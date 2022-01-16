تهويد القدس.. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على خطة تشجيع زيارة اليهود لحائط البراق

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة خمسية لتحديث البنية التحتية، وتشجيع الزيارات اليهودية لحائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية بقيمة 110 ملايين شيكل (نحو 35 مليون دولار)، بحسب إعلام عبري.

وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الغرض من الخطة التي قدمها رئيس الوزراء نفتالي بينيت هو مواصلة زخم التنمية والعمل الجاري هناك، والاستجابة لزيارات الطلاب والمهاجرين والجنود.

وتشمل خطة تطوير حائط البراق -بحسب المصدر ذاته- تطوير برامج تربوية جديدة (للزائرين اليهود)، وتعزيز البنية التحتية وخدمات النقل والارتقاء بها، وصياغة وسائل جديدة للوصول إلى الحائط الغربي من خلال منصات التكنولوجيا الجديدة.

ويؤدي اليهود الصلاة في ذلك المكان، الواقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد الفلسطينيون ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن حائط البراق وساحته، التي تسيطر عليها إسرائيل وتطلق عليها اسم حائط المبكى، هي أرض وقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى.

وسارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان وإقامة مشاريع التهويد في مدينة القدس الشرقية وخاصة البلدة القديمة، وفق جهات فلسطينية رسمية وأهلية.

وأواخر يونيو/حزيران 2020، أدانت الخارجية الأردنية، قرارًا إسرائيليًا ببناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس بحائط البراق.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز أن مشروع بناء المصعد يغيّر طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية، ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ودائرة أوقاف القدس الأردنية، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل عام 1967.

ورغم اعتراف عالم الآثار الإسرائيلي زائيف هيرتسوغ بإخفاق حفريات إسرائيل في القرن العشرين في العثور على شيء يمت إلى هيكل سليمان بصلة، وقوله بأن قصص الآباء في سفر التكوين هي مجرد أساطير، إلا أن اليهود ما زالوا يدّعون بأن حائط البراق هو آخر أثر من آثار هيكل سليمان المزعوم، وهو أمر لا يقوم على دليل لا من الدين ولا من التاريخ ولا من القانون.