has been released uninjured. 3 more to go. I talked with the Colleyville Mayor and offered the full assistance of the State of Texas. pic.twitter.com/y0g3gXgRbC — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022

كانت إدارة شرطة كوليفيل قد قالت إنها تعاملت مع الأزمة في بادئ الأمر بنشر فرق التدخل السريع استجابة لمكالمات الطوارئ التي بدأت الساعة 10:41 صباحًا خلال صلوات السبت التي كانت تبث عبر الإنترنت.

وسرعان ما بدأ مفاوضون من مكتب التحقيقات الاتحادي اتصالات مع الرجل الذي قال إنه يرغب في التحدث مع امرأة مسجونة في سجن اتحادي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الرهائن.

At least four people are being held hostage in a synagogue in Colleyville, Texas, a law enforcement source confirmed to CBS News. The FBI's crisis negotiating team has made contact with the suspect and established communication. https://t.co/CSP65dJzPN pic.twitter.com/5Fho7gpkut — CBS News (@CBSNews) January 15, 2022

وفي الساعات القليلة الأولى للأزمة أمكن سماع الرجل وهو يتحدث فيما بدا أنها مكالمة هاتفية خلال بث مباشر لخدمة السبت في الكنيس اليهودي على فيسبوك. وانقطع البث المباشر حوالي الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت صحيفة (فورت وورث ستار-تلغرام) الأمريكية أنه قبل انتهاء البث المباشر أمكن سماع رجل يتحدث بصوت عال عن الدين وعن أخته. وأضافت أن الرجل سُمع مرارًا وهو يقول إنه لا يريد أن يرى أي شخص مصابًا وأنه يعتقد أنه سيموت.

وقالت السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تم إطلاع الرئيس على تطورات الأزمة.

.@POTUS has been briefed about the developing hostage situation in the Dallas area. He will continue to receive updates from his senior team as the situation develops. Senior members of the national security team are also in touch with federal law enforcement leadership. — Jen Psaki (@PressSec) January 15, 2022

وأوضح بيري كلومباس (63 عامًا)، وهو عضو في المجمع منذ افتتاحه عام 1999، أن عضوًا آخر نبّهه إلى ما يجري وسرعان ما تحوّل إلى متابعة البث المباشر حتى انقطع.

وقال كلومباس في مقابلة عبر الهاتف “كان أمرًا مروعًا أن تسمع وتشاهد، لكن الأكثر ترويعًا عدم معرفة ما يجري”.

وعلى الرغم من أنه لم يكن قادرًا على فهم ما يريده الرجل بوضوح، فإن كلومباس يعتقد أن الرجل أراد التحدث إلى أخته.

HOSTAGE SITUATION: At least four people are being held hostage in a synagogue in Colleyville, Texas, as law enforcement works to resolve the situation. pic.twitter.com/mSJvnwpOQK — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 16, 2022

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر لشبكة (إيه بي سي نيوز) إن محتجز الرهائن ادعى أنه شقيق عالمة الأعصاب الباكستانية عافية صديقي التي تقضي عقوبة السجن لمدة 86 عامًا في الولايات المتحدة بعد إدانتها في عام 2010 بإطلاق النار على جنود وضباط مكتب التحقيقات الاتحادي، ويطالب بالإفراج عنها.

وعافية صديقي محتجزة في سجن اتحادي بمنطقة فورت وورث. وقالت محاميتها مروة البيلي لشبكة (سي إن إن) إن الرجل ليس شقيق عافية صديقي.

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يدين الهجوم

وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في بيان “هذا الهجوم الأحدث المعادي للسامية على يهود أمريكيين يؤدون صلواتهم في كنيس هو عمل شرير محض”.

وقال كلومباس إنه لا يعلم إن كان المصلون في الكنيس تلقوا أي تهديدات جدية في وقت سابق.

وأضاف “ليس لدينا مسؤول أمني بين الموظفين، ولكن لدينا ما يمكن أن أقول إنها علاقة جيدة جدًّا مع الشرطة المحلية”.