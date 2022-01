السفارة الأمريكية بالخرطوم نددت بالقرار.. شبكة الجزيرة تدين سحب ترخيص مكتب “الجزيرة مباشر” بالسودان

أدانت “شبكة الجزيرة”، الأحد، قرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر” ودعتها للرجوع عنه.

ومساء أمس السبت، سحبت السلطات السودانية ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر” بعد اتهامها بـ “التناول غير المهني” للشأن السوداني و”مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنية”، وذلك بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد.

وقالت الشبكة إننا “ندين قرار السلطات السودانية سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر”.

ودعت الجزيرة، السلطات إلى “التراجع عن القرار وتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي دون عوائق أو ترهيب”.

وأضافت الجزيرة “يمثل هذا التصرف تعديا جديداً على وسائل الإعلام، واستهدافاً مداناً لحرية الصحافة، وندعو المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الصحفيين إلى رفض هذا القرار”.

وأفاد قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد بأنه “تقرر سحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022”. كما سُحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان الزميل محمد عمر.

وتضمّن القرار عبارات مطاطية فيما يتعلق بالاتهامات المزعومة مثل “التناول غير المهني” للشأن السوداني و”العمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/أيار 2019 مكتبي قناة الجزيرة “الإخبارية” والجزيرة “مباشر”، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت لهما بالعودة للعمل.

يذكر أن برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر حظي بمتابعة واسعة في السودان خلال الأسابيع الماضية، مع التغطية المكثفة التي يقدمها لتطورات الأحداث هناك، واستضافته لجميع أطياف المشهد السياسي السوداني.

كما حظي المذيع أحمد طه بإشادة واسعة من المتابعين لقدرته على محاورة ضيوفه وطرحه للأسئلة التي تشغل بال الشارع السوداني.

واكتفى مدير قناة الجزيرة مباشر أيمن جاب الله بتعليق ساخر عبر تويتر جاء فيه “بعد القرار الصارم بسحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان ومصادرة كرسيه وإغلاق مكتب القناة غير الموجود من الأساس، نأمل أن يكون المناخ مهيأ الآن أمام السلطات لتحقيق الديمقراطية ونشر الرخاء بعدما تخلصت من الإعلام الشرير الذي كان يحول دون ذلك”.

وفي السياق، اعتبرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في تغريدة عبر حسابها على تويتر أن “إلغاء ترخيص قناة الجزيرة بالأمس خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة، التي هي حجر الزاوية في التحول الديمقراطي”.

Yesterday's revocation of Al Jazeera's license is a step backward for freedom of the press, a cornerstone of the democratic transition.

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 16, 2022